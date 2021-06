HOLDER TYST: Raymond Johansen vil ikke si om han vil sette byrådets fremtid på spill i mistillitsforslaget mot MDG-byråd Lan Marie Berg. Foto: Harald Henden

Oslo Ap om Lan-mistillit: Kun Raymond kan ofre byrådet

MDG mener at mistillit mot Lan Marie Berg er mistillit mot hele byrådet. Kun byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kan stille kabinettsspørsmål på vegne av hele byrådet, svarer Oslo Ap-leder Frode Jacobsen.

– Det er byrådslederen som utpeker byrådene. Et flertall i bystyret kan når som helst bestemme om de ikke har tillit til en enkelt byråd eller til hele byrådet. Det er kun byrådslederen som kan stille kabinettsspørsmål på vegne av byrådet, skriver Frode Jacobsen i en SMS til VG.

Han ønsker ikke å utdype kommentaren, men det han sier står i sterk kontrast til uttalelsene fra MDGs gruppeleder i Oslo, Sirin Stav.

Onsdag sa hun til VG at MDG oppfatter mistillit mot byråd Lan Marie Berg som mistillit mot byrådet.

Oslo-politikken har et parlamentarisk system der byrådet må ha tillit fra et flertall i bystyret. Dersom bystyret ikke har tillit til byrådet, vil det måtte gå av.

Byrådslederen kan også stille kabinettsspørsmål, som vil si at han sier at byrådet går av dersom de ikke får gjennomslag for sitt syn i et spørsmål.

MISTILLIT? Oslo Frp har stilt et forslag om mistillit mot Lan Marie Berg. Foto: Vidar Ruud

Tyst fra Raymond

Oslos byrådsleder, Raymond Johansen, svarer ikke på spørsmål fra VG om han er enig i MDGs forståelse om at mistillit mot Berg er mistillit mot byrådet.

Han vil heller ikke si om han vil stille kabinettsspørsmål.

– Jeg tror det er klokt av meg å ikke diskutere saken gjennom mediene, sier Johansen til VG i en uttalelse formidlet gjennom hans byrådssekretær Kaia Storvik.

Tidligere har Johansen uttalt til Dagbladet at han har full tillit til byråd Berg.

MDGs Sirin Stav skriver i en SMS til VG at hun ikke ønsker å kommentere saken.

AP-TOPP: Frode Jacobsen er leder i Oslo Arbeiderparti. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skal stemmes over 16. juni

Onsdag leverte Oslo Frp formelt et mistillitsforslag mot Lan Marie Berg, som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Forslaget skal stemmes over i neste uke, onsdag 16. juni.

Bakgrunnen er at Oslos nye reservevannforsyning blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt. Bystyret ble ikke informert om kostnadssprekken før byrådets forslag til revidert budsjett ble lagt frem 20. mai, noe flere partier har reagert kraftig på.