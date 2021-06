BLANDES: Nå kan du få først en vaksinedose Pfizer og så en dose med Moderna. Foto: Gorm Kallestad

Går inn for å blande vaksiner: − Helt klart en god idé

Pfizer leverer færre doser enn FHI hadde trodd. Det gjør at du nå kan få Moderna-vaksinen som dose nummer to, noe som får støtte hos vaksineforsker.

Mandag bekreftet helseminister Bent Høie at Norge vil få totalt 900.000 færre Pfizer-doser i juli, august og september.

Det fører til at regjeringen har økt vaksineintervallet igjen, fra ni til tolv uker. Samtidig kommer det flere Moderna-doser i juli og august.

For å ta igjen den tapte tiden, åpner FHI for å kombinere mRNA-vaksiner, noe både Pfizer- og Moderna-vaksinen er.

– FHI åpner også for at det er mulig å kombinere Pfizer og Moderna som første og andre dose. Dette kan endre seg dersom det kommer flere vaksinedoser enn ventet. Regjeringen slutter seg til disse anbefalingene, skriver regjeringen i en pressemelding mandag.

– En god idé

– Det er helt klart en god idé. Begge vaksinene er basert på å danne immunresponser mot det som kalles spike, som er de små taggene på coronaviruset. Da er det opplagt at når man vaksinerer med disse to vaksinene, vil man få bedre beskyttelse mot coronaviruset.

Det sier Gunnveig Grødeland som er forsker ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Det å ta i bruk begge gjør jo at man kan få raskere beskyttelse av hele befolkningen, legger hun til.

Da AstraZeneca vaksineringen ble satt på pause, ble Pfizer brukt til å sette andre dose hos mange av dem som allerede var vaksinert med AstraZeneca. Erfaringen fra denne metoden mener Grødeland er med på å underbygge at også Moderna og Pfizer kan brukes sammen.

FORSKER: Gunnveig Grødeland forsker på immunologi og vaksineutvikling på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Foto: Håvard Rønning

– Minst like god effekt

I sitt faglige grunnlag til regjeringen har FHI skrevet at det «foreløpig er begrenset erfaring med kombinasjon av de ulike mRNA-vaksinene», men at det ikke er «avdekket nye alvorlige eller tidligere ukjente bivirkninger av slik bruk».

– Det er høyst sannsynlig at effekten av en kombinasjon av de to vaksinene vil være minst like god som to doser av samme vaksinetype. Et langt intervall mellom dosene vil sannsynligvis gi bedre og mer langvarig beskyttelse, skriver FHI.

– Man får omtrent samme immunrespons som ved to like doser, sa smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI under mandagens pressekonferanse.

Han la til:

– Vi ser dette som en trygg måte å håndtere dette på, da det er to vaksineprinsipper som er ganske like.

Bør ta den man får – men du kan vente

SMITTEVERNDIREKTØR: Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet. Foto: Mattis Sandblad

– Kan de som er skeptisk til å blande, vente for å få Pfizer?

– Det vil ikke være slik at det opplagt er noe å vente på, vi får de vaksine vi får. Det kommer ikke flere Pfizer-doser i store mengder, slik at det er ikke så veldig stort slingringsmonn man har til å gjøre egne valg.

– Så den som vil, får kanskje ikke Pfizer selv om de venter?

– Jo, den skal de få, men vi kan ikke garantere at de får den innen tolv uker.

Ifølge FHI vil kombinasjon mellom de to vaksinene føre til at man er ferdige med å sette dose to for personer som har fått første dose med Pfizer, fire uker tidligere enn i et scenario med tolvukers intervall uten mulighet for å kombinere vaksinene.

Bukholm sa videre på pressekonferansen at de kommer til å basere seg «bare på Pfizer så langt det lar seg gjøre».

– Men etter hvert som vi ser en mulighet til å korte ned på intervallet mot slutten, vil det bli brukt Moderna.

Kan få litt mer bivirkninger enn Pfizer

Til tross for at det er foreløpig finnes begrenset med data på hvordan kombinasjonen av disse to vaksinene fungerer, blir en slik praksis benyttet i «en rekke land», ifølge FHI.

De trekker blant annet frem Canada, som har åpnet opp for fri kombinasjon av coronavaksiner og at «mange land, blant annet Storbritannia», tillater kombinering dersom «det i praksis er vanskelige å tilby samme vaksine».

– BioNTech/Pfizer- og Moderna-vaksinene har vist seg å være svært effektive vaksiner med over 90 prosent beskyttelse mot coronavirussykdom etter to doser. Dette er svært like vaksiner basert på samme teknologi og antigen, skriver FHI.

Ifølge smitteverndirektør Bukholm er det gjort noen studier som viser at blanding av de to vaksinene kan føre til «litt mer bivirkninger enn av to doser Pfizer.

– Omtrent som med to doser Moderna, sa han.

Grødeland ved UiO, mener produsentenes egeninteresser kan ha bidratt til at metoden enda ikke er særlig utprøvd.

– Det er nok fordi det som rent faktisk er klinisk prøvd ut er å vaksinere dobbelt med vaksinene hver for seg. Den enkelte produsent har ingen interesse av å prøve konkurrentens vaksine i kombinasjon med sin egen, sier hun.

– Er det knyttet noe risiko ved å gjøre det på denne måten slik du ser det?

– Nei, det er ingen grunn til å tro at det vil være forbundet med noen form for risiko, sier Grødeland, og legger til:

– Det er veldig viktig å få gitt folk vaksine, og det mener jeg rettferdiggjør at man bruker denne metoden.