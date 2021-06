TIL ANGREP: Regjeringen er i Bø for å legge fram egen distriktspolitikk - og går til angrep på Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: HELGE MIKALSEN

Distriksministeren: − Trygve er en propagandamaskin

BØ I TELEMARK (VG) Regjeringen er på sjarmoffensiv i distriktet – og går rett i strupen på sin største utfordrer i Bygde-Norge: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Trygve har vært en propagandamaskin som kommer med enkle, retoriske merkelapper. Men det eneste innholdet han kommer med er reversering, reguleringer og subsidier, sier distriktsminister Linda Hofstad Helleland til VG:

– Det er Høyre som kommer med merkelapper, svarer Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen presenterte onsdag sine nye planer for Distrikts-Norge i Bø – hvor NRK er i gang med innspilling av neste sesong av «Rådebank», og flere av skuespillerne er til stede for å kaste glans på seansen.

Distriktsministeren blir vill av begeistring når hun får se skuespillerne – og røper at hun ha en bakgrunn som råner selv.

– Alle jenter fra Klæbu har hatt en liten karriere som rånejente bak i en bil, sier hun kry til det oppmøtte pressekorpset før hun med trent smidighet smetter inn i en av bilene.

Rånetur på statsministeren

Solberg får også en kjøretur i en Lincold continental 1970-modell, og kommenterer rånerbesøket slik:

«RIDIN DIRTY»: Erna Solberg cruiser gjennom Bø, i en Lincoln continental 1970-modell. Sjåfør Morten Febakke beskrev turen med statsministeren som «fantastisk». Foto: Helge Mikalsen

– Bø er en plass med masse positiv vekst. Og de identifiserer seg med bygdekultur på en annen måte. Det synes jeg er kult, sier hun etter kjøreturen ned stripa i sentrum.

Regjeringen har i flere år blitt kritisert for sin distriktspolitikk, og særlig Senterpartiet har vokst seg store på å være i opposisjon mot Høyre på området.

Nå tar distriktsminister Linda Hofstad Helleland til motmæle, og går rett i strupen på Sp-lederen.

POLITKK & KULTUR: Her får regjeringen møte skuespillerne Odin Waage og Maja Christiansen i Rådebank Foto: Helge Mikalsen

– Propagandamaskin

– Det har blitt skapt et bilde av regjeringen som lite distriktsvennlig. Hva kommer det av?

– Trygve er jo en propagandamaskin som med sine taleskrivere i åtte år har hamret dette inn på folk, sier Helleland.

– Så det er Vedum sin skyld?

– Nei, men han har vært en effektiv pådriver på å fremstille distriktene som om de må stå med lua i hånda. Vi vil ha vekst, liv og rør og utvikling.

– Kan du utdype hva du mener med at han er en propagandamaskin?

– I åtte år har jo han satt folk og by og land opp mot hverandre. Han har hakket løs, og svartmaler situasjonen. Han har vært en propagandamaskin som kommer med enkle, retoriske merkelapper. Men det eneste innholdet han kommer med er reversering, reguleringer og subsidier.

HOLDER IKKE TILBAKE: Distriktsminister Linda Hofstad Helleland mener Høyre er full av optimisme for Distrikts-Norge, og har noen alvorsord til Senterpartiet. Foto: HELGE MIKALSEN

– Enkle retoriske grep

– Er det ikke en like enkel retorisk merkelapp og kalle han en propagandamaskin?

– Når du spør meg hvorfor Senterpartiet lykkes med å lage et slikt blide av regjeringen, så svarer jeg det. Men jeg liker Trygve veldig godt, jeg.

– Men i det ene øyeblikket kaller du ha propagandamaskin, og i det neste sier du at han driver med enkle retoriske merkelapper. Gjør ikke du akkurat det samme nå?

– Han har drevet med det i åtte år ...

– Mens du bare driver med det i dag?

– ... Det er derfor jeg har lagt fram disse tiltakene og konkret politikk for distriktene i Norge.

Solberg kommenterer «propagandamaskin»-uttalelsen til sin statsråd slik:

– Jeg bruker ikke sånne uttrykk på andre. Men jeg synes han snart må møte til debatt om substans. En av hans hovedsaker er oppheving av et administrativt nivå, samtidig som vi har reelle utfordringer om å få folk tilbake i jobb, og å forbedre utdanningssystemet vårt, sier statsministeren til VG.

UTEN BELTE: - Han sa det var lov! sier statsministeren og viser til sjåføren og bileieren, som bekrefter at veteranbilen er unntatt krav om bilbelte, før Solberg legger til: - Og han kjørte bare i 40 da. Foto: Helge Mikalsen

Vedum: Blir vant til merkelappene

Vedum selv tar angrepet fra Høyre med knusende ro:

– Høyre har nye merkelapper på meg hele tiden. En periode var jeg bakstreversk, så var jeg populist før Erna Solberg kalte meg kynisk. Og nå er det visst propagandamaskin. Alt ifølge Høyre. De får kalle meg hva de vil, men jeg tror de misforstår et par grunnleggende ting, sier han og utdyper:

– Det er ikke jeg som har startet bunadsgeriljaen, eller opprøret mot regionreformen eller politireformen eller kuttet i pendlerfradraget. Det er ikke på grunn av meg at folk i de 260 kommunene som har mistet statlige arbeidsplasser er misfornøyd med beslutningen – samtidig som de ser at staten har fortsatt å vokse.

MAN OF THE HOUR: Trygve Slagsvold Vedum sier at han er godt vant med merkelapper fra Høyre, og sier han er spent på hva den neste blir. Foto: Harald Henden

Til motangrep

Vedum mener Høyre selv driver med retorisk triksing og fiksing.

– De kalte sentraliseringen av politiet en «nærpolitireform», etter råd fra en First House-topp (Sigbjørn Aanes (H), tidligere statssekretær for Erna Solberg, journ.anm.) og de kalte regionreformen for en «demokratireform» samtidig som de innførte den med tvang. Så folk får vurdere selv. Men jeg er opptatt av reelle problemstillinger i reelle folks liv.

– Høyre kommer sikkert til å fortsette med nye merkelapper på meg, og det tar jeg helt med ro. Jeg er opptatt av politikken, sier Vedum.

ERNA-CAM: Erna Solberg dokumenterte stort og smått til sosiale medier under turen til Bø. Foto: Helge Mikalsen

– Skaper reaksjoner

Selv om diskusjonen om by mot bygd får stadig mer oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet, tror ikke Solberg at saken kommer til å bli avgjørende for valget. Da er det helse, eldre og arbeidsliv etter corona-pandemien som blir viktigst, mener statsministeren.

– Altså: Vi har gjennomført flere reformer, alle med mål om å gi bedre tjenester og tilbud uansett hvor man bor. Da gjør vi endringer som også innebærer endringer om hvor folk er ansatt, og det skaper reaksjoner.

Hun mener at politireformen er et eksempel på reform som vekker lokal misnøye mot endring – men som gir bedre rettssikkerhet over hele landet.

Solberg mener særlig politireformen har styrket politiets evner til å drive digital etterforskning.

– Vi har samlet kompetansemiljø i politiet for å sørge for at vi er bedre på å slå ned på kriminaliteten hvor den faktisk skjer. Når kriminaliteten er flyttet fra gata til data så må folk sitte sammen og jobbe med det.

BILVASKERI: Erna Solberg har akkurat gjennomført et av valgkampens veldig, veldig mange bedriftsbesøk, før intervjuet her med VG. Foto: Helge Mikalsen

Vil ta data-overgripere

– Etterforskningen av sedelighetssaker og overgrep mot barn har blitt mye bedre etter reformen. Det understreker også riksadvokaten.

Solberg mener at prisen da blir at enkelte distriktskontor «som holder åpent et par timer, et par dager i uken» blir stengt.

– Reformen betyr mer sikkerhet for oss og barna våre, og at det blir mindre sannsynlig at det sitter en gubbe og snakker med din datter på et datasystem, enten du bor på den ytterste øy i Norge eller midt i Oslo, og selger nakenbilder videre til alvorlige overgrepsforum.

Skeptisk til småfylker

Regjeringen har møtt stor misnøye for å tvangssammenslåingen av særlig Akershus, Buskerud og Østfold til Viken og Troms og Finnmark.

– Det er lett for Finnmark å si at «vi klarer oss fint alene». Ja, gjør de nå det? Synes vi at de leverte godt på alle tjenestene sine? Selv om det har gått bedre de siste årene, så har de landets laveste gjennomføringsgrad på videregående skole. Og skole er hovedoppgaven til fylkeskommunen.