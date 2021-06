SUKKERBRUS: – Vi trenger at de som lager og selger brus tar et større ansvar for folkehelsen vår, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Foto: Shutterstock

Nordmenns brusvaner: Drakk ni milliarder sukkerbiter i fjor

I fjor var over 60 prosent av all brus solgt i Norge sukkerfri. Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, mener likevel at andelen er for lav.

Av Ronny Berg

Publisert: Nå nettopp

Både sukkerholdig og sukkerfri brus får avgiftskutt fra og med 1. juli når særavgiften på alkoholfrie drikkevarer opphører.

I fjor ble det solgt nesten 541 millioner liter brus i Norge. Av dette var 36 prosent brus med sukker.

I én liter Fanta og flere andre brustyper er det cirka 52 sukkerbiter. Det gir følgende forbruk av sukkerbiter fra brus:

9.360.000.000 sukkerbiter, viser kalkulatoren til generalsekretæren i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen.

– Vi heller i oss over ni milliarder sukkerbiter i året, sier Gerhardsen.

NEGATIV: Andelen sukkerfri brus er fortsatt for lav, mener Mina Gerhardsen. Foto: John Trygve Tollefsen

– Vi har store utfordringer med overvekt i Norge og sukkerbrus er en viktig årsak til det.

Generalsekretæren forventer at de som lager og selger brus gjør en enda større innsats.

– Både for å redusere sukkerinnholdet i brusen, men også for å flytte salget over til sukkerfri brus, sier Gerhardsen.

Alternativet er at det lages en felles regulering for å styre dette, med krav til pris og plassering som alle aktører pålegges å følge.

Vil heve prisen

Jøran Hjelmesæth, leder for Nasjonalt råd for ernæring, tror ikke lovreguleringer vil skje. Men støtter Gerhardsen.

– Det eneste jeg tror vil hjelpe, er å øke avgiften på sukkerbrus med for eksempel 20 prosent. Dessverre er det neppe politisk flertall for det, sier Hjelmesæth.

BEST MED VANN: Jøran Hjelmesæth vil ha lavere brussalg. Foto: Line Møller, VG

Han har ingenting pent å si om sukkerbrus.

– En liter brus inneholder 420 kalorier. Hvis du legger dette oppå det du allerede spiser i dag, vil du gå opp mellom fem og ti kilo på ett år, sier han.

I brus er det bare tomme kalorier.

– Det metter ingenting. Ingen næringsstoffer. Og øker risikoen for hjerte og karsykdommer, sier han.

Kommunikasjonssjef Hege Ramseng i Bryggeri- og drikkevareforeningen mener det er feil å rette skytset mot brusprodusentene. Hun sier Norge er i verdenstoppen på konsum av sukkerfri brus.

FORNØYD: Hege Ramseng i Bryggeri og drikkevareforeningen mener salget av sukkerfri brus går riktig vei. Foto: Frode Hansen, VG

I 2015 utgjorde andelen sukkerfri brus 43 prosent av det totale brussalget. I fjor var den på godt over 60.

– Dette er jo jubeltall for folkehelsen, sier Ramseng.

Det samme mener Nicolay Bruusgaard i Ringnes Bryggerier:

– Vi er enige i at produsentene må ta ansvar, men det opplever jeg at vi allerede gjør, sier kommunikasjonssjefen.

– Vi har et uttalt mål om at 90 prosent av brusen vår skal være uten tilsatt sukker innen utgangen av 2022.

Forlanger mer

Nylig ble det underskrevet en ny avtale mellom bransjen og helseminister Bent Høie om å redusere sukkerforbruket og få et sunnere kosthold. Nå må bransjen bevise at de tar samfunnsansvar, mener Mina Gerhardsen.

– Ellers må vi løse dette med sterkere virkemidler, sier generalsekretæren.

Hun påpeker at butikkene har makten over innhold, pris og plassering i hyllene.

– Andelen brus med sukker er fortsatt altfor høy, mener hun.

– Fire av ti brusflasker er fulle av sukker som bidrar til både overvekt og dårlig tannhelse.

