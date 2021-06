SJEKK: Regjeringen har bestemt at alle som ankommer Norge skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing. Foto: Magnus Sundberg

Nye tiltak på Svinesund skal redusere kø

Den lange ventetiden for innreisende på grensen mellom Norge og Sverige ved Svinesund skal ned. Politiet innfører blant annet nye tiltak for varetransport, pendlere og samfunnskritisk helsepersonell.

Av Ola Haram

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Køen har på det meste vært opp til fem timer og alle innreisende skal fremdeles kontrolleres.

– Dette er selvsagt ikke holdbart for varetransporten, personer som skal på jobb, har vært på jobb eller har vært på en annen nødvendig reise. I samarbeid med Halden kommune, Statens Vegvesen og Tolletaten iverksetter vi nå flere endringer som skal redusere købelastningen. Flere tiltak er også til vurdering, sier stabssjef Jan Eivind Myklatun i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Politiet understreker at det fremdeles vil være kø på grensestasjonen når trafikken er som størst, men at tiltakene skal redusere ventetiden først og fremst for varetransporten og for dem som har vært på en nødvendig reise.

Sjekker alle

– Politiet skal fortsatt innreisekontrollere alle reisende. Regelverket er omfattende og komplisert, og den enkelte kontrollen kan ta tid, særlig om den reisende mangler nødvendig dokumentasjon. Vi henstiller derfor alle reisende til å sette seg inn i regelverket, og medbringe og gjøre klar nødvendig dokumentasjon før de kommer til grensekontrollen. Det vil bidra til at flyten vil bli bedre, sier Myklatun.

Fordi svært mange reisende ikke har forhåndsutfylt den obligatoriske innreiseregistreringen har politimannskapene på grensen måtte bruke tid på å veilede og bistå i utfyllingen av skjemaet.

Dette skal ha bidratt til å forsterke køen inn i Norge.

– Vi tror mange fullvaksinerte er av den oppfatning at de ikke trenger å registrere seg, men det er feil. Alle reisende må fylle ut skjemaet, har leder for utlendingsseksjonen i Øst politidistrikt, Merete Beck, tidligere uttalt til VG.

Ved å trykke på denne lenken kan du registrere deg før du ankommer grensestasjonene i Norge.

KØ: Økt reisevirksomhet på Svinesund fører til lange køer. Foto: Magnus Sundberg

Nye tiltak som iverksettes: