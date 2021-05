VGs coronaspesial vinner den store journalistprisen

I over ett år har coronaspesialen gitt oversikt over smitten, vaksineringen og tiltakene nasjonalt og lokalt. Nå vinner den en av de mest prestisjetunge prisene i norsk presse.

Publisert: Nå nettopp

Spesialen, som du kan lese her, har hatt rundt 370 millioner visninger på et år, og oppdateres døgnet rundt med det siste om coronaviruset.

Prisen deles ut av Norsk presseforbund og er en av de høyeste utmerkelsene i norsk mediebransje. Ifølge Norsk Presseforbund skal den «oppmuntre til høy kvalitet i mediene og hedre den beste journalistikken».

I juryens begrunnelse heter det at «Juryen for Den store journalistprisen har lagt vekt på at denne faktabaserte journalistikken har bidratt til smittevern og folkehelse, på en måte vi sjelden har sett. Etter hvert har VG videreutviklet tjenesten til å omfatte en mengde fakta, ikke minst tilgangen på vaksiner og antall satte vaksinedoser. Mediets mål var til enhver tid å gi alle nordmenn tilgang til nødvendig og oppdatert informasjon om pandemien, noe de åpenbart har lykkes med. Snart runder oversikten 400 millioner sidevisninger.»

– Helt siden 3. mars i fjor har folk daglig fulgt med på VGs koronaoversikt. Den har både opplyst og beroliget. Den har gjort vår kamp mot smittespredningen mer effektiv. VG har fylt, og fyller, et enormt informasjonsbehov, sier juryleder Finn E. Våga

Tidligere vinnere av prisen 2020: Journalistene Siri Gedde-Dahl, Bernt Jakob Oksnes, John Rasmussen og Torgeir Krokfjord for "Glidens pris".

2019: Journalistene Maria Mikkelsen, Frank Haugsbø og Mona Grivi Norman i VG for Tolga-saken

2018: Tegneren Finn Graff og Per Egil Hegge

2017: Thomas Ergo, Hans Petter Aass og Rune Vandvik fra Stavanger Aftenblad for reportasjen om «Glassjenta»

2016: Delt mellom Vegard Venli, Kommunal Rapport, for sin innsats for å få aksjonærregisteret offentlig tilgjengelig og Anders Fjellberg og Tomm W. Christiansen, Dagbladet, for «Våtdraktmysteriet»

2015: Maria Mikkelsen og Synnøve Åsebø, VG, for Odin-saken

2014: Kristin Solberg og Anders Sømme Hammer, frilansjournalister, for arbeid i konflikt- og krigsområder

2013: Kjetil B. Alstadheim, Dagens Næringsliv

2012: Trude Lorentzen, Eivind Sæther og Adrian Øhrn Johansen, Dagbladet for 22. juli-dokumentaren «Tomrommene». Kilde: Mediebedriftenes landsforening Vis mer

Teamarbeid

Coronaspesialen er laget og oppdateres av VGs breaking-avdeling og VGs avdeling for redaksjonell utvikling. Svært mange har vært involvert i spesialen, og teamet bak understreker at dette er en lagseier.

– Jeg er veldig glad på vegne av hele gruppen. Vi er en ufattelig stor gjeng. At vi får denne prisen sammen er ufattelig kult. Takk til alle som har bidratt og vil fortsette å bidra til pandemien er over, sier en av journalistene som har jobbet mest med coronaspesialen, Oda Leraan Skjetne.

– Gratulerer til hele gjengen. Vi er vel rundt 30 stykker. Alle burde vært her i dag, sier redaksjonell utvikler Sondre Nilsen.

– Jeg tror vi er snart 40 med byline på spesialen, legger journalist Yasmin Sfrintzeris til.

Ekstra stas i år

Ansvarlig redaktør Gard Steiro synes det er ekstra stas å vinne prisen i et år som har rommet den største nyhetssaken i vår tid.

– Det er alltid en ære å vinne Den store journalistprisen. I år oppleves anerkjennelsen ekstra gjev, for pandemien er utvilsomt den største saken i vår tid. I VG definerte vi «koronaoversikten» som en journalistisk vaksine. Responsen har vært overveldende. Selv om lesernes tilbakemeldinger er viktigst, er vi i dag usigelig stolte over å motta prisen. Hele VG takker juryen. Jeg takker alle journalistene, utviklerne og lederne som sammen skapte «koronaoversikten». Dette er en lagseier,

I fjor gikk den prestisjetunge prisen til Dagbladet, for “Glidens pris”. Året før gikk den til VG for “Tolga-saken”.

Bak prisen står Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, NRK og TV2. Prisen er på 100.000 kroner.