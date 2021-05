ETTERFORSKER DØDSFALL: Politiet jobber på stedet mandag kveld. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Kvinne siktet for drap i Halden: Relasjon mellom avdøde og siktet

HALDEN (VG) Politiet bekrefter at det er en relasjon mellom den drapssiktede kvinnen i 40-årene og personen som ble funnet død på en adresse i Halden mandag kveld.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har pågrepet og siktet en kvinne i 40-årene for drap. Det er en relasjon mellom den siktede og avdøde, men jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på hva slags relasjon det er snakk om, sier påtaleansvarlig for saken i Øst politidistrikt, Anders Svarholt, til VG tirsdag formiddag.

Politiet fikk melding om at en person var utsatt for alvorlig skade i Halden like etter klokken 22 mandag kveld, og rykket ut til stedet med flere patruljer.







Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet til personen stod ikke til å redde og personen ble bekreftet død like før klokken 23.

Svarholt ønsker ikke å gå ut med hvilket kjønn eller hvor gammel den avdøde personen er, og viser til etterforskningshensyn.

– Avdøde vil obdusert i dag. Vi har kontroll på drapsvåpenet, men jeg vil ikke si noe om hva slags våpen det er snakk om, sier han.

Den siktede kvinnen vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag. VG har vært i kontakt med hennes forsvarer, som foreløpig ikke har vært tilgjengelig for en kommentar.

Har begjært primærpsykiatrisk undersøkelse

Hendelsen skal ha skjedd innendørs, og kvinnen ble pågrepet på adressen.

Politiet har allerede begjært en primærpsykiatrisk undersøkelse av den siktede kvinnen.

PATRULJER: Flere politipatruljer rykket ut til stedet mandag kveld. Foto: Johnny Larsen

– Det er ikke fordi vi har noen mistanke om at det skal være noe utilregnelighet i bildet, men fordi saken er såpass alvorlig som den er, sier han.

Den siktede kvinnen ble først kjørt til legevakten i natt, før hun ble ført til arresten.

– Jeg kan ikke si noe om hvorfor hun var på legevakta, utover at det er rutine at man tar blodprøver, for å sjekke om det blant annet er påvirkning inne i bildet.

Nabo: - Hørte høye skrik

VG er tirsdag til stede utenfor åstedet - en bygård med flere leiligheter i sentrum av Halden.

En nabo som VG har snakket med forteller at hun i 21-tiden hørte flere høye skrik fra en kvinne i boligen hvor en person ble funnet drept sent mandag kveld. Hun hørte også noe som hørtes ut som slåssing. Etter skrikene ble det helt stille.

Påtaleansvarlig Svarholt bekrefter at et vitne var tilstede under handlingen på adressen mandag kveld. Han sier at denne personen ble avhørt på stedet, men ønsker ikke å si noe om personen bor på den aktuelle adressen eller hva slags relasjon vitnet har til de involverte.

MELDT OM SKADET PERSON: Politiet rykket ut med flere patruljer etter at de mandag kveld fikk melding om en skadet person på en adresse i Halden. Foto: Stian Lysberg Solum

Da VG snakket med politiadvokat Øystein Rusnes natt til tirsdag, opplyste han at de har foretatt rundspørringer og vitneavhør.

– Avdøde og siktede kan ikke sies å være typiske kjenninger av politiet. Utover det så ønsker jeg ikke å kommentere ytterligere av hensyn til etterforskningen, fortalte han.

Ifølge Halden Arbeiderblad er både den siktede kvinnen og avdøde hjemmehørende i Halden-området.

Tidligere mandag kveld meldte Halden Arbeiderblad at det pågikk en stor politiaksjon i Halden sentrum Det var ifølge avisen flere politibiler og ambulanser på stedet. På bilder kan man se flere personer i helhvite drakter utenfor en bygning.