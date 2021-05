ETTERFORSKNING: Politi på stedet har startet etterforskning av et dødsfall i Halden. Foto: Johnny Larsen

Etterforsker dødsfall i Halden – en person pågrepet

Politiet etterforsker et dødsfall i Halden sentrum søndag kveld. En person er pågrepet i forbindelse med dødsfallet.

– En person er bekreftet død. En person er pågrepet, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til VG mandag kveld ved 23.50-tiden.

Politiet opplyser at de fikk melding klokken 22.05 om at det var en skadet person på en adresse.







– Det er iverksatt etterforskning, sier operasjonslederen.

– Mistenker dere drap?

– Vi etterforsker det her. Det var funnet en person med ytre skader som er død. Hvorvidt det er et drap, er for tidlig å si.

Hendelsen nødetatene rykket ut til skal formodentlig ha skjedd innendørs, opplyser operasjonslederen.

– Den som er pågrepet, ble pågrepet på adressen.

– Politiet fikk melding via AMK, nødetatene rykket ut og tok seg inn på adressen. Helsepersonell forsøkte med livreddende helsehjelp på stedet.

Han sier at de på nåværende tidspunkt ikke går ut med kjønn og alder på de involverte.

Tidligere på kvelden meldte Halden Arbeiderblad at det pågikk en stor politiaksjon i sentrum av Halden.

Det var ifølge avisen flere politibiler og ambulanser på stedet.

På bilder kan man se flere personer i helhvite drakter utenfor en bygning.

