ILLUSTRASJONSFOTO: Smittesporerne i kommunene på Jæren må holde tungen rett i munn de neste dagene, når de kartlegger kontaktpunktene til hundrevis av russ. Foto: Terje Pedersen, NTB

Over tusen russ feiret på tvers av kommuner: − Ikke helt etter rådene

På Jæren samlet et stort antall russ seg for å feire den første maihelgen. Det har ført til smittesporingsarbeid for opptil tolv kommuner, ifølge kommuneoverlege.

Publisert: Nå nettopp

– Status er at seks russ, som går på fem ulike skoler og bor i tre ulike kommuner, er smittet. Det har vært en del russefeiring nå i helgen, og russ har møtt hverandre på kryss og tvers og vært på besøk inne i ulike busser, forteller kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik.

Han anslår opptil to tusen russ er involverte i smittesporingen etter helgens russefeiringer på Jæren, og beskriver situasjonen som uoversiktlig.

VENTER: Kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik, er spent på prøvesvarene som vil komme inn de neste dagene. Inntil da har han ikke noe indikasjon på hvo stort utbruddet i kommunen er, etter at flere russ har blitt smittet. Foto: Privat

– Vi antar at mellom tusen til to tusen russ som har vært involvert i dette og deltatt i russefeiringene, men vi har ikke oversikten, for å si det sånn. Og vi er i hvert fall en ti-tolv kommuner, legger han til.

All russen skal ikke ha vært samlet på samme sted samtidig, men på flere ulike treffpunkter i ulike kommuner på Jæren, hvorpå russen igjen blandet seg mellom ulike russebusser.

Ber alle russ om å teste seg

Tirsdag er det meldt om tolv nye smittetilfeller på Nord-Jæren. Sandnes har sitt høyeste tall siden 16. april, men åtte nye smittede, viser VGs coronaoversikt.

Nå har flere kommuner på Jæren oppfordret all russ til å teste seg, ettersom det er vanskelig å drive tradisjonell smittesporingsarbeid av nærkontakter i dette omfanget.

– Teststasjonene har skrudd opp til maksimal testkapasitet, og sykehuset er forberedt og har maksimal analysekapasitet, forteller Torvik videre.

Han beskriver russen som samarbeidsvillige og lojale, men påpeker at det finnes dem som tøyer grensene litt for langt.

– Du kan nok si at det som skjedde i helgen, ikke var helt etter rådene, sier kommuneoverlegen.

Frykter smitte inn i familier

I hele regionen har nå russepresidentene gått ut og bedt russen om å ikke drive med «rulling» frem til 13. mai.

– Det skal de har stor ros for. De tar ansvar, sier kommuneoverlegen.

Han sier smittesporene har opplevd god samarbeidsvilje hos russen så langt, til tross for at smittesporingen byr på utfordrende arbeid.

– Vi jobber systematisk og opplever et godt samarbeidsklima. Det uoversiktlige og usikkerheten rundt hvor stort dette er, er der vi er nå.

Kommunen venter på flere prøvesvar de neste dagene. Svarene vil også kunne påvirke hvorvidt den lokale smittevernforskriften i kommunen forlenges eller endres ved utløpsdato førstkommende torsdag.

– Hva er den verst tenkelige situasjonen for dere nå?

– Det er at masse familiemedlemmer blir smittet, og at det brer seg utover fra russekullet på den måten.

Får ikke komme på skolen tirsdag

Alle avgangselever på alle videregående skoler i Stavanger, Sandnes og Randaberg er i avklaringskarantene inntil de har testet seg, sier smittevernoverlege i Stavanger, Runar Johannessen, til NRK.

I likhet med Torvik, understreker også Johannessen at de har bedt russen om å innstille alle russetreff og all «rulling» inntil situasjonen er avklart.