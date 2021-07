Oppdaget ADHD-en på TikTok På TikTok har videoer tagget med #adhdinwomen nær en halv milliard visninger. Ingvild Vik Av Publisert 13. juli, kl. 10:40 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Eline Husmo (23) trodde hun hadde angst, og skjønte ikke hvorfor behandlingen ikke virket.

Malene Ekeland (21) skjønte at noe var galt med henne, men ikke hva.

Julie Iversen (24) fikk motivasjon til å gjennomføre utredningen på TikTok.

Instainnlegg førte til ADHD-diagnose: − Føltes som å bli sett

VG har snakket med Eline (23), Malene (21) og Julie (24), som gjennom sosiale medier oppdaget diagnosen ingen tidligere hadde skjønt at de kunne ha.

I januar fikk UiB-student Eline Husmo (23) diagnosen ADHD. Da hadde hun i årevis lurt på hvorfor hun var så mye mer engstelig og stresset enn folk rundt seg.

– Jeg trodde at jeg hadde angst, og jobbet hardt på egen hånd for å bli helt frisk. Likevel forsvant aldri angsten, sier Husmo.

23-åringen forteller at hun hele livet har lagt merke til små ting som gjør at hun skiller seg ut. Likevel var det ikke før et innlegg dukket opp i instafeeden hennes at brikkene begynte å falle på plass.

Innlegget beskrev hvordan angst kan maskere ADHD.

Husmo begynte å se episoder fra fortiden i et nytt lys. Kanskje var det ADHD som hadde skapt problemer for henne?

Foto: Privat

Fant fellesskap

På TikTok og Instagram florerer det av innlegg om ADHD. Både leger, psykologer og vanlige folk med diagnosen forteller åpent om hvordan det oppleves, og hvordan ADHD ikke alltid utarter seg slik man stereotypisk ser for seg. Videoer tagget med #adhdtiktok har én milliard visninger på TikTok.

Gjennom sosiale medier lærte Husmo stadig mer om diagnosen. Nettverkene ga også en følelse av tilhørighet.

– Hva tenkte du da du så det første innlegget?

– Først var det bare kjempefint. Det føltes som å bli sett, sier Husmo.

Foto: Skjermdumper fra TikTok

Hun tror mennesker med ADHD fort kan se seg selv som mindre dyktige.

– Ofte har man jobbet like hardt, eller hardere, enn andre. Likevel gjør man mange småfeil, og må unnskylde seg mye, sier Husmo, og legger til:

– Diagnosen fjerner litt av skylden fra deg.

Husmo er glad for at ADHD får mer oppmerksomhet, og at det blir mindre stigma rundt diagnosen.

– ADHD er jo ikke en sykdom, du bare ser verden på en annen måte, og det er greit.

Advarer om konsekvenser

Generalsekretær i ADHD Norge Gry Lunde har ikke selv sett innleggene på TikTok og Instagram, men sier at de som tror de kan ha ADHD bør oppsøke kvalitetssikrede informasjonskilder.

Lunde råder folk som tror de kan ha ADHD til å ta det opp med fastlegen sin, men sier at det finnes eksempler på at det kan føre med seg praktiske ulemper og begrensninger, særlig for unge – for eksempel knyttet til førerkort eller forsvaret.

– Vi ønsker ikke at det skal være sånn, men de som søker hjelp bør være godt informert ​på forhånd.

Generalsekretæren understreker at hun ønsker seg mer åpenhet, og at det også har flere positive konsekvenser.

– Det bidrar jo til å gi et mer nyansert bilde. Mennesker med ADHD er like forskjellige som mennesker flest.

Googlet symptomene

Det er bare noen få uker siden Malene Ekeland (21) fikk den endelige beskjeden om at hun har ADHD.

Etter å ha nevnt for psykologen sin at hun trodde hun kunne ha diagnosen, ble hun tidligere i år henvist til en nevropsykolog.

Foto: Privat

– Jeg skjønte at noe var galt, men jeg visste ikke hva. Jeg visste at jeg hadde angst og depresjon, men skjønte ikke at det kunne ødelegge så mye, sier Ekeland.

Hjemme googlet hun symptomene, og begynte å fordype seg i ADHD. På internett leste hun om hvordan ADHD kan utarte seg annerledes hos jenter enn hos gutter.

Samtidig fikk Ekeland mye innhold om ADHD i feeden på TikTok.

– Det var det som fikk meg til å ta det siste steget og gå til psykologen med det. Jeg fikk så mye mer å relatere meg til som jeg kunne forklare psykologen.

– Tankene går kjempefort

Frem til videregående klarte Ekeland seg bra på skolen, selv om arbeidet krevde mer av henne enn de andre elevene. Ved hjelp av gode lærere kom hun seg gjennom grunnskolen, men da hun begynte på videregående ble det vanskeligere. I 2021, to år på overtid, fikk hun endelig vitnemål.

– Oppi hodet mitt går tankene kjempefort, så jeg blir aldri ferdig med ting. I hverdagen utsetter jeg ting jeg må gjøre, jeg glemmer lett, og mister ofte tingene mine, sier 21-åringen.

Likevel er hun glad for at hun ikke fikk diagnosen før i voksen alder.

– Jeg føler at det er en diagnose som fører til at man setter flere grenser for seg selv.

Hun tror andres, og egne, fordommer kunne vært til hinder for henne tidligere.

– Men mer kunnskap er med på å fjerner fordommer, sier Ekeland.

Vanlig med følgelidelser

Lunde i ADHD Norge sier at det virker som om det er en økning i antall kvinner som søker hjelp for symptomer på ADHD, selv om hun ikke har konkrete tall å vise til.

– Gutter får generelt diagnosen tidligere enn jenter, men det kan virke som skjevheten​ ​er i ferd med å jevnes mer ut i voksen alder.

Hun tror det kan henge sammen med at kvinner oftere oppsøker hjelp enn menn. Mange henvises til utredning for ADHD på grunn av andre lidelser, for eksempel depresjon.

– Det er sjeldent, særlig hos voksne, at ADHD er de​n eneste grunnen til at man oppsøker hjelp. Ofte er det mye mer sammensatt og utfordrende, sier Lunde.

Fant trøst

I vår begynte innhold om ADHD å dukke opp på TikToken til Julie Iversen (24), som bor i Oslo.

– Det var litt trøst i å se det. Det gjorde at jeg følte meg mer normal, sier hun til VG.

På TikTok fant hun motivasjon til å fullføre utredningen for ADHD, som psykologen hennes hadde foreslått. Over sommeren er hun ferdig.

24-åringen har selv snakket om ADHD på TikTok. Selv om responsen var god, syns Iversen det er vanskelig å snakke så offentlig om diagnosen i Norge.

Dette er en av videoene Iversen har lagt ut om ADHD på TikTok:

Følte seg overveldet

Også Iversen har slitt med angst og depresjon, og hun opplevde skolen som vanskelig. Spesielt ille var videregående.

– Jeg var så overveldet hele tiden, og klarte ikke helt å forstå hva som foregikk rundt meg. Jeg klarte nesten ikke å gå på skolen uten å bli helt matt i hodet, og jeg var mye hjemme.

Når hun var på skolen, hadde hun store problemer med å konsentrere seg. Selv om lærerne visste om problemene, ble det ikke undersøkt om det kunne være på grunn av ADHD.

Må lykkes på skolen

Ifølge Lunde i ADHD Norge er det stadig flere barn med ADHD som oppdages i skolen. Men det betyr ikke at konsekvensene av diagnosen er mindre.

Foto: Privat

– Diagnosen stilles i helsevesenet, men det er skolen som skal tilrettelegge i hverdagen. Derfor er det viktig at skolen har både kompetanse på ADHD og nødvendige ressurser, sier Lunde.

Hun mener det er mye med rammene i skolen som gjør det utfordrende å ha ADHD.

– I dag forventes det at du skal gå lengre på skole, og skolen er mye mer teoretisk. Hvis du ikke mestrer det, har du færre muligheter enn tidligere.

Mange barn med ADHD forteller om utfordringer i skolen, både med å lære og få venner, ifølge Lunde.

– Det er de to tingene det er viktig å lykkes med i dag for å ha en god oppvekst og gode muligheter inn i voksenlivet, sier hun, og legger til:

– Selvbildet og selvoppfatningen formes i skolen, og har du mange negative opplevelser påvirker det hvem du blir som voksen.

Håper på mer fleksibilitet

Julie Iversen i Oslo opplever at samfunnet ikke er tilpasset personer med ADHD.

– Det forventes at alle skal leve opp til en viss struktur, og det finnes mange mennesker med tendensen som gjør det vanskelig. Jeg håper man kan være med fleksibel, slik at folk ikke faller helt ut, sier hun.

Nettopp det var det stor fare for at hun selv skulle gjøre på videregående. Med tiden har Iversen lært seg gode vaner for å håndtere problemene, selv om noen dager er mer utfordrende enn andre. I fjor begynte hun å studere.

– Jeg trodde ikke det ville være mulig for meg å få til studier og leve et normalt liv. Nå begynner jeg å få litt selvtillit. Jeg tenker ikke lenger at jeg er dum, jeg fungerer bare på en annen måte.