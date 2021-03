VILLE UT: Den tiltaltes hovedforklaring er at hun ville ut av Syria, men ikke kom seg ut av det IS-kontrollerte område. Foto: Odin Jæger, VG

Tiltalt IS-kvinne om de siste angrepene: − Du sitter og venter på å dø

Den terrortiltalte IS-kvinnen (30) forteller om flere år der hun forsøkte å planlegge en flukt til Tyrkia for å unnslippe Den islamske staten. Men det lyktes ikke før IS var omringet og nær beseiret.

Publisert: Nå nettopp

I fjor ble den norsk-pakistanske kvinnen hentet hjem fra Syria, i en sak som var så kontroversiell at den veltet regjeringen. Men i retten er et avgjørende punkt om kvinnen kan bevise at hun forsøkte å rømme fra landet tidligere.

Påtalemyndighetens hovedpunkt mot kvinnen er at hun er skyldig i terrordeltagelse gjennom ekteskap med tre IS-krigere i årene fra 2013–2019. Mens forsvarernes argument går ut på at kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria.

Hun har tidligere forklart at hun ble holdt igjen av den første ektemannen, den norsk-chilenske IS-krigeren Bastian Vasquez. Ifølge kvinnen misbrukte han henne fysisk, psykisk og seksuelt og nektet henne å forlate IS-området.

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar. Foto: Privat

Den første UD-kontakten

På dag tre av rettssaken forteller kvinnen at Vasquez dør den 9. april 2015. Dagen etter kontakter hun hans far i Norge, og ber ham om å koble henne mot en advokat. Hun settes da i kontakt med Skiens-advokaten Bjørn Nærum, som igjen tar kontakt med UD.

VG har tidligere skrevet om at denne advokaten ba om hjelp fra den norske ambassaden i den tyrkiske hovedstaden Ankara – som svarte at de kunne hente henne ut av Syria, men kun dersom hun selv kom seg til grensen.

For å komme seg til grensen forsøkte tiltalte først å få hjelp av den eldste av Bærums-kvinnene som omtales i boken «To søstre». Men hun kunne ikke, eller ville ikke, hjelpe, forklarer tiltalte.

– Da det ikke gikk å komme seg til grensen, så ble det anbefalt av faren til Bastian at jeg kom meg til Raqqa. Siden det var en større by, tenkte vi at det var lettere å få en menneskesmugler til å hente meg ut derfra.

I et intervju med VG har faren til Bastian Vasquez bekreftet at han hjalp sin svigerdatter med å planlegge en flukt sammen med barnebarnet hans, etter at hun hadde informert ham om at sønnen var død.

Viste til sin syke mor

Kvinnens medforsvarer, Ann Helen Aarø, vil vite hva tiltalte fortalte til dem rundt seg i Syria om ønsket om å reise til Tyrkia, og da forklarer kvinnen at hun brukte sin syke mor som unnskyldning.

– Jeg kunne ikke si at jeg egentlig ville hjem til Norge, fordi da ville de mene at det jeg gjorde var feil, sier hun.

Tiltalte forklarer at hun i Raqqa giftet seg med IS-kriger nummer to, en mann som også var Sharia-dommer, under forutsetning at han skulle hjelpe henne med å komme seg til Tyrkia.

Men ektemann nummer to holdt ifølge tiltalte ikke det han hadde lovet, og lot henne ikke dra til Tyrkia.

– Jeg fryktet at han skulle bli som Bastian var på slutten, så jeg ville ikke gjøre ham sint, sier kvinnen om at hun ikke presset ham til å holde løftet.

IS-KRIGER: Den norske islamisten og konvertitten Bastian Vasquez. Foto: ISIL

Mannen mente hun ba for lite

Sharia-dommeren ble ifølge tiltalte sint da han innså at hans nye kone ikke var interessert i å lese Koranen, og ikke ba så flittig som han forventet. Ifølge tiltalte krevde han at de skulle ha sex selv om hun ikke ville, og han skal ha truet med straff fordi hun ikke var religiøs nok.

Selv om kvinnen egentlig ikke ønsket det, ble hun gravid med denne mannen, forteller hun. Han skal ha vært lite kjærlig mot datteren da hun kom til verden, og voldelig mot sønnen hun hadde fra det tidligere ekteskapet med Bastian Vasquez, forteller den tiltalte IS-kvinnen.

– Da jeg giftet meg for tredje gang, så var ektemannen snill mot begge barna, da fikk jeg et annet syn. Han lovet å hjelpe meg ut, sier tiltalte i retten.

Men heller ikke denne ektemannen klarte å hjelpe henne til grensen. Derfor hjalp hennes far i Norge henne med å opprette kontakt med en menneskesmugler, men kvinnen fikk da beskjed om at hun måtte ut av IS-området, for at smugleren kunne få henne videre til Tyrkia. Og han skulle ha mye betalt.

– Man måtte ha tilgang til mye penger for å betale smuglere. Man kan ikke vandre gjennom ørkenen i timevis med to små barn, sir kvinnen.

De siste angrepene

I denne perioden var IS under økende angrep. Tiltalte beskriver at frykten for krigen etter hvert førte til at hun og mannen evakuerte fra Raqqa, og dro til andre, mindre byer under IS-kontroll.

– Fra starten av var det noe bombing, og så ble det mer og mer etter hvert. På slutten så hørte du fly som kom over huset ditt og du tenker at de kommer til å slippe bomber. Du sitter og venter på å dø, men så skjer det ikke, sier kvinnen.

IS-familiene samles til slutt i byen Baghouz, der særlig fremmedkrigere kjempet en kamp til siste mann, mens ikke-stridende ble holdt som levende skjold.

FIKK LIVSTEGN: Med applikasjoner som WhatsApp og Telegram sendte datteren desperate meldinger til sin far, der hun ba ham hjelpe henne ut av IS-området. Foto: privat

Under de siste kampene i Baghouz var kvinnen i ferd med å gi opp, sier hun.

– Jeg tenkte at løpet var kjørt. Jeg hadde prøvd å finne flere måter ut, men det sto alltid på pengene.

Til slutt klarte faren hennes å kjøpe henne ut med 2.500 dollar. Vel ute av Baghouz ble hun tatt med av kurdiske soldater til leiren al-Hol.

PS: Aktor har sagt til VG at påtalemyndigheten ikke bestrider at kvinnen forsøkte å komme seg ut av Syria, men at det ikke har noe å si for skyldspørsmålet at kvinnen ble holdt igjen i landet mot sin vilje.