KJØRTE UT: Vogntogsjåføren kjørte vogntoget fast i et betongelement i en sving. Foto: Theo Aasland Valen

Vogntog kjørte ut: − Sjåføren klarte ikke å stå på beina

Åpenbart beruset, sier politiet om vogntogsjåføren som kjørte ut i Telemark lørdag kveld.

Publisert: Nå nettopp

Politiet rykket klokken 18.43 ut til Gamle Sørlandske i Stathelle, etter melding om et vogntog som hadde kjørt i en betongkulvert og sto bom fast.

– Sjåføren fremsto som åpenbart beruset. Han ville ikke samarbeide til blåseprøve, så han har vi tatt en blodprøve av ham, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Øystein Eikedalen til VG.

Telemarksavisa (TA) har pratet med en nabo til ulykkesstedet.

– Vi skjønte at noe hadde skjedd på utsiden, så vi gikk bort dit. Vi spurte på engelsk om det gikk bra, eller om noe kunne gjøres. Men vi fikk ingen ordentlige svar, han bare mumlet, sier naboen til TA.

Naboene varslet politi og ambulanse.

Mens politiet var på vei, forsøkte vogntogsjåføren uten hell å grave lastebilen løs for å komme seg unna, forteller naboen.

– Sjåføren klarte ikke stå på beina, han bare vinglet rundt, sier naboen.

Det ble heldigvis kun materielle skader i ulykken.

Operasjonslederen forteller at sjåføren er en mann i 50-årene fra Estland.

– Han er pågrepet og satt i arrest, så får vi se hva det blir videre her, sier operasjonslederen.

SPRITFLASKE: En flaske med vodka lå utenfor vogntoget da fotografen var på stedet. Foto: Theo Aasland Valen

Et bilde fra åstedet VG har fått tilgang på, viser at en vodkaflaske har blitt liggende igjen på bakken ved kjøretøyet.

Politiet bekrefter at den sannsynligvis stammer fra lastebilen.

– Vi er kjent med flasken. Da er det lett at to pluss to blir fire. Samtidig er det sånn sett ikke helt avklart om han har drukket av flasken mens han har kjørt, men det er all grunn til å tro at den stammer fra hans kjøretøy, svarer operasjonsleder Eikedalen på spørsmål om flasken som er avbildet.

– Hva tenker du om at en tilsynelatende såpass beruset person har kjørt i trafikken?

– Nå er det ingenting som overrasker meg lenger etter 35 år i etaten. Men jeg kan godt siteres på at det er sjokkerende.