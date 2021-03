UNGES ORDFØRER: Marianne Borgen (69) minner seg selv om at hun også er ordfører for barn og unge. Her er hun avstandsmåler og faddervakt for oslostudenter sist høst. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Uår for unge – Oslo-ordfører krever krisepakke

For mange barn og unge har coronaåret vært enormt langt og tungt. Nå krever Marianne Borgen en egen krisepakke også til de yngste.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Borgen (SV) er ordfører for alle Oslos 697.000 innbyggere, inkludert for hovedstadens 192.000 barn og unge under 25 år.

Nå krever hun at regjering og storting tar «verkstedregningene» også for de unge – som etter hennes og mange andres mening har fått de største bulkene og belastningene av coronatiltakene.

Høy pris

– Alle uttrykker bekymring for den høye prisen som de unge har måttet betale for tiltakene mot pandemien. Næringsliv og kulturliv har fått kompensasjoner og krisepakker. Nå er det på høy tid at regjeringen kommer med en kraftig krisepakke og betaler for alle de nødvendige reparasjonene som trengs fremover, krever Marianne Borgen.

Hun brukte hele sin yrkeskarriere før ordførervervet på barn og unge, blant annet som leder i Redd Barnas Norgesprogram. Nå utfordrer hun barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til å komme med sin krisepakke som øremerkes de unge.

Noe av bakgrunnen for Borgens krav kommer frem i den tolvte og hittil siste rapporten fra koordineringsgruppen for sårbare barn og unge.

Her ropes det varsku om at flere av tjenestene som skal ta seg av det Oslo-ordføreren kaller reparasjoner, ikke er rustet til pågangen:

Vi ser at tjenestenes evne til å gjennomføre fysiske møter med barn og unge og evne til å samarbeide med andre tjenester påvirkes i negativ retning.

En stor andel opplever å ha fått svakere opplæring over lengre perioder og skriftlige eksamener er avlyst.

Mange barn og unge med behov for tilrettelegging og rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning har i lange perioder ikke fått oppfylt sine rettigheter.

Vi ser en økning i omfang og alvorlighetsgrad i psykisk uhelse hos barn og unge.

Vi ser indikasjoner på at flere barn og unge utsettes for vold, overgrep og negativ sosial kontroll.

Marianne Borgen tenker også på alle unge som forteller om flere måneder i sosial isolasjon, gjerne samtidig med konstant bekymring for økonomi, hverdag og fremtid.

– Denne pandemien har kostet mest for de unge. De har betalt en så høy pris. For meg som er 69 år gammel, spiller ikke et år fra eller til så stor rolle. Men for en 16–17-åring virker et år så mye lengre, sammenligner Borgen.

Flere gratistilbud

– Hva bør en krisepakke til de unge inneholde?

– Vi trenger en pakke som styrker kommuneøkonomien for å styrke hjelpetiltakene til barn og unge. Det bør bli flere skole- og barnehageansatte. Idretten må tilgodeses. Levekårsutsatte unge og barn må få del i flere gratistilbud innen idrett og fritid. I tillegg ser jeg for meg flere jobbtilbud til unge, samt at hjelpetilbudene for unge mennesker som sliter psykisk må rustes opp, svarer Borgen.

Hun mener det handler om å sikre at barn og unges rettigheter blir oppfylt.

– Du ba jo om en slik krisepakke i april også?

– Ja, men det kom dessverre lite ut av det. I april var det heller ingen som skjønte at vi ville havne i den situasjonen som vi er nå. Jeg frykter at noen barn og unge kan bli dyttet enda lenger ut i utenforskap under- og etter coronaen, sier ordføreren.

– Kan politikere egentlig gjøre noe med den ensomheten, bekymringen og trøttheten av tiltak som mange unge kjenner på?

– Vi kan i det minste anerkjenne at de opplever dette. Vi må snakke med ungdommene, og lytte til deres erfaringer og forslag fremover. Samtidig må vi holde liv i en optimisme, skape håp. Vaksineringen er i gang, vi må holde ut en liten stund til, før vi igjen kan begynne å åpne opp for det pulserende, rause og mangfoldige bylivet, svarer ordføreren.

Hun mener en krisepakke til de unge også vil være en anerkjennelse av den belastningen de har hatt, ett unntaksår, eller rett og slett et uår siden 12. mars i fjor.

PÅ BESØK: Kjell Ingolf Ropstad besøkte Røde Kors hjelpetelefon-sentral i Oslo i november. Der fikk han rapporter om 40 prosent flere henvendelser fra barn og unge enn i 2019. Til venstre: Bernt G. Apeland i Røde Kors. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ropstad: Vil ikke love krisepakke

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er enig i Borgens beskrivelse av at barn og unge har betalt en høy pris under pandemien. Men vil ikke love noen egen krisepakke ennå.

– Det viktigste er at skoler, barnehager og fritidstilbud så langt som mulig har vært forsøkt holdt åpne. Samtidig har det gått rundt 19 milliarder kroner til kommunene i ekstrabevilgninger i 2020 – og videre er det satt av 9 ekstra milliarder i 21-statsbudsjettet. Nå ser vi sammen med kommunene på hva som vil være behovet i revidert nasjonalbudsjett som kommer i mai, sier Ropstad til VG.

Han minner også om en egen krisepakke til barn og unge i revidert budsjett i fjor og tiltak på til sammen 1,5 milliarder til sårbare grupper som kom i 2020, samt 2,2 milliarder til tiltak for sårbare grupper i februar i år, inkludert en halv milliard til sommerskoletilbud.

– Vi er innstilt på å prioritere enda flere tiltak rettet mot barn og unge. Regjeringen har også vært veldig tydelig på at kommunene må prioritere tjenestene for de yngste, sier Ropstad.

Han viser også til at regjeringen nylig opprettet en egen ekspertgruppe ledet av psykolog Peder Kjøs, som allerede før mai måned skal levere sine råd om tiltak til blant andre barn og unge som sliter psykisk som følge av pandemien.

– En hurtigarbeidende gruppe som kartlegger situasjonen vil hjelpe oss til å kunne møte behovene blant barn og unge, sier Ropstad.