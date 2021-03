VAKSINE: AstraZenecas vaksine er en av dem som er godkjent for bruk i Norge, men den er ikke i bruk akkurat nå. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Legemiddelverket undersøker melding om dødsfall etter vaksinering

Legemiddelverket og FHI har fått melding om ett dødsfall etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen i Innlandet.

Det er ikke konkludert med at det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet. Dette vil bli grundig vurdert, skriver FHI i en pressemelding.

– Vi avventer flere opplysninger før hendelsen kan vurderes nærmere. Dødsfallet gjelder en yngre person som er helsearbeider. Det er ikke mistanke om at personen døde av blodpropp slik som tilfellet i Danmark, skriver FHI.

Ifølge Tynset kommune var det en kvinne i 30-årene ansatt i helsetjenesten i kommunen som døde. På en pressekonferanse fredag, opplyste de at dødsårsaken er hjerneblødning.

– Hjerneblødning er en type bivirkning som ikke normalt er forbundet med vaksiner. Men det er en alvorlig tilstand, og det er viktig å ha en grundig undersøkelse av tilstanden, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk om dette.

– Det er en uvanlig hendelse, og det er en ung person. Da er det klart at vi må se grundig på dette. Vi skal selvfølgelig komme tilbake med informasjon

Rutinemessig meldt inn

Alle dødsfall som skjer i nær tid etter vaksinasjon skal meldes inn til Legemiddelverket, som skal undersøke om det er noen sammenheng.

– Så fort vi mottok melding om dødsfallet så var det slik at det er et sammenfall i tid som gjør at vi føler at dette rutinemessig skal meldes, sa kommuneoverlege Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng på kommunens pressekonferanse.

På spørsmål om det er grunn til å bekymre om man har fått vaksinen, svarer kommunelegen at vi nå er i en periode hvor hele verden blir vaksinert – og at tragiske hendelser som ville skjedd ellers også skjer nå.

Han peker på at det er god dokumentasjon om AstraZeneca-vaksine og at den virker trygg å bruke.

– Det er satt i England nå 11 millioner doser av vaksinen, og globalt mange flere. Jeg er ikke kjent med noen tilsvarende hendelser.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier saken skal gjennomgås grundig.

– Vi tar denne saken veldig alvorlig, fordi dette var en yngre helsearbeider som fikk en dødelig tilstand 10 dager etter vaksinasjon, sier han og understreker:

– Foreløpig mener vi at dette ikke er noe folk behøver å bekymre seg over, men dette er en spesiell hendelse som gjør at vi tar det alvorlig.

Ikke det samme som i Danmark

Norge pauset midlertidig å vaksinere med AstraZeneca-vaksinen torsdag, som et føre var-tiltak etter et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp. Men det er ikke påvist sammenheng mellom blodproppene og vaksinen.

Men dødsfallet som nå undersøkes er altså ikke med den samme tilstanden.

– Det er en helt annen tilstand enn det dødsfallet som ble meldt i Danmark, sier Madsen.

– Foreløpig kan vi ikke si om det har noen sammenheng med vaksinen, men vi tar dette veldig alvorlig og har hatt møter i dag med Tynset kommune og snakket med kommuneoverlegen, og fått nærmere informasjon om forløpet av dette. All informasjon om forløpet vil bli innhentet fra helsepersonell og sykehus