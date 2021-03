BEKYMRET: Helseminister Bent Høie (H) sier innleggelsestallene blant unge uroer ham. Foto: Lise Åserud

Dobling i innleggelser blant 30–39 åringer: − Dette uroer meg

20 personer mellom 30 og 39 år var innlagt som følge av coronaviruset i forrige uke. Det er dobbelt så mange som uken før. Helseministeren sier han er urolig for tallene.

Publisert: Nå nettopp

Tallet er også det høyeste på en uke siden epidemien startet, skriver FHI i sin seneste ukesrapport. Av den går det også frem at åtte personer under 30 år var lagt inn på sykehus med coronasmitte forrige uke.

Helseminister Bent Høie (H) sier til VG at han er bekymret over tallene, som bekrefter at også mange yngre mennesker kan bli alvorlig smitte når smitten sprer seg raskere.

– Dette uroer meg, og forteller jo hvor viktig det er at vi klarer å få ned smitten selv om de eldste og mest sårbare er vaksinert, sier helseminister Bent Høie til VG.

– Når smitten sprer seg raskere med et virus som fører til flere sykehusinnleggelser, som nå dessverre sprer seg i de yngre aldersgruppene, blir dette dessverre resultatet.

Trenden i antall nye innleggelser i sykehus er økende også for alle aldersgrupper. Det ble meldt om 153 nye innleggelser i uke 10, som er det høyeste antallet siden slutten av mars i fjor. Det er også 55 prosent økning fra uke 9.

I Vestfold og Telemark har det aldri tidligere vært så mange innleggelser på en uke. I Oslo steg tallet fra 36 til 59, mens i Viken steg det fra 36 til 48 – begge de høyeste tallene siden mars i fjor.

Rekordhøy smitte

FHI anslår også nå for første gang at smittenivået er høyere enn det noen gang har vært, viser den seneste modelleringsrapporten.

Tidligere har man regnet med at smitten var høyere i perioden mars-april i fjor, hvis man tar høyde for mørketallene som følge av mindre testing. Nå mener man at smitten faktisk er høyere.

MØRKETALL: Den røde grafen viser bekreftede smittetilfeller, mens den blå viser FHIs anslag over faktiske smittetall. Foto: FHI

Helseministeren sier det er nedslående å se at smitten er på sitt høyeste over et år ut i pandemien.

– Det er et veldig usikkert tall fordi vi testet færre i mars i fjor. Men det som uansett er situasjonen, er at vi har en mer smittsom virusvariant som fører til flere sykehusinnleggelser. Det er en alvorlig situasjon, sier han.

– Det ble sagt at høstbølgen vi opplevde i fjor kunne vært unngått, og at vi kanskje gjorde for lite for å stoppe den. Nå når det har gått et år, syns du det er et nederlag å se at vi får en tredje eller kanskje fjerde bølge da?

– Ja jeg syns det. Jeg skulle ønske vi ikke var i denne situasjonen og at tiltakene vi iverksetter nasjonalt og lokalt hindret økningen vi ser, sier Høie.

– Trodde du vi skulle klare det?

– Jeg hadde trodd vi skulle klare det, men det viser det seg jo at vi ikke har klart. Det betyr at de strengere tiltakene som har kommet nå er nødvendige, så er vi spente på hvordan dette virker, sier Høie.

– Vi ser jo at en del andre land har klart å snu utviklingen selv med et mer smittsomt virus, men det har tatt lengre tid og krevd flere tiltak, sier helseministeren.

Fortsatt lave dødstall

Til tross før økning i meldte tilfeller og økende trend i antall nye innleggelser på sykehus, ligger antall dødsfall på et lavt nivå, skriver FHI.

Det til tross for at det ble meldt om rekordhøy ukesmitte med 5337 bekreftede tilfeller i uke 10 – en økning på 28 prosent fra uken før.

Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100.000 innbyggere, etterfulgt av Viken og Vestfold og Telemark. Disse områdene utgjør 83 prosent av de meldte tilfellene i uke 10. På de annen side er smitten lavest i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Andelen positive tester var høyest i aldersgruppen 0–5 år (4 prosent), 6–12 år (3,4 prosent) og 13–19 år (3 prosent).