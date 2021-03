AKTORATET: Statsadvokat Geir Evanger ved Det nasjonale statsadvokatembetet sammen med politiadvokat Line Nyvoll Nygaard fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Aktor om tiltalt IS-kvinne: Har ikke noe å si om hun ble holdt der mot sin vilje

OSLO TINGRETT (VG) Påtalemyndigheten mener den tiltalte IS-kvinnen visste hva hun gikk til da hun reiste til Syria. At hun ønsket seg hjem, har liten juridisk betydning, mener aktor.

Publisert: Nå nettopp

– Vi mener det er relevant at hun reiste ned med kunnskap om at Bastian Vasquez var en militant fremmedkriger, om organisasjonen og om hva hun hadde i vente. Vi mener det er relevant når man skal vurdere både skyldspørsmålet og jusen, sier statsadvokat Geir Evanger.

Han snakker med VG etter første dag i den månedslange rettssaken mot kvinnen som er tiltalt for deltagelse i terrororganisasjonen IS.

Evanger sier at det blant annet vil bli langt frem beviser fra såkalt kommunikasjonskontroll.

– Vi kommer til å spille av noen avlyttende telefonsamtaler fra tiden før hun reiste som vi mener belyser kunnskapen hennes om hva som skjedde i Syria og hva hun hadde i vente.

Den tiltalte kvinnen fortalte Oslo tingrett om hvordan hun etter hvert ble utsatt for vold og tvang fra sin daværende ektemann, den nå avdøde fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

– Vi er av den oppfatning at det rent juridisk ikke har noe å si. Om det skulle være slik at hun ble holdt mot sin vilje så kan ikke vi se at det er noen frifinnelsesgrunn. Det rammes av deltagerbestemmelsen uansett, mener Evanger.

Kvinnen reiste til Syria i februar 2013. Straffelovens bestemmelse om deltagelse i terrororganisasjoner trådte i kraft i juni 2015. Påtalemyndigheten mener hun i perioden fra dette ble gjort straffbart til hun kom til Norge er å anse som et deltager i IS.

De mener hun tilrettela for terrororganisasjonen gjennom sine ekteskap med tre IS-krigere og at hun skal ha mottatt penger fra dem.

I retten mandag kom de frem at kvinnen gjennom sine samtaler med Vasquez før hun reiste visste en del om hva han bedrev i Syria.

– Vi mener det er helt sentralt at hun reiste ned og visste en del. At hun ikke kunne komme seg hjem igjen, mener vi ikke får noen avgjørende betydning for vurderingen av det rent juridiske, sier Evanger.

Kan få strafferabatt

Strafferammen for deltagelse i en terrororganisasjon er seks års fengsel, men de som tidligere er dømt etter den bestemmelsen har fått om lag fire års fengsel.

Det er lite uenighet om faktum i saken og kvinnens omfattende forklaringer til PST vil kunne gi henne lavere straff.

– Hun har gitt forklaringer som opplyser hennes egen sak og det vil kunne lede til strafferabatt. Men hvor stor den eventuelt skal være det er vi nødt til å komme tilbake til. Vi er også nødt til å se på hva som vil være det riktige utgangsnivået for en påstand, sier Evanger.

Kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus mener det at hans klient visste at ektemannen var kriger for terrororganisasjonen Jahbat al-Nusra, ikke er av betydning for skyldspørsmålet i saken.

– Det har hun forklart helt fra sitt første politiavhør og det har etter vår oppfatning ikke betydning for spørsmålet om hun skal straffes eller ikke, sier han.

– Ikke straff familiene

I retten forklarte kvinnen at Bastian Vasquez fortalte henne at han hadde deltatt i drap og utlegging av veibomber.

– Det hun beskrev var en mann som kjempet for Nusra tilbake i 2012–2013. Og så beskrev hun at hans kamp var mot Assad-regimet og det var en kamp som hun den gangen mente var en riktig kamp på grunn av de grusomheten som Assad-regimet hadde begått mot egen befolkningen. Denne oppfatningen har hun ikke lenger i dag, men det var slik hun tenkte den gang, sier Nordhus.

Forsvareren mener det er viktig å straffe terroristene, men at man ikke skal straffe familiene deres.

– Aktor var inne på at dette var en form for jihad for henne, noe hun også erkjente i retten i dag. Men det endrer ikke det faktum at innholdet i det hun har utført dreier seg om oppgave i hjemmet og det er uansett ikke straffbart etter vår oppfatning, sier forsvareren.