I RETTEN: Rettstegning fra Oslo tingrett av aktor Geir Evanger og den 30 år gamle kvinnen som er tiltalt for IS-deltakelse. Foto: Esther Bjørneboe/NRK/NTB

IS-kvinnen advart i kryptert melding: − Jeg ble helt satt ut

OSLO TINGRETT (VG) Den tiltalte IS-kvinnen forteller at hun ble advart mot å forlate Syria av en den ene av kvinnene kjent fra boken «To søstre». I retten forteller tiltalte at hun frykter å bli sett på som en tyster og en frafallen muslim.

I mai 2014 var den tiltalte IS-kvinnen var gravid, og ifølge sin egen forklaring brukte hun et ønske om å få føde barnet i Norge som påskudd til å forlate Syria. Da fikk hun en overraskende melding på den krypterte applikasjonen Telegram.

Ifølge den tiltalte, var det den yngste av kvinnene kjent fra Åsne Seierstads bok «To søstre», som tok kontakt med henne for å advare henne mot å dra fra Syria.

Kvinnen skriver til henne under kallenavnet «Bintu Sadiq», som betyr «Sadiqs datter».

«Jeg vet ikke helt dette med at du vil dra tilbake til familien (Norge). Fordi det er folk som strever så mye med å komme inn hit. Allah gjorde det lett for deg den første gangen. Det er ikke sikkert det blir så lett, om ikke helt umulig for deg, å komme deg inn igjen i ettertid fordi tøffe tider er på vei i fremtiden», skriver kvinnen i meldingen som ble vist i retten.

SENDTE MELDING: Den yngste av de to Bærums-kvinnene som er omtalt i Åsne Seierstads bok «To søstre» skal ha skrevet til den tiltalte. Denne kvinnen er fortsatt i Syria. Foto: PRIVAT

Det har tidligere kommet frem i retten at den tiltalte og IS-krigeren Bastian Vasquez i en periode bodde sammen med de to norsk-somaliske søstrene, etter at disse kom til Syria.

Videre skriver denne kvinnen at «mange søstre ville med glede tatt din plass», og legger til at hun har kommet til «islams land» og ikke burde dra hjem til «de vantros land».

Kvinnen skriver videre at «kun de beste er samlet i IS-området», før hun gang på gang advarer kvinnen mot å forlate IS-området.

«Ikke gjør det, ikke gå tilbake, uansett hva du går gjennom», skriver kvinnen i meldingen.

ANGRER: IS-kvinnen forklarer i retten at hun angrer på reisen til Syria, og at hun ville rømme derfra, men påtalemyndigheten mener det ikke er av juridisk betydning. Foto: Odin Jæger

Tiltalte sier meldingen kom uventet på henne, og at hun ikke hadde fortalt Bærums-kvinnen om at hun ønsket å komme hjem til Norge.

– Jeg kan ikke huske å ha sendt en melding til henne, men folk snakker. Det går fra en person til en annen og det kan være en forklaring.

Kvinnen sier at hun reagerte sterkt på meldingen.

– Jeg ble helt satt ut og mistet motet, sa hun i retten.

Tiltalte har tidligere forklart at hun ble holdt igjen av den første ektemannen, den norsk-chilenske IS-krigeren Bastian Vasquez. Ifølge kvinnen misbrukte han henne fysisk, psykisk og seksuelt og nektet henne å forlate IS-området.

BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

– Viktig bevis

Kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus sier i en pause i retten, at de mener disse meldingene er svært viktige.

– Det er ett av flere bevis som tydeliggjør at hun på et tidlig tidspunkt ville reise hjem, men ble nektet å forlate området, dels på grunn av ektemannen og dels på grunn av omgivelsene i det samfunnet hun levde i, sier Nordhus til VG.

Statsadvokat Geir Evanger sier at han mener det ikke er avgjørende:

– Det er forsvarers bevis og blir lagt frem for å bevise at hun ville hjem. Juridisk sett mener vi det ikke er av betydning for saken, sier han til VG.

Påtalemyndigheten mener kvinnen er skyldig i terrordeltagelse gjennom ekteskap med tre IS-krigere i årene fra 2013–2019. Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria.

Var venner i Norge

De to norsk-somaliske søstrene er fra Bærum, og den eldste av dem møtte den nå tiltalte Oslo-kvinnen gjennom den omstridte religiøse foreningen Islam Net, noe VG fikk bekreftet i 2013.

Den tiltalte kvinnen krysset grensen til Syria fra Tyrkia den 7. februar 2013. I oktober 2013 fulgte de to norsk-somaliske søstrene etter.

Les hele historien: IS-kvinnen dro til Syria, tre venninner fulgte etter

I tiltalen som er tatt ut står det: «Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen».

Påtalemyndigheten mener tiltalte oppfordret de to søstrene til å dra til Syria, mens kvinnen selv har forklart i retten at hun ikke våget annet enn å være positiv i meldinger om livet i Syria, fordi Vasquez hadde kontroll på hennes telefon.

Frykter å bli kalt tyster

Mot slutten av kvinnens forklaring for retten ville tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen vite hvilke reaksjoner hun har fått etter at hun ble hentet hjem til Norge.

– Jeg har sittet inne ett år, så jeg har egentlig ikke snakket med så mange.

– Er du redd for at du kan bli sett på som en tyster? spør dommeren.

– Ja. Både det og en frafallen.

– Er det noe du har lært av denne saken, spør dommeren.

– At man skal tenke veldig godt over valg man tar og ikke være for sta. At du skal høre på dem som er eldre enn deg. Det er en grunn til at de sier at ting er farlig. Jeg har lært at jeg skal være litt mer forsiktig, sier hun.

FORKLARER SEG I RETTEN: Den norsk-pakistanske kvinnen er tiltalt for terrordeltagelse. Foto: Odin Jæger

Kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus, sier til VG at hans klient «ser det som en realitet» at andre personer fra det ekstreme, islamistiske miljøet i Norge ser på kvinnen som nettopp en tyster og en frafallen muslim.

– Hun har tatt et informert valg om å ikke la seg påvirke av ekstremister. Hun har delt sin historie, det har en kostnad, men hun angrer ikke.

– Men er det noen som truer henne i dag?

– Det er Politiet og PST som har ansvaret for hennes sikkerhet, jeg kan ikke gå inn i den type vurderinger.