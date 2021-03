STØTTEN SANK: Nå har Helsedirektoratet fått svar på hvorfor støttet til tiltakene har sunket. Foto: Berit Roald, NTB

Ny undersøkelse: Fire av ti ønsker strengere tiltak

Befolkningen er splittet i støtten til tiltakene, ifølge Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse.

10. februar skrev VG at støtten til tiltakene aldri hadde vært lavere, ifølge befolkningsundersøkelsen. Da besluttet Helsedirektoratet å legge til ekstra spørsmål i undersøkelsen for å kartlegge årsaken til at støtten faller.

I den siste undersøkelsen er støtten til tiltakene på samme nivå, men for første gang blir deltagerne blitt spurt om hvorfor de ikke støtter tiltakene:

Og 43 prosent av dem oppgir i uke seks til åtte at de ønsker strengere tiltak. Nesten like mange mener at innstramminger kommer for sent.

Samtidig mener 26 prosent at de ikke mener vi bør ha strengere tiltak, og 25 prosent oppgir å være nøytrale.

– Det var litt overraskende at om lag fire av ti ønsker strengere nasjonale tiltak. Tallene viser at befolkningen er motivert for å leve med kraftige tiltak, og ikke minst at folk forstår hva som må til for å slå ned smitten og komme tilbake til en normal hverdag. Det er jo fantastisk å se etter så lang tid med strenge restriksjoner, sier kommunikasjonsdirektør Trine Melgård i Helsedirektoretat.

Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse er blitt gjennomført ukentlig siden begynnelsen av februar 2020. Den gjennomføres av Mindshare på oppdrag for Helsedirektoratet.

Regionale forskjeller

I Oslo og Viken er det imidlertid færre som ønsker strengere tiltak. Der mener 38 av dem som deltok i undersøkelsen det samme.

41 prosent mener at også at lettelsene kommer for tidlig.

– Vi så at tilslutningen til tiltak falt noe etter nyttår og har forsøkt å finne ut hvorfor. Det har vi nå fått noen svar på, sier Melgård.

Videre mener 58 prosent av dem som ble spurt at det gjøres for lite for å hindre importsmitte. Særlig folk som bor på Vestlandet mener det gjøres for lite.

På landsbasis oppgir 29 prosent av de spurte at de er enige i påstanden om at tiltakene er for strenge der de bor. 54 prosent er uenige i den påstanden.

I Nord-Norge mener nær halvparten at tiltakene er for strenge, mens kun halvparten så mange mener det samme i Oslo og Viken.

Hele 94 prosent av deltagerne i undersøkelsen oppgir at de følger råd og retningslinjer fra myndighetene, noe som har ligget stabilt høyt siden Helsedirektoratet startet undersøkelsen.

– Det er veldig gledelig å se at befolkningen gjennom hele pandemien følger råd og regler og har tillit til hvordan helsemyndighetene håndterer pandemien.

Varsler nye tiltak

Helseminister Bent Høie (H) er bekymret over at smitten øker veldig raskt, og varsler at det vil bli innført nye nasjonale tiltak i løpet av neste uke.

Høie har bedt Helsedirektoratet og FHI og å se på om de nasjonale tiltakene er tilstrekkelig, eller om vi trenger ytterligere tiltak for å få R-tallet under 1.

– Nå har vi et R-tall på 1,3. Det betyr at smitten øker veldig raskt. Hvis det får lov til å fortsette gjennom mars og april, så vil det få dramatiske konsekvenser for mange mennesker som blir alvorlig syke og må på sykehus. Helsetjenesten vår vil bli alvorlig overbelastet, sier han til NRK som omtalte saken først.

Til VG utdyper Høie at det har skjedd mye denne uken.

– Store kommuner innfører strenge tiltak, som i Oslo og Kristiansand og vestfoldkommunene. Det er gjort mye i forbindelse med utbruddene og jeg håper det vil ha god effekt, sier han.

– Jeg har bedt Helsedirektoratet og FHI og å se på om de nasjonale tiltakene er tilstrekkelig, eller om vi trenger ytterligere tiltak for å få R-tallet under 1.