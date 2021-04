BRANNHISTORIE: Henry Sørensen (78) viser fram et foto han fikk i gave fra en brann han slukket i 1978. Stigebilen i bakgrunnen ble brukt i slukningsarbeidet på 70-tallet. Foto: HELGE SKODVIN / VG

Kreftsyk brannmann saksøker staten

BERGEN (VG) I femten år var Henry Sørensen røykdykker i Bergen. I 2011 fikk han prostatakreft. Nå saksøker Fagforbundet Staten for å sikre at Henry og andre brannmenn kan få kreft godkjent som yrkessykdom.

Av Mona Grivi Norman og Helge Skodvin (foto)

– Jeg er ikke i tvil om at kreftdiagnosen har sammenheng med den jobben jeg hadde som brannmann og hvor dårlig verneutstyr vi hadde den gangen. Vi fikk i oss så mye gift og skit, sier Henry Sørensen (78).

I 2011 fikk han konstatert prostatakreft. Noen år senere fikk han også påvist hudkreft. Selv om livskvaliteten er blitt dårligere, lever han. Det er det mange av hans tidligere kolleger fra brannyrket som ikke gjør.

– Det er så mange av de jeg jobbet med som er døde av ulike krefttyper. Hjernesvulst, lungekreft, prostatakreft, tarmkreft og jeg vet ikke hva. Det er ikke en tilfeldighet, sier Sørensen.

– Før snakket vi ikke om kreft, og i hvert fall ikke om prostata. Jeg tror mange damer er flinkere til å snakke om ting som plager dem, men det tok mange år før vi skjønte hvor mange av oss som har blitt syke, sier han.

Avslag fra NAV

I likhet med mange av sine tidligere kolleger har Sørensen søkt om yrkesskadeerstatning fra NAV etter å ha fått en kreftdiagnose.

For å få godkjent en yrkesskade eller yrkessykdom må man kunne dokumentere en årsakssammenheng mellom sykdommen og arbeidsforholdet.

Men til forskjell fra en industriarbeider som har jobbet ett sted og med ett bestemt stoff, har brannmenn ofte vanskelig for å dokumentere hvilke kreftfremkallende stoffer de har vært i kontakt med – og hvor langvarig eksponeringen har vært.

NAV har avslått kravet fra Henry Sørensen. Trygderetten ga NAV medhold i saken da anken ble behandlet i 2019.

Nå har Fagforbundet og Sørensen valgt å ta ut en stevning mot Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet.

VANT FREM: I 2017 intervjuet VG tidligere brannmann Steinar Thunold som fikk yrkesskadeerstatning for sin kreftsykdom. Foto: PAUL SIGVE AMUNDSEN/ VG

Eksplosjoner og røykgass

Fire år har gått siden VG skrev om Steinar Thunold som i mars 2017 fikk medhold i at hans beinmargskreft var en yrkesskade. Samme år fikk ytterligere to brannmenn godkjent prostatakreft som yrkessykdom.

– Jeg håper det vil bli en døråpner, sa Thunold til VG i 2017.

VG fulgte i en serie saker brannmenns kamp for yrkesskadeerstatning.

– Steinar hadde en formening om at det å bli eksponert gikk i blodbanen og at kreften brøt ut på et senere tidspunkt i livet, sånn som i mitt tilfelle og mange andre med meg. I min familie har det aldri forekommet kreft, hverken på fars- eller morssiden, så jeg føler meg sikker på at det er knyttet til brannyrket, sier Henry Sørensen.

– Da Steinar vant fram sa han at jeg også måtte forsøke.

Steinar Thunold døde av kreftsykdommen i fjor sommer.

På bildet under slukker Henry Sørensen (sort jakke) og Steinar Thunold (oransje jakke) en husbrann på et tak i Bergen i 1978.

HISTORISK: Bildet fra brannen i 1978 inngår i stevningen fra Henry Sørensen og Fagforbundet. Henry Sørensen er på vei inn takluka for å slukke brannen - uten annen beskyttelse enn hjelm og regnfrakk. Foto: TRYGVE HILLESTAD

– Her er jeg på vei inn takluka - uten beskyttelsesutstyr. Jeg har en smørbrødliste over branner der jeg deltok i slukningsarbeid og ble eksponert for kreftfremkallende stoffer, sier Sørensen.

Han forteller om en annen brann med mye giftige gasser: 8. mai 1974 brant motorbåtforeningen i Draugen i Bergen. Tolv båter i full fyr. Røyk fra glassfiber, lakk, bensin og propan. Jerrykanner som eksploderte og fløy gjennom lufta.

– Her slukket vi uten annet utstyr enn kavaier og sjøstøvler. Det burde egentlig ikke være nødvendig med mer dokumentasjon når du vet hva slags kjemikalier som var i og rundt båtene her, sier han.

På 60-, 70- og 80-tallet var det vanlig for røykdykkerne å ikke dekke til pannen og halsen.

– Det ble kalt sikkerheten vår. Når vi kjente høy varm mot huden visste vi at det kunne smelle når som helst!

– Først de siste årene har man forstått hvor mye giftstoffer man får i seg når huden eksponeres på den måten, sier Sørensen.

Prinsippsak

Da Trygderetten stadfestet vedtaket fra NAV i 2019 var Henry Sørensen usikker på om han orket mer:

«Flertallet har vanskelig for å se at risikoen for å utvikle prostatakreft etter arbeid som brannmann både da (2017) eller nå er alminnelig akseptert i det medisinske miljø», skrev Trygderetten.

Saken endte med dissens på tre mot to. Flertallet åpnet for at det kan komme ny kunnskap i fremtiden, men at det per i dag ikke er sannsynlighetsovervekt for at prostatakreft er «karakteristisk og i samsvar med det den aktuelle påvirkningen».

– Jeg var i ferd med å gi opp, men så bestemte Fagforbundet seg for at dette var en prinsippsak. Det handler ikke om erstatningen, men om alle som kommer etter meg, sier Henry Sørensen.

Han forteller at bivirkninger av kreftsykdommen og senskader etter strålebehandlingen har redusert livskvaliteten betraktelig.

– De siste 10-12 årene har periodevis vært et sant helvete som jeg ikke unner noen. I dag er livskvaliteten å leve med, men jeg må hele tiden passe på å ikke gjøre feil ting med tanke på tilbakefall, sier Sørensen.

TAR KAMPEN: - Det handler ikke om erstatningen, men om alle som kommer etter meg, sier tidligere brannmann Henry Sørensen. Foto: HELGE SKODVIN / VG

Fagforbundet: Uforståelig helomvending

Fagforbundets advokat Anne Gry Rønning-Aaby forteller at de ikke kunne la kjennelsen fra Trygderetten bli stående.

– Fagforbundet fikk gjennombrudd, ikke bare i én, men i flere av våre saker, der brannmenn er blitt tilkjent erstatning for flere ulike kreftformer. Det ble slått uttrykkelig fast at brannrøyk er farlig, og at dette kan gi kreft, sier hun.

– Vi kan ikke se at det foreligger noen ny kunnskap eller forskning siden Trygderetten avgjorde disse sakene. Det er derfor uforståelig at Trygderetten nå har gjort helomvending i disse sakene.

I kjennelsen fra Trygderetten i 2019 mente NAV at de hadde fått nye opplysninger og et bredere grunnlag for å vurdere sammenhengen mellom eksponering som brannmann og utvikling av prostatakreft - etter at en brannmann fikk medhold i 2017.

Flere kreftsyke brannmenn har siden fått avslag.

– Dette mener vi er uakseptabelt og uriktig. Fagforbundet har derfor tatt ut stevning mot staten med ønske om at de vanlige domstoler får dette omgjort, sier Rønning-Aaby.

Dette er første gang Fagforbundet stevner Staten i disse sakene.

– Dersom denne kjennelsen for Sørensen blir stående vil det bli veldig vanskelig for brannmenn å få yrkesskadeerstatning som følge av eksponering for brannrøyk, sier Rønning-Aaby.

ADVOKAT: Anne Gry Rønning-Aaby skal føre saken for Henry Sørensen og Fagforbundet. Bildet er tatt i en annen forbindelse. Foto: Erlend Aas / NTB

NAV: Kan ikke godkjennes

Fungerende avdelingsdirektør Liv T. Espedal skriver at NAV tar til etterretning at kjennelsen nå er brakt inn for domstolen.

– Mener NAV at eksponering for brannrøyk ikke øker risikoen for kreft?

– Brannmenn er utsatt for ulike yrkespåvirkninger i ulike mengder, og deler av denne påvirkningen kan gi økt risiko for utvikling av kreft. Enkelte kreftformer er mer forbundet med brannrøyk enn andre, som for eksempel kreft i luftveiene, skriver Espedal.

– Hva har endret seg etter at en brannmann fikk medhold i at prostatakreft er yrkessykdom i 2017?

– På bakgrunn av en uttalelse fra STAMI i 2018 mener vi det i all hovedsak er enighet i det medisinske fagmiljøet i Norge om at prostatakreft ikke kan godkjennes som yrkessykdom for brannmenn.

STAMI er Statens arbeidsmiljøinstitutt og forsker på arbeidsmiljø og arbeidshelse.

Espedal viser til at Trygderetten har støttet NAV sine vurderinger.

– Dette underbygger at praksisen vi nå har er korrekt. Kjennelsen omhandler prostatakreft og får derfor betydning for denne krefttypen, skriver hun.

– Avgjørelsen i Trygderetten ble avgitt med dissens. Er vurderingene i disse sakene er vanskelige?

– Vi baserer vår saksbehandling på dagens medisinske kunnskapsstatus, men vi er åpne for at denne kan endre seg. Det er derfor viktig at NAV følger med på medisinsk forskning og det medisinske fagmiljøet i Norge sin oppfatning fremover, skriver Espedal.