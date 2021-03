Foto: Berit Roald, NTB

Hvis smittetrenden ikke snur: Anbefaler skjenkestopp og påbud om hjemmekontor

Helsedirektoratet og FHI anbefaler at det innføres nasjonal skjenkestopp og påbud om hjemmekontor dersom lokale og regionale tiltak ikke er tilstrekkelig til å snu smittetrenden.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dersom smittetrenden ikke snur kommer Helsedirektoratet med en rekke anbefalinger. Det er blant annet å forskriftsfeste hjemmekontor og skjenkestopp ved arrangementer. Dette gjelder også forbud mot organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.

Helsedirektoratet sier seg samtidig at de er enig med FHI om at tiltaksnivået i skoler og barnehager skal gjøres lokalt.

Helsedirektoratet anbefaler også at det forskriftsfestes at det maksimalt kan være 20 personer på innendørs arrangementer med faste tilviste plasser. Det er en endring fra 100 i dag. For utendørs arrangementer anbefales 50 personer - altså om smittetrenden ikke snur.

De anbefaler også stengte treningssentre, svømmehaller og underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og lignende.

I Stortinget

Det skjer samtidig som statsminister Erna Solberg orienterer om nye tiltak i Stortinget. Det ble det klart at regjeringen avventer en periode før de tar en avgjørelse om nye tiltak.

Om smittetrenden ikke snur vurderer også regjeringen følgende anbefalinger:

Anbefaling om å holde to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand eller nærkontaktene til aleneboende.

Anbefaling om maks ti private kontakter per uke, i tillegg til grensen på maks fem gjester.

Det ble i går registrert 828 smittetilfeller i Norge. Det er 459 flere enn dagen før og 99 flere enn samme dag i forrige uke. 828 smittede på ett enkelt døgn er blant de høyeste døgntallene siden epidemien startet.

Den nasjonale smittetrenden har vært stigende siden 24 februar, ifølge VGs oversikt. Smittetrenden i 53 kommuner er stigende. Nederst i saken kan du se hvilke kommuner.

Mandag ble det registrert 293 nye coronatilfeller i hovedstaden. Det er et av de høyeste tallene som er registrert siden pandemiens start.

VG-spesial: Stovner – der smitten skjøt i været

Splittet

De nasjonale tiltakene gjelder i alle kommuner. I tillegg har flere kommuner lokale forskrifter som er strengere enn de nasjonale reglene.

Norske kommuner med lite smitte som VG har vært i kontakt med, har vært splittet i synet på hvem som bør bestemme tiltaksnivået - regjeringen eller kommunene selv.

Se hvilke tiltak som gjelder der du bor i VGs oversikt over nasjonale og lokale tiltak.

Her kan du se smittetrenden i din kommune:

VG skrev først at Helsedirektoratet anbefaler en rekke tiltak. Det riktige er at tiltakene anbefales innført om smittetrenden ikke snur.