Elektrisk stemning i diesel-partiet Frp

Stemningen har blitt elektrisk i Fremskrittspartiet. Men for all del: Ingen har kjøpt elbil på grunn av klima og nullutslipp.

– Jeg har kjøpt denne elbilen utelukkende for å spare avgifter og bompenger, sier en av de siste elbil-kjøperne i det gamle bensin- og dieselpartiet, Bård Hoksrud i transportkomitéen på Stortinget.

At Hoksrud er blitt «niks NOx-rud» er imidlertid ikke en unik status i Frps stortingsgruppe.

Både partileder Siv Jensen, avgiftstalsmann Sivert Bjørnstad, innvandringstalsmann Jon Helgheim, transportpolitiker Tor Arne Johnsen og helsepolitiker Kari Kjønaas Kjos har kjøpt- eller skal kjøpe elektrisk og utslippsfritt kjøretøy.

IDYLLISK MED EL: Bård Hoksrud nyter frisk luft og ren energi på Gamle Drammensvei ved Ulvenvannet mellom Asker og Lier. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Bård Hoksrud tar VG med på en liten kjøretur i sin nye Hyundai Kona elbil. Og ja, han er fornøyd med Kona:

– Den er sprek, da. Det er bra drag i denne elbilen. Men det er rart at det ikke lukter og bråker mer. Merkelig, sier Frp-politikeren mens han suser stille og smilende av gårde på gamle Drammensvei.

– Så du har ikke kjøpt elbil på grunn av nullutslipp?

– Nei, dette handler kun om at dette er økonomisk veldig gunstig. Og så har denne bilen bra rekkevidde-radius. Det er det dette handler om for meg, svarer Hoksrud. Han koser seg helt tydelig bak rattet på tørr asfalt gjennom Lier og Asker i Viken fylke.

For ham så dreier ikke elbilvalget seg om «det som andre prøver å late som,» nemlig klima-motivet. - Avgifter er greia, liksom, understreker Hoksrud.

«SKULLE ALDRI KJØPE EL»: Tor Arne Johnsen har allerede kjørt 30.000 km. i sin Audi E-tron etter at han kjøpte den mens han ventet på at verkstedet skulle bli ferdig med sørvisen på diesel-Volvoen i vår. Foto: Privat

Hjemme i garasjen i Brumunddal står Hoksruds Frp-kollega i transportkomitéen, Tor Arne Johnsen og beundrer sin ganske så nyanskaffede Audi E-tron.

Johnsen er det man gjerne kan kalle en ur-Frp-er som i alle år har kjempet mot bensin- og dieselavgifter. I noen år så han på el-bilister mest som en blanding av klima-idealister og smått irriterende køsnikere i kollektivfeltene.

– Jeg trodde virkelig lenge at jeg aldri skulle kjøpe elbil. Selv ikke etter at kjæresten kjøpte sin E-Golf i 2015. Jeg stortrivdes i min diesel-Volvo XC-70, beskriver Johnsen.

Men da han gikk og ventet på at Volvoen som hadde gått over 320.000 kilometer skulle bli ferdig på sørvis ved påsketider i år, så stakk Johnsen innom naboforhandler Audi på Olrud ved Hamar.

– En flink selger og 700.000 kroner mindre, dermed var jeg eier av min første elbil, oppsummerer Johnsen. I likhet med Hoksrud slipper han ut kun to motiver for elbilkjøpet.

– Bortimot null avgifter og ingen bompenger. Elbilen min hadde nok kostet over en million med de samme avgiftene som på en dieselbil, beregner Johnsen.

EL JEFE: Sjefen (på spansk) i Fremskrittspartiet kommer hojende inn i storingsgarasjen iført sin E-Golf. Foto: Trond Solberg, VG

Foruten transportpolitikerne Hoksrud og Johnsen, er også Frps ihuga innvandringstalsperson Jon Helgheim elbilist. Men i motsetning til hedmarking Johnsen så har ikke drammenser Helgheim peiling på bil, sier han til VG.

– Jeg er veldig fornøyd med elbilen, men den app-en som hører til kan du få billig av meg, sier en passiv-aggressiv Helgheim, som egentlig falt mest for det «kule designet» på bilen. Også han er mer opptatt av minimale avgifter enn nullutslipp. Men komfort og plass til hele familien teller også med for Helgheim.

Frp-veteran Kari Kjønaas Kjos er stolt av å være en av de første representantene på Stortinget som skaffet seg elbil, en knøttliten Buddy - allerede i 2008.

– Jeg likte den veldig godt, lite komfort, men den lille bilen passet godt til en liten dame som meg, sier Kjos. Hun ble så glad i elbil at hun like godt importerte en el-Fiat fra USA for noen år siden. Den har hun hatt siden - for å spare tid ved å kjøre i kollektivfeltet, og spare penger i bomringen når hun suser innover til hovedstaden fra Lørenskog.

Avgiftstalsperson og finanspolitiker Sivert Bjørnstad er programforpliktet til å si at avgiftsnivået er viktigste motiv for at også han har bestemt seg for å bli elbilist.

– Jeg har kjørt en VW Polo siden 2012, men neste år blir det elbil. Og det skjer mest som en tilpasning til den norske avgifts- og bompengepolitikken. Det er et altfor stort avgifts-sprik mellom bensin/diesel-biler og elbiler. Derfor blir det viktig med en avgiftsutjevning der også elbileierne må ta en større andel av avgiftene, sier Bjørnstad.

Frp-sjefen sjøl, Siv Jensen, kan ha vært en bjellesau i elbilmiljøet i Fremskrittspartiet. Da hun kjøpte elbil etter tiden med svart statsråd-limousine var VG med som flue på veggen. Det var uaktuelt for Jensen å kjøpe dieselbil.

– Som Frp-er vil jeg ikke bidra med mer til statskassen enn nødvendig, slo hun fast.

Publisert: 12.12.20 kl. 17:30