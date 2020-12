Frp-VILKÅR: Sylvi Listhaug (foran) og Siv Jensen forhandlet fram budsjettavtalen med lederne for regjeringspartiene: Guri Melby (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Erna Solberg (H). Foto: Stian Lysberg Solum

Knallhardt Frp-krav: Vil passe på at regjeringen henter kristne kvoteflyktninger

Regjeringspartiene og Frp har helt forskjellig tolkning av hvordan kristne skal prioriteres når Norge henter ut kvoteflyktninger. Frp-nestleder Sylvi Listhaug er opprørt over at KrF kan være uenig med dem.

– At KrF og Den norske kirke er motstandere av å prioritere kristne forfulgte, er komplett uforståelig. De burde i stedet stå sammen med oss i Frp om et slikt tiltak og ikke motarbeide det, sier Listhaug til VG.

Det har gått ett døgn siden Frp – mot et betydelig internt mindretall – godkjente budsjettavtalen.

Der heter det at «også forfulgte kristne, ahmadiyya og jesidiske flyktninger skal prioriteres som gruppe og individer ved uttak av overføringsflyktninger».

Onsdag var utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) i Stortingets spontanspørretime. Der ble han utfordret av Anniken Huitfeldt (Ap) til å forklare hvordan forliket mellom regjeringspartiene og Frp, om uttak av kvoteflyktninger, skal tolkes:

– I budsjettforhandlingene med Frp var det et ønske i den totale enigheten som kom, at nettopp både jesidier, ahmadyya-muslimer og kristne også skulle nevnes i de avtalene. Det betyr ikke at vi nedprioriterer andre grupper, sa Ulstein i Stortinget.

Snakke seg bort

Men Listhaug er helt uenig:

– Regjeringen skal selvsagt gjennomføre det vi er enige om, selv om KrF nå forsøker å snakke seg bort fra enigheten. Vi vil passe godt på og følge opp at dette gjennomføres, sier Frps nestlederen, som forhandlet fram budsjettavtalen sammen med partileder Siv Jensen.

I NRKs Politisk Kvarter onsdag morgen sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad dette om avtalen:

– Fremstillingen i går var at det kun var kristne som skulle prioriteres. Poenget er at det ligger kriterier til grunn. Vi skal prioritere barnefamilier og ulike land. Vi har også pekt på LGBTQ-flyktninger som er forfulgt på bakgrunn av sin legning, svarte Ropstad.

Forpliktet

– Det er ingen tvil om at regjeringen nå har forpliktet seg til å prioritere kristne forfulgte når man plukker ut kvoteflyktninger. Det er like naturlig som at man også har prioritert barnefamilier, og nå i det siste LGBTQ-flyktninger, sier Sylvi Listhaug.

– Vi vil passe godt på og følge opp at dette gjennomføres, legger hun til.

– Skal dere hente kristne fordi de er forfulgt, eller fordi de er lettere å integrere i Norge?

– Det er 260 millioner kristne rundt i verden som opplever forfølgelse for sin tro. Og tallet er økende. Derfor mener vi det er viktig at vi ser dem og at de blir prioritert.

– Fordi de er kristne?

– Norge ble kristnet for 1000 år siden. Selv om vi ikke lenger har en statsreligion, er det naturlig med vår historie at vi prioriterer kristne som er forfulgte. Det er lett for de aller fleste å forstå, sier Sylvi Listhaug.

Advarte mot fortrinn

Dag Inge Ulstein har tidligere advart mot å gi fortrinn til kristne kan forverre situasjonen for de kristne som er igjen i de landene som andre flykter fra.

I Stortinget onsdag bekreftet han dette synet, men la til at det er en økt forfølgelse rettet mo tkristne, men også andre religiøse minoriteter, som blir forfulgt for sin tro:

– Mitt eget syn, Kristelig Folkepartis syn, er ikke forandret. Det er ikke slik at vi leter etter kristne, sa Ulstein.

Publisert: 03.12.20 kl. 09:06