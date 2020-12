ÅPNE KRANER: Venstres programkomité vil la kommune selv få bestemme når de skal stenge for alkoholservering. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Venstre foreslår å droppe nasjonale skjenketider

Når corona og skjenkestopp en gang er over, vil Venstre la kommunene få skjenke øl så lenge de selv vil. Unødvendig, svarer utelivstopp.

– Vi trenger ikke en nasjonal leggetid. Det er ingen god grunn til at det er staten som skal bestemme når utestedene skal stenge, sier Sondre Hansmark, Unge Venstre-leder og medlem av Venstres programkomité.

Torsdag kveld legger komiteen frem det endelige forslaget til Venstres partiprogram de neste fire årene. I programmet vil komiteen, i god Venstre-ånd, gi kommunene mer makt til å bestemme egne skjenketider.

– Dette er noe kommunen og byene fint kan bestemme selv. I dag kan en kommune helt fint stramme inn på skjenketiden, men det er ingen mulighet til å utvide den. Dette gir mer makt til folk i hverdagen, sier Hansmark.

Forslaget fra komiteen vil altså fjerne de nasjonale reglene og la hver enkelt kommune selv bestemme når ølkranene skal stenges. I dag kan kommunene selv bestemme hvor tidlig de ønsker å stenge for alkoholservering, men har ikke lov til å stenge senere enn klokken tre.

– Hva er det som ikke fungerer med dagens regelverk?

– Dette er jo på ingen måte den største utfordringen i vår tid, men jeg mener vi alltid skal jobbe for å gi folk mer valgfrihet i hverdagen, sier Hansmark.

UNØDVENDIG: Gründer Jan Vardøen er fornøyd med kravene slik de er i dag. Foto: Frode Hansen, VG

Fungerer fint som det er

Jan Vardøen er står bak flere av Oslos mest populære restauranter og utesteder. Han ser ingen grunn til å endre dagens regelverk.

– Sånn det er nå, med at vi må stenge klokken tre, synes jeg egentlig er mer enn nok. Det viktigste er at vi kan drive på en trygg måte.

Han mener bransjen heller trenger forutsigbarhet.

– Det som preger vår bransje er at vi som regel blir utsatt for endringer uten at vi egentlig blir konsultert. Så man blir gåene å tenke litt hva er det neste de finner på?, sier Vardøen.

Må jobbe hardt for gjennomslag

Selv om Venstre skulle vedta forslaget kan det bli vanskelig å få gjennom Stortinget. Der har alkoholpolitikken stort sett ligget fast se siste årene. Det er heller ikke mye støtte å hente hos regjeringspartner KrF.

– Dette er forslag til politikk som jeg er helt uenig i, skriver KrFs helsepolitiske talsperson Jørgen Bekkevold i en e-post til VG.

UENIG: Jørgen Bekkevold (KrF) mener forslaget ikke har mye for seg. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Han er i likhet med Vardøen fornøyd med dagens regelverk.

– Den nasjonale grensen er satt for å verne om de blant oss som sliter med alkoholmisbruk, ikke minst de 90.000 barna som lider under foreldrenes misbruk. Jeg mener dagens grense er et godt virkemiddel for å verne om disse.

Håper på SP-drahjelp

Hansmark tror også at forlaget kan hjelpe på flere måter om det ender med å bli reell politikk.

– Om alle utesteder stenger samtidig, kan man i store byer få problemer med for eksempel voldshendelser. Alle samles på ett sted og man på ett sted.

– Hvordan ser du på mulighet til å få gjennomslag for forslaget?

– Det ser kanskje litt dårlig ut før valget, innrømmer Hansmark. Han håper at det er mulig å danne mer utradisjonelle samarbeid om saken.

– Vi får jo håpe at dette år rett hjem hos Senterpartiet som er for kommunalt selvstyre og mer makt til kommunene.

