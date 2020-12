MYE Å GJØRE: Leder Astrid Johanne Pettersen ved Statens barnehus i Oslo forteller at de for tiden gjennomfører mellom 20 og 30 tilrettelagte avhør i uken. Foto: Solberg, Trond

Barnehusene om de første pandemi-ukene: − Det ble helt stille

Et flertall av barnehusene forteller at det knapt ble gjennomført avhør av barn i de første ukene etter at samfunnet stengte ned i mars.

For mindre enn 20 minutter siden

En undersøkelse VG har gjort til landets elleve barnehus viser en nedgang i tilrettelagte avhør av barn i mars og april.

Flere beskriver en brå stillhet: Avhør ble avlyst av smittehensyn, ansatte jobbet fra hjemmekontor og politiet fikk færre nye anmeldelser.

I de to første ukene etter nedstengingen ble det til sammen gjennomført 50 tilrettelagte avhør ved barnehusene i Norge. Normalt ville det vært et par hundre avhør i samme periode.

Barnehuset i Oslo hadde fire tilrettelagte avhør mellom 15. og 30. mars. Til vanlig gjennomfører barnehuset mellom 20 og 40 tilrettelagte avhør i uka.

– Vi hadde forberedt oss godt og laget smittevernplaner, men det var som om hele Norge holdt pusten i de første ukene. Det ble helt stille, sier leder Astrid Johanne Pettersen.

Hun forteller at de kom raskt i gang igjen og tok igjen etterslepet i mai og juni.

– Vi hadde en kraftig økning av tilrettelagte avhør gjennom sommeren og har gått forbi fjoråret i gjennomførte avhør, sier Pettersen.

Søndag fortalte VG om politietterforsker Sigrun Modells dilemma da hun satt med åtte ferske overgrepssaker da Norge stengte ned i mars.

Fakta: Avhør av barn Tilrettelagte avhør berammes av politiet og gjøres normalt på ett av Statens barnehus. Det er elleve barnehus i Norge: Bergen, Bodø, Hamar, Kristiansand, Moss, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Ålesund. Barnehusene gjennomfører politiavhør av barn, tilrettelagte avhør der barn er fornærmede eller vitner, samt avhør av voksne med spesielle behov. Et tilrettelagt avhør skal gjennomføres snarest mulig og senest innen tre uker. Dersom det er mistanke om alvorlige forhold som drap, seksuallovbrudd og mishandling er fristen kortere. Tilstede under avhøret er barnet, avhører og evt. tillitsperson eller tolk. I tilstøtende rom er avhørsleder, barnets bistandsadvokat og evt. siktedes forsvarer. Barnehuset, barnevernet og verge kan også være tilstede. Kilde: Statens barnehus, Bufdir Vis mer

Færre avhør i alle distrikter

Det er politiet som berammer avhør av barn og avhørene skal i hovedsak skje ved politiets barnehus – der de kan gi best oppfølging og tilrettelegging for sårbare barn som kan ha opplevd vold eller overgrep.

VGs undersøkelse viser at det ble gjennomført 584 tilrettelagte avhør av barn i mars og april. I fjor ble det gjort 924 avhør i samme periode.

VG har snakket med alle barnehusene. De forteller at særlig de første ukene var preget av mange avlysninger og mye som måtte på plass for å gjennomføre avhørene i tråd med smittevern.

Samtlige barnehus bekrefter at de hadde færre avhør enn normalt.

STILLE: De første månedene etter nedstengningen ble det gjennomført 340 færre avhør enn normalt. Foto: Eskil Wie Furunes

I Bergen forteller lederen for barnehuset at det ikke ble gjennomført noen avhør av barn mellom 10. og 24. mars. I Bodø ble det ikke gjort noen tilrettelagte avhør mellom 15. og 30. mars.

– Det gikk 10 dager før vi hadde aktivitet i huset igjen og ytterligere noen uker før en mer normalisert drift. Vi var bekymret for sårbare barn som ble isolert i destruktive hjem, forteller leder Kristin Konglevoll Fjell i Bergen.

Slik har VG jobbet VG har har spurt samtlige barnehus om hvor mange tilrettelagte avhør av barn de gjennomførte i mars og april 2019 og 2020. Til sammen gjennomførte barnehusene 340 færre avhør, det utgjør en nedgang på 37 prosent. De to første ukene av pandemien ble det bare gjennomført 50 tilrettelagte avhør ved barnehusene. Anslag fra barnehusene viser at det burde det vært mellom 150-300 avhør i samme periode.

I snitt ble det gjennomført 391 tilrettelagte avhør i måneden i 2019. Samtlige barnehus forteller om en nedgang denne våren. I løpet av sommeren har alle tatt igjen etterslepet og det er per 1. desember gjennomført flere tilrettelagte avhør enn i fjor. Vis mer

Ved Barnehuset i Stavanger gjennomførte de ingen avhør den første uken etter nedstengningen. Uken etter var det tre tilrettelagte avhør og fire politiavhør:

– Det er veldig lite sammenlignet med to vanlige uker, bekrefter seksjonsleder Sissel P. Meling.

– De første 2 ukene var det så å si ingen avhør. Etter denne perioden ble akutte saker, først og fremst saker med pågående vold og overgrep, gjennomført, opplyser seksjonsleder Anne-Lise Farstad i Kristiansand.

BEKYMRET: Seksjonsleder Sissel Pedersen Meling ved Barnehuset i Stavanger var bekymret for alle barna som fikk færre de kunne snakke med om vanskelige opplevelser. Foto: Ingrid Netteland

Flyruter ble stengt

Flere av barnehus-lederne forteller at de også støtte på praktiske problemer med å få barna til barnehusene.

– Vi skulle be lærere om å følge barnet til barnehuset i en vanskelig smittesituasjon. Samtidig gikk det på nyhetssendingene på TV: «Det er ikke lov til å reise», sier leder Siw Anita Bjørnsen i Bodø.

Hun forteller at kollektivtrafikken i Nordland ble redusert på grunn av smittefare.

– Mange barn kommer til Statens barnehus Bodø med fly og dette ble nå ikke gjennomførbart, da flyrutene stengte ned.

Utfordringen kjenner de også godt til ved Barnehuset i Tromsø.

– Logistikken er en utfordring her i Nord-Norge også uavhengig av corona. De siste årene har det blitt et større og større problem når rutenettet til Widerøe kuttes og hurtigbåttilbudet mellom Harstad og Tromsø reduseres. Det blir stadig vanskeligere å få barn og familier hit til avhør og for oss å reise ut for oppfølging, forteller leder Are Evang.

– Under pandemien ble dette satt på spissen. I tillegg til rutetilbudet var det smittevernhensyn både for barnet, de som reiser med barnet og alle som jobber i tjenestene.

Flere av barnehusene bekrefter at det er gjort langt flere tilrettelagte avhør lokalt, på politistasjoner og lensmannskontor.

les også Akutt barnevern

Nye dilemmaer

Under pandemien dukket det også opp helt nye dilemmaer ettersom skoler og barnehager var stengt.

– Normalt reiser barnet hjem etter avhør, men det er et sikkerhetsnett rundt dem på skolen eller i barnehagen. Nå visste vi ikke hva vi sendte barna hjem til, sier leder Jeanette A. Indreiten ved Barnehuset i Sandefjord.

– Kanskje kunne det gå to måneder før noen utenfor hjemmet så barna igjen.

DILEMMA: Leder Jeanette A. Indreiten ved Barnehuset i Sandefjord sier stengingen av skoler og barnehager førte til nye problemstillinger for barnehusene. Foto: Statens barnehus

Hun forteller at det var et dilemma om de i det hele tatt skulle gjennomføre avhørene i den situasjonen.

– Hva er egentlig barnets beste i en sånn situasjon: Kan det være bedre at barnet lever med mulighet for vold i to ekstra måneder? Vil det gi seg eller kunne volden eskalere når foreldre fant ut at andre vet om det? sier Indreiten.

les også Det vanskeligste valget

Har tatt igjen etterslepet

Mange av barnehusene bekrefter at de hadde noe etterslep i saker fra den første perioden av nedstengingen. Flere bekrefter også at de hadde en større andel fristbrudd enn normalt.

Alle har imidlertid tatt igjen etterslepet. Hittil i år er det gjennomført flere tilrettelagte avhør enn i fjor.

Politidistrikt med stort smittetrykk opplever fortsatt at mange avhør må utsettes.

– For tiden gjør vi mellom 20 og 30 avhør i uka. På grunn av informasjon som kommer opp mot avhørsdagen om at barn og deres nettverk kan være smittet, omberammes det i tillegg mange avhør - de siste ukene alt fra 8 til 13 avhør i uka, forteller leder Astrid Johanne Pettersen ved Barnehuset i Oslo.

– Jeg er glad for at vi har klart å ta unna og at barna opplever at de blir tatt godt vare på, til tross for at vi har levd med et stort smittetrykk i Oslo gjennom hele året.

Publisert: 06.12.20 kl. 17:59