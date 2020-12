AVDEKKET FLERE LOVBRUDD: Avvikene gjør det umulig for svaksynte og blinde å fylle ut skattemeldingen uten hjelp. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Skattemeldingen får strykkarakter: − Hindrer oss fra å være selvstendige

Skattemeldingen er ikke mulig å bruke for svaksynte og blinde, fastslår Digitaliseringsdirektoratet.

Det er tilsynet for universell utforming av IKT i direktoratet som har sett nærmere på den digitale løsningen for den gamle skattemeldingen.

Tilsynets oppgave er å sørge for at nettløsninger rettet mot allmennheten er mulig å bruke for alle – uavhengig av funksjonsnedsettelser.

Av 19 lovpålagte krav til universell utforming som ble testet brøt skattemeldingen med seks av dem. Nå har Skatteetaten frist til 1. mars 2021 på å rette opp. Hvis ikke risikerer de bøter.

– Skattemeldingen er veldig viktig for oss alle, ikke minst å kunne bruke den selv og ikke være avhengig av hjelp. Den ble plukket ut etter en kartlegging som viste at personer med nedsatt funksjonsevne sliter med å bruke den, sier tilsynsdirektør Malin Rygg.

Avvikene gjelder både skjema og koding, som særlig får konsekvenser for svaksynte og blinde brukere. Feilene medfører blant annet at man ikke får lest opp tekst som forteller brukeren hva som skal fylles ut i et felt, eller hva man har fylt inn feil.

I november ble også Nav bedt om å rette opp lignende avvik som bryter med likestillings- og diskrimineringsloven.

Blindeforbundet: Skaper stor frustrasjon

Det er problematisk at svaksynte og blinde må ha hjelp til å bruke offentlige selvbetjeningssider, sier forbundsleder Terje André Olsen i Blindeforbundet.

– Dette er sider som er viktig å fylle ut riktig, og der vi ikke kan forvente at det er formildende omstendigheter hvis de fylles ut feil fordi vi ikke klarer å bruke dem, tilføyer han.

FORBUNDSLEDER: Terje Andre Olsen i Blindeforbundet. Foto: Blindeforbundet

Forbundets medlemmer møter daglig på utfordringer når de skal bruke nettsidene til offentlige instanser eller butikker. Det skaper stor frustrasjon, bekrefter Olsen.

– Det hindrer oss fra å være selvstendige i livene våre. Jeg tror noen bare hopper over skattemeldingen fordi det blir for komplisert. Nå håper jeg at Skatteetaten tar tak og retter det opp, sier forbundslederen.

Han mener det er viktig at de som har ansvar for å utvikle og vedlikeholde nettsider involverer personer med kompetanse på universell utforming fra starten av.

Skatteetaten er svært opptatt av at våre tjenester skal være universelt utformet og tilgjengelig i tråd med regelverket, sier divisjonsdirektør for brukerdialog i Skatteetaten, Marta Johanne Gjengedal.

– Skattemeldingen skal kunne leses, fylles inn og leveres av alle innbyggere som har inntekt eller formue, så vi er svært opptatt av at alle skal kunne fylle den ut. Det er viktig at det blir gjennomført slike tilsyn av universell utforming. Det bidrar til at vi stadig får bedre løsninger for alle. Vi vil gjøre de nødvendige endringene som direktoratet har påpekt innen fristen.

Digdir: Fortsatt lang vei å gå

Kravene til universell utforming ble lovpålagt fra og med 1. januar 2020 for nettløsninger laget etter 2014.

Fra og med 2021 vil de gjelde for alle nettløsninger, offentlige og private, som retter seg mot allmennheten. Altså alt fra billettapplikasjoner og nettaviser til skjema for sykepenger på Navs hjemmesider.

Rygg i Digitaliseringsdirektoratet peker på at Norge har gjort mye, men at vi fortsatt har en lang vei å gå.

– En person med nedsatt funksjonsevne vil kunne stå opp om morgenen og lese en avis, kjøpe bussbillett, komme seg inn i heisen på arbeidsplassen, koble seg på PC-en for å bruke arbeidsverktøyet og få melding via foreldreappen på kvelden. Det er viktig at alle disse delene fungerer og der er vi ikke enda. Derfor driver vi en dugnad for å få alle med.

