Vanskelig å skille studier og fritid Nesten halvparten av unge mellom 18 og 29 år mener at skillet mellom jobb, studier og fritid viskes ut under coronapandemien . Det viser en undersøkelse Ipsos har gjort for Universitetet i Bergen. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 07. desember, kl. 16:10

Universitetet håper at deres nettportal «Vær god mot deg selv» skal hjelpe studentene gjennom hverdagene i pandemien. Portalen gir tips og triks til hvordan studentene kan takle hverdagen under pandemien best mulig . Her er noen av tipsene.

Sandra Amalie Lid Krumsvik, leder ved Studentparlamentet UiB, var med på å starte opp portalen. Hun forteller at portalen kommer hele befolkningen til gode , og ikke kun studenter ved UiB.

Utdanningsminister Henrik Asheim (H) mener at mange kan ha bruk for rådene. – Selv om dette i hovedsak er rettet mot studentene, tror jeg vi er mange som kan ha nytte av tipsene i denne portalen i månedene vi nå går inn i, skriver han til VG.

Studenter: Vanskelig å skille studier og fritid

Ifølge SSB er det rundt 300.000 som tar høyere utdanning i Norge. VG har snakket med flere studenter som har fortalt om en trist studenthøst. Mange har digital undervisning og mange tilbringer derfor mye tid hjemme på hybelen.

Regjeringen lagde en egen ekspertgruppe som har foreslått tiltak for å bedre hverdagen til landets studenter. Ekspertgruppen jobbet med å finne konkrete tiltak for studenter som opplever ensomhet og andre vanskeligheter knyttet til studentlivet. Utdanningsminister Henrik Asheim (H) bevilget 10 millioner kroner til arbeidet.

Rapporten gruppen nå har lagt frem nevner UiB sin portal, og skriver at den har potensial til å kunne utvikles til en nasjonal portal.

Foto: Heiko Junge

Asheim er positiv til portalen, og sier at han har fått mange gode forslag fra ekspertgruppen.

– Jeg skal ha et møte med hele sektoren senere i uken for å fortelle hva vi forventer at de følger opp og hvordan vi skal fordele 10 millioner kroner til dette arbeidet, skriver han.

Sliter med konsentrasjon

Andre tall fra undersøkelsen viser at 55 prosent av unge sliter med å konsentrere seg.

Åsa Hammar, professor på det psykologiske fakultet ved UiB, sier at det er viktig med struktur for å ha god konsentrasjon. Hennes beste tips for å få bedre konsentrasjon er å skille mellom studie og fritid, og å ha en klar struktur med rutiner.

– Det er viktig å skille mellom jobb g fritid så ikke alt flyter. Da blir det vanskelig å motivere seg og du føler ikke press på at du skal rekke noe, sier Hammar.

Foto: Berit Keilen

Hammer sier at det er viktig å være bevisst på når man skal studere og når man har fri, selv om man bare er hjemme på hybelen.

Hun anbefaler for eksempel å gå en tur hver dag kl. 12.00, og ha konkrete arbeidsoppgaver du skal ha gjort før dette.

Hammar legger til at det mange grunner til at det er vanskelig å konsentrere seg.

– Det er jo imot unges natur å isolere seg. De skal være ute med andre mennesker. Det er en av gruppene som har det tøffest tenker jeg, for det er så naturstridig, sier Hammer.

Publisert: 07.12.20 kl. 16:10