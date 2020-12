TESTE SEG UT AV KARANTENE: Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ordning der man kan teste seg på dag syv av karantenen, og dermed være ute av den med et negativt PCR- prøvesvar. Foto: Gisle Oddstad

FHI vil at man skal kunne teste seg ut av karantene: − Ti dager er ikke nødvendig

FHI anbefaler nå at man kan teste seg ut av karantene, men Helsedirektoratet vil ikke anbefale å endre dagens ordning på ti fullførte dager. Det kan være ulovlig, sier overlege i FHI Preben Aavitsland.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette er trolig lavere enn sannsynligheten for at man på dag ti uten testing er smittet. Den foreslåtte ordningen er derfor minst like sikker som dagens ordning, sier overlege i FHI Preben Aavitsland til VG.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ordning der man kan teste seg på dag syv av karantenen, og dermed være ute av den med et negativt PCR- prøvesvar. Dagens karantenetid er på ti dager.

Aavitsland sier det er godt under én prosent sannsynlighet for at man er smittet dersom man på dag syv, etter at man har vært i kontakt med en smittet person eller har kommet til landet, fortsatt har negativ test.

Her er både EUs og USAs smitteverninstitutter på linje med FHI, sier han.

– Ti dagers karantene er altså ikke nødvendig fra et smittevernsynspunkt, og er dermed kanskje heller ikke lovlig.

– Kan ha stor betydning

– For noen personer kan tre dager kortere karantene være av betydning, andre synes det er greit å vente i ti dager. For et legesenter, en skole eller en bedrift som har hatt en smittet medarbeider, kan det ha stor betydning at de andre medarbeiderne i karantene kan komme tilbake noen dager tidligere, sier Aavitsland.

UENIG: Overlege i FHI Preben Aavitsland regner med at Helsedirektoratet snur i spørsmålet om karantenetid i januar. Foto: Annemor Larsen / VG

I et skriv datert 11. desember fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet om «revidert teststrategi og helhetlig vurdering av karantene og testing», skriver de at de har lagt FHIs smittevernfaglige vurdering til grunn, men:

«Helsedirektoratet har gjort en gjennomgang av gjeldende regler for unntak fra karanteneplikt ved testing og etter en helhetsvurdering kommet frem til at vi likevel ikke anbefaler endring i dagens testregimer nå», skriver direktoratet videre.

– Hvorfor vil ikke Helsedirektoratet anbefale endringer til tross for FHIs vurdering?

– Flere endringer i TISK-strategien er i prosess, blant annet bruk av PCR-baserte analyser og antigen-hurtigtester på nye områder. Utvidet testing av personer som er i karantene kommer i tillegg til det arbeidet som allerede gjøres i kommunenes utbruddshåndtering og i forbindelse med testing av personer med symptomer, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Med TISK-strategien menes testing, isolering, smitteoppsporing og karantene.

KAPASTET: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er bekymret for testkapasiteten ved en eventuell endring av karanteneordningen. Foto: Ola Vatn

– Derfor må dette planlegges godt så det ikke går ut over kommunenes og sykehuslaboratorienes TISK-kapasitet, som per i dag håndterer drøyt 100.000 prøver per uke, legger han til.

Bekymret for testkapasitet

Ordningen med å teste seg ut av karantene vil ikke bli mulig før det vurderes på nytt over jul, sa helseminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse tirsdag.

Begrunnelsen er at å åpne for dette vil føre til en betydelig belastning på testsystemet, med fare for at det blir overbelastet ute i kommunene.

– Det er vi ikke forberedt på, sa Høie.

IKKE AKUELT NÅ: Helseminister Bent Høie informerte på pressekonferanse tirsdag om at ordningen med å teste seg ut av karantene ikke vil bli vurdert på nytt før over jul. Foto: Tore Kristiansen

FHI ser stadig etter muligheter for å lette på tiltak som rammer mange mennesker, uten at det skal føre til mer smittespredning, sier Aavitsland.

– Vi legger merke til at direktoratet godtar vårt faglige innspill, men er bekymret for testkapasiteten og for at befolkningen skal misforstå rådet. Vi ser at mange av dem som er i karantene uansett tester seg, så det blir nok ikke mange flere tester. Vi tror også at det er mulig å forklare folk rådet. Vi regner derfor med at direktoratet snur i dette spørsmålet i januar.

FHI: Inkubasjonstiden fire til fem dager

Nakstad mener forkortet karantenetid vil være fordelaktig for de som ikke er smittet, men at det også øker risikoen noe for smittespredning blant personer som blir smitteførende sent i inkubasjonstiden, dersom de ikke testes og informeres om risikoen for sent sykdomsutbrudd.

– Mange land i verden har fortsatt 14 dagers karantene, som tilsvarer den fulle inkubasjonstiden for covid-19. I Norge har vi kortet ned til ti dager uten at det ser ut til å ha medført mange ekstra smittetilfeller. Dersom man går ned til syv dager øker risikoen, men man vil samtidig kunne fange opp flere som reelt sett blir smitteførende gjennom et krav om testing for å slippe ut av karantene.

I skrivet fra direktoratet refereres det til FHI, som skriver at det nå foreligger langt mer data og flere gode studier som viser at inkubasjonstiden vanligvis er rundt fire til fem dager, og at anbefalingen deres er i tråd med oppdatert kunnskap om smittsomhet.

– Inkubasjonstiden for SARS-CoV-2 er fortsatt 2-14 dager, men mediant tidspunkt for smitteutbrudd er cirka fem dager. Det vil i praksis si at mange blir smittsomme fire til syv dager etter at de er smittet, noen blir det senere, og noen blir det tidligere, sier Nakstad.