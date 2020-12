DREV KLESBUTIKK: Ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen (Ap). Foto: Paul Kleiven

Tiltaltes advokater til VG: Pengene var oppgjør for klær

De to tiltalte og en tidligere siktet erkjenner alle at Nittedal-ordførerens selskap mottok 125.000 kroner, men sier dette gjaldt kjøp av et parti klær. Lippestad vil vurdere erstatningskrav mot Økokrim om ordføreren frifinnes.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Thorkildsen er overrasket over at det kom en tiltale. Hun ser frem til å få belyst saken i sin fulle bredde i domstolen og føler seg trygg på at hun blir frikjent, sier hennes advokat Geir Lippestad.

I dag kom nyheten om at Økokrim har tiltalt Nittedal-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) og en næringsdrivende i kommunen for grov korrupsjon. Den næringsdrivende har vært på eiersiden og aktiv i en stor utbygging i området, som Thorkildsen har hatt befatning med som ordfører.

– Thorkildsen tar tiltalen utrolig tungt. Dette er en dame som i alle år har jobbet på ærlig og redelig vis og ikke har vært borti politiet eller vært i en slik situasjon før, sier Lippestad.

Sentral pengeoverføring

De to tiltalte har også en annen forbindelse som er sentral i tiltalen: En pengeoverføring i november 2013. På denne tiden drev Thorkildsen en klesforretning. Ifølge tiltalen sørget den medtiltalte næringslivsmannen for en pengeoverføring på 125.000 kroner til Thorkildsens selskap.

Pengene gikk via hans ekskones selskap.

Økokrim beskriver pengene som en «utilbørlig fordel» for Thorkildsen, et begrep som er sentralt i straffelovens avsnitt om korrupsjon og normalt forutsetter at giveren har fått noe tilbake. I saker som dreier seg om beløp over 100 000 kroner eller offentlige myndighetspersoner, vil handlingen normalt bli regnet som grov og ha en strafferamme på ti år.

Lippestad: Kjøpte klær

Lippestad sier til VG at tiltalen bygger på en feil forståelse av hva som har skjedd.

ADVOKAT: Geir Lippestad er advokat for korrupsjonstiltalte Hilde Thorkildsen. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

– Bestrider Thorkildsen at pengene Økokrim trekker frem i tiltalen ble overført til hennes selskap?

– Hun mener pengene som ble overført gjaldt kjøp av en kleskolleksjon. Motparten fikk da en vare, klærne, som også ble overlevert til kjøperen. Dette var hele butikkens kolleksjon og Thorkildsen mener det var en rimelig pris for klærne den gang. Det var meningen at personen som kjøpte klærne skulle starte egen klesforretning og selge klærne videre.

I tiltalen fra Økokrim beskrives pengene som et lån fra næringslivsmannens selskap til Thorkildsen. Økokrim slår fast at de ikke ble tilbakebetalt.

– Thorkildsen har forklart seg om handelen i avhør. Men vi registrerer at i tiltalen er det en annen ordlyd. Økokrim hopper bukk over at noen har fått en vare for denne pengeoverføringen, som er et helt sentralt poeng, sier Lippestad.

Lippestad sier pengene i sin tid også ble regnskapsført korrekt som salg av varer. Butikken gikk senere konkurs.

Advokat: Forretninger

Næringslivsmannens advokat sier til VG at klienten nekter straffskyld og er forferdet over at det er tatt ut tiltale.

– Hva gjaldt pengene Økokrim gjengir i tiltalen?

– Min klient lånte penger til sin ekskone, slik at hun kunne kjøpe en kleskolleksjon fra Thorkildsen og deretter selv drive næringsvirksomhet. Hun skulle jobbe med å selge klærne. Disse pengene var ikke noe lån til Thorkildsen. Min klient oppfattet dette som en rent forretningsmessig transaksjon, sier advokat Ole Petter Drevland.

– Ble kleskolleksjonen overdratt fysisk?

– Ja.

– Stod kjøpesummen i stil til verdien?

– Ja, sier Drevland.

Blir trolig sentralt vitne

Ekskonas advokat sier at hans klient er av samme oppfatning. Siktelsen mot henne er henlagt, men hun blir trolig et sentralt vitne når saken skal opp for retten.

– I dette pengeoppgjøret lå også betaling for retten til å selge klærne under et agentur. Hun var innom flere forretninger for å selge dem, sier advokat Petar Sekulic til VG.

Advokaten opplyser at Økokrim har kontrollert sms-utvekslinger og annen kommunikasjon i underveis i etterforskningen.

– Lykkes din klient med å videreselge klærne?

– Dette vil hun forklare seg i detalj om i retten, sier Sekulic.

Økokrim: – Verdioverføring

VG har lagt fram synspunktene for Økokrim.

– Vi er kjent med den anførselen og det har vært et sentralt poeng i denne etterforskningen å finne ut hva pengeoverføringen var. Vi mener det er grunnlag for å si at dette først og fremst var et økonomisk forhold mellom ordføreren og denne private aktøren og at det var en verdioverføring, sier førstestatsadvokat Esben Kyhring til VG.

– Men sier loven at det er forbudt å ha et økonomisk forhold?

– Loven sier at det er forbudt å motta en «utilbørlig fordel», sier Kyhring.

ETTERFORSKET: Økokrim har etterforsket saken i rundt et år. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– De tiltalte mener pengeoverføringen var et reelt oppgjør for en kleskolleksjon og ikke noe annet?

– Det hører mer til bevisvurderingen om det er gjensidighet i oppgjøret, sier Kyhring.

– Det er stor avstand i beskrivelsene fra Økokrim og de tiltaltes advokater?

– Vi må bare konstatere at her er vi uenige og så får domstolen vurdere bevisene, sier Kyhring.

Lippestad opplyser til VG at pengene ble ført i regnskapene som inntekter fra salg.

– Hva bevisene nærmere bestemt viser, det vil jeg ikke kommentere, sier Kyhring.

Etisk regelverk

Økokrim skriver i tiltalen at den økonomiske forbindelsen mellom Thorkildsen og næringslivsmannen brøt kommunens etiske retningslinjer og trekker fram at Thorkildsen ikke informerte kommunen om forbindelsen da byggesaken var oppe til behandling.

– Vi mener manglende åpenhet rundt denne økonomiske koblingen underbygger at dette er forhold som rammes av korrupsjonsbestemmelser i straffeloven, sier Kyhring til VG.

Fungerende ordfører i Nittedal Inge Sollie (V) sier til VG at kommunen ikke selv har konkludert med at Thorkildsen har brutt noen etiske retningslinjer.

– Jeg registrer at Økokrim skriver dette i tiltalen. Og min kommentar er at det legges fram en sak for kommunestyret i et ekstraordinært møte på mandag. Rådmannen skriver nå et saksfremlegg og det er godt mulig at dette blir et av temaene. I så fall er det opp til kommunestyret å ta stilling til om det har forekommet et brudd på etiske retningslinjer, sier Solli.

– Jeg har tillit til domstolenes behandling av saken, sier Solli.

Lippestad avviser Økokrims fremstilling om at handlingene bryter med kommunens etiske regelverk.

– Thorkildsen mener det var en tverrpolitisk enighet om utbyggingen. Dette med habilitet var derfor ikke var langt fremme i hennes bevissthet. Hun mener hun ikke kunne påvirke saksgangen i stor grad og hun mener det ikke har skjedd noe straffbart.

– Blir hun frifunnet, så er det naturlig å vurdere et erstatningskrav mot Økokrim, sier Lippestad.