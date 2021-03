Drama i kulissene på AstraZeneca-møte: Norge tok dissens

EMA ville ikke ta inn spesielle blodpropp-tilfeller på listen over mulige AstraZeneca-bivirkninger. Derfor gikk Norge mot konklusjonen i dagens møte.

– Norge mener det er rimelig grunn til å anta at det er en årsakssammenheng, derfor hadde vi ønsket at dette sykdomsbildet kom med i listen over bivirkninger. Når det ikke skjedde, tok vi dissens på denne pakken totalt sett, sier Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk til VG.

Klokken 17 holdt Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) en pressekonferanse om AstraZeneca-vaksinen. Først holdt EMA-sjef Emer Cooke et innlegg, der hun sa at EMAs konklusjon er at AstraZeneca fortsatt er en effektiv og trygg vaksine.

Deretter kom vurderingen til bivirkningskomiteen (PRAC), om at det bør legges inn en advarsel med en beskrivelse av sykdomsbildet i preparatomtalen, med råd til pasienter og leger – men de legger altså ikke noe nytt inn i listen over mulige bivirkninger fra vaksinen.

Da hadde de diskutert saken i møter siden torsdag morgen. De var ennå ikke ferdige med møtet da konklusjonen ble lagt frem på pressekonferansen – men det var avklart hva resultatet ville bli, ifølge Hortemo.

– Vi har altså ikke nådd frem med vårt syn kan du si, men vi har kommet et stykke på vei i og med at preparatomtalen beskriver at sykdomsbildet har skjedd i tilknytning til vaksinasjon. Og det er også en forsikring om at dette skal følges opp videre, sier Hortemo.

Han understreker at Legemiddelverket er fornøyde med at det kommer en beskrivelse av tilstanden inn i preparatomtalen som leger og pasienter kan forholde seg til – men at Norge ikke kunne være enige i den endelige «pakken».

Dette er forskjellen

Hvis man skal legge inn noe på listen over mulige bivirkninger, skal det være en rimelig grunn til å anta at det er en sammenheng med vaksinen, forklarer Hortemo. Men bivirkningskomiteen legger bare inn en advarsel, og legger ikke til et nytt punkt i listen over mulige bivirkninger.

– Det innebærer det at PRAC har vurdert at det ikke har en god nok årsakssammenheng, sier han.

Det er altså dette Norge er uenige i.

Han legger til at Legemiddelverket er spente på å se hva som vil skje når andre land går videre igjennom sine bivirkningsmeldinger.

– Vi er jo spent på hva som nå vil skje når andre land også går igjennom hva de har i sine lister og ser på dem med nye øyne. Vi synes pressemeldingen fra Tyskland var illustrerende – at når de gikk tilbake og så på dette, så fant de at de hadde flere av disse karakteristiske tilfellene.

I Norge ble først tre helsearbeidere innlagt på Rikshospitalet med en uvanlig kombinasjon av blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater etter at de hadde blitt vaksinert med AstraZeneca. Torsdag opplyste legemiddelverket at totalt fem vaksinerte personer i Norge nå har blitt innlagt med den sjeldne kombinasjonen.

En av dem som ble lagt inn på sykehus døde søndag. En gruppe eksperter ved Rikshospitalet har sammen med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) jobbet for å fine ut hva som har forårsaket de alvorlige sykdomsforløpene.

De mener en kraftig immunrespons har trigget systemet slik at man har fått en kombinasjon av blodpropp og lave blodplater – og at det ikke er andre ting enn vaksinen som kan forklare denne immunresponsen.

Sabine Straus i bivirkningskomiteen i EMA sa på torsdagens pressekonferanse at de har undersøkt all informasjon som var tilgjengelig frem til onsdag, og at dersom det har komet ny informasjon torsdag har det ikke blitt tatt med. Hortemo har tidligere sagt at de norske legenes redegjørelse ble oversatt til engelsk torsdag og sendt til de norske representantene i bivirkningskomiteen.

FHI: En annerledes vurdering i Norge

Det er FHI skal vurdere som bør gjøres med AstraZeneca-vaksinen i det norske vaksinasjonsprogrammet. De mener det er for tidlig å konkludere nå, men vil komme tilbake med dette neste uke.

Overlege Are Stuwitz Berg peker på at EMA har sagt at torsdagens vurdering er foreløpig.

– De skal jo fortsette sine undersøkelser. Så jeg forventer at det kommer mer fra EMA og de europeiske legemiddelmyndighetene.

Og når Norge kommer med et svar, kan det være de vurderer andre ting enn det EMA gjør, sier han.

– Selv om smittesituasjonen er ganske alvorlig har vi en annen smittesituasjon enn andre land. Vi har en ganske god leveringssituasjon på andre vaksiner, og så har vi opplevd flere alvorlige tilfeller som vi må utrede om kan knyttes opp mot vaksinasjonen, sier han og legger til:

– Risikovurderingen fra norsk side kan nok se annerledes ut enn fra europeisk hold – men det kan kanskje utvikle seg litt ettersom det kommer mer informasjon fra andre land med flere tilfeller i EMAs videre undersøkelser.

På pressekonferansen torsdag sa EMA-sjef Emer Cooke at EMAs konklusjon er at AstraZeneca fortsatt er en effektiv og trygg vaksine.

– Synes dere de var for tidlig ute?

– Hvis du leser pressemeldingen så var de kanskje litt mer bombastiske på pressekonferansen enn de er der. Der sier de tydelig at de skal undersøke dette videre, og at det er en løpende vurdering, sier han.

– Riktig å vente

Berg trekker frem at det også er et internasjonalt aspekt i dette:

– Dette er en viktig vaksine i den store internasjonale vaksineverden. Covax-samarbeidet baserer seg i stor grad på AstraZeneca-vaksinen. Så hvis den skulle falle bort, er det dramatisk, sier han.

– I veldig mange land i verden vil en risikovurdering se svært annerledes ut. Disse svært sjeldne tilfellene, hvis det skulle vise seg å være en sammenheng, har kanskje mindre å si enn hvor mange du kan redde med en effektiv vaksine.

I det landskapet befinner også EMA seg som ene europeisk og internasjonal organisasjon.

Det mener han gjør at de er tydelige allerede nå på at de mener nytten ved vaksinen veier opp for risikoen – mens når man vurderer det samme i Norge, lander FHI på at det er riktig å forsete AstraZeneca-pausen.

– Fra norsk hold mener vi det er riktig å vente med en avgjørelse