Anbefaler to ukers besøksstans i hele Norge hvis smitten ikke går ned

Vi bes nå om å begrense sosiale kontakter mest mulig, men hvis smitten likevel ikke går ned kan det bli aktuelt med ny nasjonal besøksstopp i hjemmet.

Tirsdag ble nye nasjonale tiltak som gjelder fra 25. mars, innført for å slå ned smitten.

Blant de nye tiltakene er en nasjonal anbefaling om å begrense sosiale kontakter mest mulig.

– Det er tiltak som er nødvendig nå. Nå har vi hatt smitteøkning i Norge i en hel måned, og vi har stadig nye steder i Norge hvor det dukker opp utbrudd med mutert virus, som er veldig vanskelig å slå ned. Så da trenger vi å styrke sikkerhetsnettet, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

I to uker på rad har det blitt satt nye smitterekorder for Norge så langt i pandemien.

Hvis de nye tiltakene ikke er nok til å få slått ned smitten, kan regjeringen måtte stramme inn ytterligere.

I samråd med Folkehelseinstituttet (FHI) har Helsedirektoratet blitt bedt av Helsedepartementet om å vurdere effekten av flere konkrete tiltak som de kan innføre om R-tallet ikke går ned under 1 etter de nye tiltakene.

De har nå kommet med et svar med sine anbefalinger for neste tiltakssteg.

– Fungerte godt etter jul

At hele Norge unngår å ha gjester på besøk i to uker er blant tiltakene som anbefales innført hvis smittesituasjonen forverrer seg ytterligere.

Unntak blir gjort for nødvendige hjemmetjenester og for folk som har kort tid igjen å leve. Det gjøres også enkelte andre unntak for aleneboende og for barn og unge.

Et nasjonalt forbud mot arrangementer og innendørs organisert fritids- og idrettsaktivitet, med unntak, er også noe som vil bli utredet nærmere.

– Det er i prinsippet noe som kan bli aktuelt hvis vi skulle miste kontrollen i enda større deler av landet, sier Nakstad til VG.

Han viser til at tiltaket ble brukt med suksess etter jul og nyttårsfeiringen.

– 3. januar ble det innført en 14 dagers periode i hele Norge, hvor vi ble bedt alle sammen om å ikke ha sosial kontakt i 14 dager, nettopp for å presse smitten ned. Det fungerte veldig godt den gang, vi hadde veldig kraftig nedgang av smitten i januar måned, sier Nakstad.

– Stor forskjell på innendørs og utendørs

– Vil denne anbefalingen gjelde innendørs og utendørs?

– Det er i hvert fall en stor forskjell på innendørs og utendørs. Det har det vært i hele pandemien. Det er vi ganske tydelige på i våre råd, og også FHI sier det veldig tydelig, sier Nakstad.

– Det å møte personer utendørs og holde god avstand er ikke forbundet med smitterisiko, men det å samles innendørs gir betydelig økt smitterisiko. Både fordi man ofte kommer litt tettere på hverandre, og fordi man ikke har den samme luftutskiftningen og vi ikke har noe vind rundt oss når vi sitter innendørs. Så det er stor forskjell på det, og det vil nok reflekteres også i de rådene som eventuelt kommer etter påske hvis det er nødvendig.

Nakstad understreker at det at det gjennom covid-19-forskriften allerede er innført forsterkede tiltak for å begrense det sosiale liv i områdene i Norge hvor det nå er mest smitte.

I Oslo har kommunen i tillegg også forbudt mer enn to gjester i privat hjem.

– Ikke nødvendig for hele Norge nå

– Hvorfor er ikke besøksstans noe dere anbefaler pr. dags dato?

– I de områdene hvor det er mye smitte så er det en anbefaling å begrense sosial kontakt mest mulig. Her er det spørsmål om hvilke regler som skal gjelde i de delene av landet hvor det ikke er veldig mye smitte nå. Det å stramme enda kraftigere til der hvor det ikke er smitte er hverken nødvendig, forholdsmessig eller vil gi noen særlig stor effekt hvis smittenivået er veldig lavt, sier Nakstad.

– Slik sett kan man nå for eksempel ha besøk hvis man kommer fra steder hvor det ikke er mye smitte, også i påsken, men hvis man nå reiser fra Oslo eller Viken hvor det er mye smitte, så kan man ikke ha besøk eller motta besøk som hovedregel i påsken, med mindre det dreier seg om barn under 20 år som har én eller to faste venner eller enslige personer.