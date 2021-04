IS CASH STILL KING?: Det er ikke så mye kontanter i omløp om dagen, men helgens oppgjør kan gi ganske mange tusenlapper i lønnsøkning. Foto: Bjørn Thunæs

I helgen avgjøres din lønnsøkning: − Kan gi deg 14.000 kroner

Det er ikke vårens vakreste eventyr, men betyr en del for innholdet i din lommebok: Meklingen som setter rammene for årets lønnsoppgjør skal være avsluttet lørdag kveld, men trolig må søndagen bli tatt i bruk.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

Rundt 30 000 i LO og YS vil bli tatt ut i streik fra søndag, hvis partene ikke klarer å bli enige. Det vil blant annet ramme bussruter i hele landet og ferjer.

Her kan du lese om hvem i nærheten av deg som tas ut i streik i LO og YS.

Skal bare forhandle om lønn i helgen

Vårens lønnsoppgjør i privat sektor, som setter rammene for resten av oppgjørene, avsluttes med mekling mellom NHO og LO/YS denne helgen, med meklingsfrist kl. 2400 natt til søndag.

VG har vært i kontakt med partene i meklingen, som sier det er vanskelig å vite utfallet, men at det historisk sett sjelden blir konflikt i et mellomoppgjør, som årets oppgjør er:

Partene skal bare forhandle om lønn og ikke store prinsippielle saker som legges til hovedoppgjøret, som er neste år.

To krevende saker

Det er to spesielle forhold knyttet til helgens mekling som vil gjøre den vanskelig.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik gikk ut i VG med et ultimatum om at det blir streik hvis de ikke får 2,8 prosent lønnsøkning, som er det samme som prisene er anslått å stige med:

LO krever altså ikke økt kjøpekraft, men bare at den skal bevares.

Det vil bli tøft å innfri for NHO som viser til at lønnsveksten i land vi konkurrerer med, ligger an til å bli 2,2 prosent:

Det betyr at norske bedrifter som konkurrerer med utenlandske bedrifter, ligger an til å tape konkurransekraft, hvis rammen blir 2,8 prosent.

Den sterke kronen for tiden, er med å forsterke problemene for norsk konkurranseutsatt industri.

14 000 kroner i snitt

Hvis LO-sjefens ultimatum vinner frem og det norske folk får 2,8 prosent lønnsøkning, vil det utgjøre rundt 14.000 kroner i tillegg i år:

En gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er nå kommet opp i 506.100 kroner, som med 2,8 prosent vekst, gir 14.170 kroner.

Tjener du 400.000 kroner, blir lønnsøkningen 11.200 kroner. Tjener du en million får du 28.000 kroner.

ARBEIDSKREVENDE HELG: LO-leder Peggy Hessen Følsvik på vei inn til den avsluttende meklingen. Riksmekler Mats W. Ruland i bakgrunnen på Hotel Opera i Bjørvika hvor partene møtes. Foto: Berit Roald

Men hele tillegget ligger altså an til å bli «spist opp» av at prisene stiger – anslått prisvekst er på 2,8 prosent.

Stridstema nummer to

Den andre saken det står strid om er kravet om lavtlønnsprofil, altså at sektorer hvor mange har mindre enn 90 prosent av industriarbeidernes gjennomsnittslønn, skal få ekstra tillegg.

I år er det spesielt vanskelig fordi mange av gruppene innen hotell og reiseliv, har mange lavtlønte:

Store lavtlønnstillegg kan være ødeleggende når de kommer på toppen av corona-krisen mange av disse bedriftene er inne i.

DE ER SENTRALE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik (t.h.), riksmekler Mats W. Ruland og NHO-sjef Ole Erik Almlid under pressekonferanse på Hotel Opera i Bjørvika i forbindelse med meklingsstart Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

Den tøffeste fasen av meklingen er forventet å ta til lørdag kveld - og på begge sider regner man med at forhandlingene vil fortsette langt på overtid, trolig utover natten og kanskje langt ut på søndagen.

Det har hendt før at partene faktisk har greid å holde meklingsfristen. Det kan også skje i år, men tipsene forteller noe annet:

– Det kommer trolig ingen avklaring før søndag, sier kilder i begge leire.