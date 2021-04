Politimesteren om boten: Håper det bidrar til å opprettholde tilliten til reglene

Politimesteren med ansvaret for å etterforske landets statsminister for brudd på coronaforskriften, håper boten til Erna Solberg gjør at vi andre følger reglene enda bedre.

Av Martin Lægland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det sier han i dette intervjuet med VG, etter at han fredag formiddag kom med det som blir omtalt som en «historisk» avgjørelse - nemlig at en sittende statsminister bøtelegges for brudd på en forskrift hun selv har vedtatt.

Erna Solberg får bot for å ha deltatt i planleggingen av en restaurantmiddag i Geilo for å feire sin egen 60-årsdag den 26. februar i år. Hun deltok ikke selv på middagen, fordi hun måtte til sykehus i Oslo på grunn av problemer med et øye.







Politimester Ole B. Sæverud. Foto: Terje Mortensen

Men statsministeren hadde status som arrangør, slo Sæverud fast i sin redegjørelse.

Samme status hadde Sindre Finnes, Solbergs ektemann, men han slipper unna uten reaksjon. Det gjør altså ikke Solberg, nettopp fordi hun er statsminister.

– Loven er lik for alle, men alle er ikke like, sa politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt under en pressekonferanse hvor det ble redegjort for politiets etterforskning og konklusjon.

– Objektiv vurdering

Til VG forteller han at politiet har opplevd alle partene i saken som svært samarbeidsvillige.

– Hvorfor har statsministeren fått bot, mens de andre deltagerne og hennes ektemann får påtaleunnlatelse?

– Straffereaksjon kommer som følge av grove overtredelser eller for å sikre tillit og etterlevelse til smittevernreglene. Det er de kriteriene vi har brukt og vurdert etter. Med det utgangspunktet har vi gjort en objektivt vurdering.

– Opplever du at politiet har ulik praksis i håndtering av brudd på nasjonale smittevernforskrifter ulike steder i landet?

– Det er litt vanskelig å svare på. Før påske tok vi et initiativ opp mot Politidirektoratet for å få oversikt over praksis i resten av landet. Jeg har ikke gått nok inn i materialet til å slå noe fast. Men smittesituasjonen har vært veldig ulik i ulike steder av landet, og i tillegg har det vært forskjellige lokale forskrifter. Derfor er det ikke enkelt å skulle vurdere praksis.

– Straffbare handlinger får konsekvenser

Sæverud forteller at politiet er avhengig av tillit i befolkningen, og at de utviser samme profesjonalitet i saker, uavhengig av om de har stor offentlig interesse.

– Vi er vant med stort medietrykk og oppmerksomhet. Og vi er i grunnen avhengig av oppmerksomhet. Av hensyn til allmennprevensjon er det nødvendig å vise at straffbare handlinger får konsekvenser.

Politimesteren håper deres håndtering av etterforskningen vil bli et positivt bidrag til tilliten til myndigheter og smitteverntiltak.

– Jeg håper konklusjonen av etterforskningen fører til at vi kan opprettholde tilliten til smittevernreglene, og dermed å bekjempe pandemien. Det er dét som står i fokus her: Hvordan vi som samfunn klarer å stå imot viruset, beholde samholdet og få et lavt smittetrykk. Vi håper at dette kan være et fornuftig bidrag til det.

– Vurdert samvittighetsfullt

– Tror du det ville kunne svekket tilliten til smittevernreglene om statsministeren fikk påtaleunnlatelse?

– Det er vanskelig å vurdere. Det er sikkert ulike vurderinger om alt vi gjør, men vi har forsøkt å vurdere dette samvittighetsfullt. Og vi håper det bidrar til å opprettholde tilliten til reglene.

– Hvilken kommentar har du til juristene som mener det er feil at statsministeren får straffereaksjon, mens ektemannen får påtaleunnlatelse?

– Det har jeg egentlig ingen kommentar til, utover at jeg viser til redegjørelsen vi ga på pressekonferansen.

Saken oppdateres!