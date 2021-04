Ser ingen stor smitteøkning etter påske: − Folk har vært veldig flinke

Vi har ikke fasiten helt ennå, men det ser ut til at påsken ikke har ført til noen stor smitteøkning, sier Espen Nakstad.

– Tallene begynner å fortelle oss at påsken gikk bra i år uten at det ble smitteøkning. Men vi får ikke ordentlig fasit før i morgen, da har vi hatt en hel uke med testing etter påsken, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG mandag morgen.

Han minner samtidig om at smittetallene pleier å være lavere i helgene enn i ukedagene.

– Betyr det at vi kan slå fast at påsken ikke har ført til noen stigende trend nasjonalt?

– Det er tydelig at folk har vært veldig flinke til å følge råd og regler denne påsken. Det er færre som har reist utenlands og de som har vært i Norge har begreset den sosiale kontaken. Det er en stor forskjell sammenlignet med julen og høstferien. Det er nok hovedforklaringen på at dette har gått bra. Også er det veldig bra å se at de strenge tiltakene vi har faktisk begynner å trekke smitten ned, sier Nakstad.

Det betyr, ifølge Nakstad, at det ikke vil være behov for å stramme inn tiltakene ytterligere.

– Det betyr at vi heller kan følge med på dette og følge den gjenåpningsplanen som regjeringen har lagt frem de neste månedene.

Nakstad understreker likevel at vi ikke har fasit helt ennå.

– Jeg tror nok vi trenger å se syv vanlige dager med testing før vi kan konkludere. Trenden er at det ikke har økt voldsomt i påsken, det har heller gått ned. Det bør vi være veldig godt fornøyd med alle sammen.

Søndag ble det registrert 421 nye smittetilfeller med coronaviruset i Norge. Det er 307 tilfeller færre enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 728. Færre blir generelt sett registrert smittet på helligdager og i helgene enn i ukedagene.

Ifølge VGs beregninger er smittetrenden nå synkende nasjonalt. Det samme er den i hovedstaden, mens det enkelte andre steder i Norge er økende smitte. Det gjelder blant annet Bergen og andre steder på Vestlandet og byer som Halden og Kristiansand.

Nakstad understreker at det er viktig at gjenåpningen skjer kontrollert og ikke for raskt.

– Hvis folk husker at det er viktig å tenke over disse tingene de nestene månedene så vil en slik gjenåpning gå bra. Men hvis ved første korsvei tenker at nå er det over og vi kan droppe alt så vil det ikke gå spesielt bra, sier han.