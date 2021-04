HJEMMEUNDERVISNING: Mange studenter har tilbrakt mye tid hjemme det siste året. I mai kan det bli mer fysisk undervisning. Foto: Berit Keilen

Dette betyr gjenåpningsplanen for studenter

Regjeringens gjenåpningsplan er fordelt på fire trinn. Trinn to blir spesielt viktig for studenter og unge.

I første trinn vil regjeringen reversere de nasjonale tiltakene som ble innført 25. mars. Det innebærer blant annet at serveringssteder kan åpne, med skjenk til klokken 22 og at man kan ha fem gjester hjemme.

For at trinn to skal iverksettes, må trinn én få virke i tre uker, uten at smitten stiger.

– Med dagens utvikling i epidemien og tempoet i vaksinasjonen vil det tidligst være mulig å starte på det andre trinnet i siste halvdel av mai. I trinn to vil vi åpne for fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler, sier statsminister Erna Solberg.

STORTINGET: Statsminister Erna Solberg presenterte regjeringens plan i en høring i Stortinget onsdag. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Vil hjelpe studenter

Solberg sier at de nå vil hjelpe studenter som både har kjent på en stagnert studieprogresjon, og opplevd en forverret økonomisk situasjon.

– Regjeringen ønsker å støtte universitetene, høyskolene og fagskolene i arbeidet med å gi så mange studenter som mulig muligheten til å gjennomføre vårsemesteret i henhold til normert studieprogresjon.

Kunnskapsdepartementet samarbeider nå med representanter for

institusjonene og studentene for å finne kompenserende tiltak som kan

implementeres raskt, sier Solberg.

Hun er også lettet over de lave frafallstallene.

– Vi vet at studentene har hatt det tøft i denne perioden, og vi har vært opptatt av å bidra med det vi kan. Jeg er glad for å se at frafallstallene totalt sett ikke har økt.

Innfører massetesting

Regjeringen vil innføre ukentlig massetesting av skoleelever i kommuner med høyt smittepress.

De har som mål å komme i gang med systematisk og regelmessig massetesting etter påsken. Det vil være kommuner med høyest smittepress blant unge i skolealder som vil bli prioritert.

I begynnelsen av mars startet et pilotprosjekt for å masseteste studenter på Universitetet i Oslo, campus Blindern. Studenter ble oppfordret til å teste seg én gang i uken. Byråd for helse i Oslo, Robert Steen (Ap), sa da til VG at tanken er å overføre massetesting til andre steder om det ble en suksess.

– Piloten ved Blindern er avsluttet. Den viser at om lang 50 prosent av studentene testet seg. Norge har god tilgang på hurtigtester og massetesting kan bidra til mer fysisk undervisning, sier Erna Solberg i sin redegjørelse for gjenåpningen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har tidligere sagt til VG at han håper hurtigtesting kan hjelpe å åpne samfunnet.