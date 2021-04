Advarer mot glatte veier: − Kjør forsiktig

Det er utfordrende kjøreforhold på mange fjelloverganger i Sør-Norge, mens på Vestlandet melder politiet om svært glatte veier og underkjølt regn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det har vært en del utforkjøringer i distriktet. Kjør forsiktig, skriver Vest politidistrikt på Twitter sent søndag kveld.

Sør-Vest politidistrikt melder også om vanskelig kjøreforhold i distriktet.

– Det er underkjølt regn og når det treffer bakken fryster det til is og danner en livsfarlig hinne, skriver de på Twitter kl. 23.50.

Sør-Øst politidistrikt melder også om glatte veier flere steder.

«Skikkelig vanskelige kjøreforhold»

Også på fjellovergangene er det utfordrende kjøreforhold.

– Det blir skikkelig dårlig ganske lenge på fjellovergangene faktisk. Allerede er det jo kolonne og stengt noen steder, men selv om været er ganske dårlige allerede er det ikke så ille som det skal bli, sa statsmeteorolog Magni Svanevik ved Meteorologisk institutt til VG søndag.

Hun melder om sterk kuling og mye snø og snøfokk. Noe som gir «skikkelig vanskelige kjøreforhold». Spesielt søndag ettermiddag og kveld. Dessverre ser det ut til å fortsette mandag. Særlig nord for Haukeli, forteller meteorologen.

– Også tirsdagen ser egentlig slik ut. Men fra Haukeli og sørover blir det lettere fra i morgen av.

– Så det er bedre å kjøre over Haukeli da, for dem det er mulig for?

– Ja, det er det nok. Men det kommer jo en del snø i kveld, så det kan nok bli litt snøfokk også der, sier Svanevik.

NB! Se veimeldinger lenger ned i saken.

VANSKELIGE FORHOLD: Slik så det ut på Vossadalen på riksvei 13 over Vikafjell klokken 19.29 søndag. Foto: Statens vegvesen

– Planlegg turen

Trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen ved Vegtrafikksentralen Øst tror det kan være lurt å vente til i mandag før man drar over fjellet. I alle fall dersom du kan vente. Hun anbefaler uansett at alle gjør en ordentlig vurdering før de bestemmer seg.

– Uansett hvilke av dagene du reiser kan det bli lange køer på grunn av kolonnekjøring, eller stengte veier. Det kan i så fall bety lange omveier for mange, advarer trafikkoperatøren.

Hennes klare råd er å ta med ekstra mat og varme klær i bilen, samt sørge for å ga godt med drivstoff eller strøm på bilen.

– Planlegg turen din rett og slett, sier Key-Nilsen.

Her er det stengt og åpent

Flere fjelloverganger og veier har vært stengt som en følge av uværet det siste døgnet. Rundt klokken 17.00 søndag så det slik ut i Sør-Norge:

E16 over Filefjell, riksvei 52 over Hemsedal og Fylkesvei 27 Venabygdsfjellet er alle åpne, men med redusert sikt på grunn av vind. Det kan bli innført kolonnekjøring på kort varsel.

E134 Haukeli, riksvei 15 over Strynefjellet og fylkesvei 50 Aurland-Hol har per klokken 17.00 kolonnekjøring.

Riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av uvær.

Fylkesvei 55 over Sognefjellet er stengt på strekningen Rustasætre bom – Sognefjellshytta. Det vil ikke gjøres noen ny vurdering om åpning før tidligst tirsdag.

Fylkesvei 51 over Valdresflya er stengt, og vil ikke bli åpnet søndag.

Sjekk føremeldinger hos Statens vegvesen her.

Uvær også i nord

Europavei 69 mellom Skarsvåg og Nordkapp er søndag ettermiddag stengt på grunn av uvær. Veien vil ikke bli åpnet søndag.

E6 over Saltfjellet hadde søndag formiddag kolonnekjøring på grunn av uvær og mye snøfokk. Overgangen ble stengt lørdag kveld, men åpnet noen timer natt til søndag, før den ble stengt igjen litt før klokken seks søndag morgen, og så åpnet igjen enda en gang.

På E6 over Kvænangsfjellet var også stengt natt til søndag, men i 11.30-tiden meldes det om at veien er åpen. Kjøreforholdene er riktignok vanskelige på grunn av redusert sikt. E6 over Gratangfjellet er også åpent.

Både i Møre og Romsdal og på Helgeland er det varslet stor snøskredfare søndag, og fra mandag også i Trollheimen, Romsdal, på Sunnmøre og i Indre Fjordane.

Dårlig i lavlandet også

Statsmeteorolog Magni Svanevik sier at det er Trøndelag og sørover vi først og fremst får merke lavtrykket som nå har kommet inn over landet.

– Det blir ikke så altfor ille i Nord-Norge. De kan få perioder med litt sol de neste dagene, men det blir nok litt varierende. Det vil også kunne komme nedbør, som i indre strøk vil komme som snø.