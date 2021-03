FIKK NOK: Trygve Hunemo står i spissen for fastlegene som sier opp avtalen med Lillesand kommune. Foto: Privat

Over 100.000 uten fast lege: − Klarer ikke stoppe frafallet

Lillesand kan miste ni av elleve fastleger: – Nå var vi bare lei. Vi orker ikke mer, sier Trygve Hunemo ved Blindleia legesenter.

Av Sven Arne Buggeland

Alle de seks legene ved senteret har sagt opp fastlegeavtalen med Lillesand kommune. Det samme har tre leger ved Agder Klinikken.

– Det er bøtter og spann med ledige stillinger i nabokommunene, sier fastlege Trygve Hunemo (40) til VG.

Fastlegeordningen Siden 2001 har alle som bor i en norsk kommune hatt rett til å ha en fastlege. Fastlegen dekker alle allmennlegeoppgaver for personene som fastlegen har på sin liste.

Fastlegen har inngått driftsavtale med kommunen, som har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere.

Med noen unntak har fastleger plikt til å gå legevakt. De kan også pålegges andre kommunale tjenester, som å være sykehjemslege eller fengselslege, inntil 7,5 timer i uken.

De fleste fastleger er spesialister i allmennmedisin eller deltar i et utdanningsprogram med sikte på å oppnå godkjenning som spesialist. Kilde: Store norske leksikon og regjeringen.no Vis mer

Fastlegene krever at kommunen overtar driftsoppgaver og utgifter ved legesenteret, men har mistet tålmodigheten med lokalpolitikerne.

– Vi orker ikke en ny runde i bystyret. Vi må finne nytt arbeid som gjør at vi klarer hverdagen bedre, sier Hunemo.

Det handler ikke bare om Lillesand – og det er ikke nytt.

Fire år er gått siden VG dokumenterte rekrutteringssvikt blant fastleger over hele landet. I dag står 114.000 pasienter på «liste uten fast lege» i Helfo-statistikken.

Tallet er økt med 36.000 på ett år.

– Ordning i fritt fall

– Fastlegeordningen er nærmest i fritt fall, sier leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev til VG.

SIER OPP: Seks fastleger ved Blindleia legesenter i Lillesand sier opp. Foran f.v. Tor Jørgen Danielsen, Hilde Brekke og Mari Hervold. Bak f.v. David Wilson, Trygve Hunemo og Terezia Hagen. Foto: Privat

Samhandlingsreformen i 2012 flyttet oppgaver fra sykehusene til primærhelsetjenesten. De 5000 fastlegene ute i kommunene fikk mer å gjøre, uten at pengene fulgte etter.

– Mange ønsker å bli fastleger, men i dag er ikke ordningen bærekraftig innenfor normal arbeidstid. Fastleger jobber i snitt 56 timer uken for å få det til å gå rundt. Arbeidstiden har gått opp, inntektene har nesten stått stille, sier Klev.

Økt arbeidspress for fastlegene hindrer rekruttering, medgir regjeringen. Å bygge opp en fastlegepraksis utgjør en økonomisk risiko for nyutdannede leger, som i tillegg ofte savner et fagmiljø.

Uenige om milliarder

Regjeringen lanserte i mai i fjor en handlingsplan som vil styrke allmennhelsetjenesten med 1,6 milliarder kroner over fire år. Målet er å sikre rekruttering, styrke kvaliteten og legge til rette for teamarbeid.

Allmennlegeforeningen mener at staten må legge tre ganger så mye penger på bordet – 4,8 milliarder kroner – for å stabilisere og styrke fastlegetjenesten.

Foreningens leder viser til at rekrutteringen er kritisk lav, også i sentrale strøk.

– Ekstremt mange fastleger ønsker seg ut av ordningen. Vi klarer ikke stoppe frafallet. Bare det siste halvåret har vi fanget opp at 80–90 kommuner har utfordringer med å få tak i fastleger, sier Nils Kristian Klev.

– Utrygg og usikker

Blindleia legesenter har tre av seks leger ute i permisjon. Vikarer er ikke å oppdrive. Rekrutteringssvikten påfører de gjenværende fastlegene betydelig merarbeid.

– Yngre leger trekkes mot sykehusjobber, med fast ansettelse og ordnede forhold. En fastlegeavtale oppfattes som utrygg og usikker, sier Trygve Hunemo, som er spesialist i allmennmedisin.

Han sier en fastlegeliste koster pluss minus en million kroner. Dessuten er fastlegen næringsdrivende, med betydelig ansvar for drift, ansatte og administrative oppgaver knyttet til praksisen.

KRISE: Trygve Hunemo og de andre fastlegene i Lillesand er ikke alene om å ville gi seg. Tusener av pasienter over hele Norge har mistet fastlegen. Foto: Privat

– Uten tilstrekkelig statlig finansiering må kommunene bære kostnadene av nødvendige tiltak for å få nye leger inn i ordningen, sier Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen.

Han mener arbeidsbelastninge må reduseresm samtidig som det må legges bedre til rette for næringsdrift.

– Slike løsningen kan gjøre det lettere å prøve ut livet som fastlege – og forhåpentligvis bli hektet. Det er et fantastisk yrke, men vi må ha større trygghet og forutsigbarhet slik at vi tåler å møte utfordringene, sier Hunemo.

Engstelse blant innbyggerne

Ordfører i Lillesand Einar Holmer-Hoven (H) opplyser at byens fastleger er tilbudt en avtale der kommunen overtar ansvaret for det aller meste av driften ved legesentrene.

– Vi er uenige om hva fastlegene skal betale kommunen i kompensasjon, for at vi avlaster dem med administrativt arbeid og arbeidsgiveransvar, sier ordføreren i sørlandsbyen.

Han har innkalt fastlegene til et møte med politisk ledelse mandag, to dager før bystyret behandler saken. Uansett utfall vil en ny avtale med fastlegene koste Lillesand kommune minst 1,5 millioner kroner i året.

– Det må gå an å finne en løsning som begge parter kan leve med. At fastlegene har sagt opp, har skapt engstelse blant innbyggerne, sier ordfører Holmer-Hoven.