Hodepine-barna: Plutselig fikk Astrid (14) kraftige hodesmerter

Én av 20 barn i førskolealder har vondt i hodet, ifølge Norsk barnelegeforening.

Og etter hvert som barna blir eldre, blir det verre.

Blant barn mellom 12 til 14 år, har én av fem hodepine.

Av unge mellom 12 og 18 år, har 88 prosent opplevd hodepine, viser en norsk studie.

Ofte biter barna det bare i seg. Barn slutter å si i fra at de har hodepine etter noen ganger, selv om de fortsatt er plaget, ifølge Barnelegeforeningen. Foreldre kan samtidig bagatellisere hodepinen.

Til VG slår barneleger alarm:

Antallet hodepine-henvisninger til barneavdelingene på norske sykehus har skutt i været.

I 2019 hadde Ullevål universitetssykehus over 400 barn og unge henvist til poliklinikken for hodepine. Dette er hundre flere enn i årene før.

Det er bekymringsfullt, sier overlege ved barneavdeling for nevrofag ved Ullevål, Gro Anita Gauslå:

– Gjennom en kjapp rundspørring til andre barneavdelinger i Norge har man inntrykk av en lignende trend.

Dette er barn som i mange tilfeller ikke møter opp på skolen og faller ut av sosiale aktiviteter.

Noen har det rett og slett ikke bra, forklarer Gauslå.

– Det er en bekymringsfull utvikling og tilbudet til barn og unge er for dårlig mange steder i dag, ressursene er ikke der.

Bente Brannsether Ellingesen, overlege ved Stavanger universitetssjukehus, har inntrykk av at minst 50 prosent av henvisningene til barn-nevroseksjonen handler om hodepine.

– Jeg kan ikke si akkurat når dette skjedde – det har vært en utvikling over flere år, sier Ellingesen.

Hvorfor har norske barn så mye vondt i hodet?

Astrid Paus Aasheim (14) kan ikke huske akkurat når eller hvorfor hodepinen begynte. En dag var den bare der.

De pressende smertene i hodet ble verre og verre da hun begynte på ungdomsskolen.

Hun, den aktive jenta, orket ikke lenger å dra på turntreningen. Og når hun spilte tennis, ble smertene enda mer intense.

Foto: Privat

Astrid, som vanligvis var sosial og skoleflink, måtte si nei til avtaler med vennene sine. På skolen kunne hun ligge med hodet på pulten og øynene halvlukket.

Når hun kom hjem, la hun seg ofte på sofaen og scrollet på telefonen resten av kvelden.

Med den tilbakevendende hodepinen, orket ikke Astrid noe annet enn å ligge stille.

Foto: Privat

Hjemme i rekkehuset i Oslo sitter Astrid ved kjøkkenbordet, sammen med foreldrene Kristin og Anders.

Nesten ett år senere tenker Astrid tilbake på hodepinen, og hvordan hun ikke ville klage:

– Mange tror at hodepine bare er sånn du har littegrann, også går det over, og du klarer å komme deg gjennom dagen... Det var liksom ingen sykdom, følte jeg.

Hvis Astrid hadde vært mye hjemme fra skolen med hodepine, trodde hun de andre kom til å tro at det var en unnskyldning for å skulke.

– Men det var jo veldig kjipt...

Hun trekker på skuldrene.

– At hver dag bare var hodepine.

Omtrent hver morgen våknet Astrid med ganske kraftig hodepine.

I dag har Astrid nesten aldri smerter i hodet. Hun vil fortelle sin historie, slik at andre også kan få hjelp.

Verken Astrid eller foreldrene kunne tenke seg til at løsningen var så enkel:

– Jeg kunne nesten ikke tro det... Det er rart at det er så mange barn som går med hodepine, når det kan være så enkelt å få bort.

VG har tidligere fortalt historien om Maria (23) som i fem år har levd livet i et mørkt rom. Det tok 30 år før Irja Marie (42) fant behandlingen som ga henne et nytt liv.

Barna som kommer til Stavanger universitetssjukehus, har ofte spenningshodepine.

Spenningshodepine kan oppstå hvis barnet opplever psykisk spenning, stress og depresjoner.

Samtidig opplever sykehuset et økende antall henviste barn med mer diffuse symptomer, forklarer overlege Bente Brannsether Ellingesen:

– Som slitenhet, utmattelse, smerter og søvnproblemer. Jeg har jeg tenkt at dette kan være et varsel om at barn og unge er litt forstrukket.

Hun utdyper: Noen barn opplever forventninger fra andre og høyt ambisjonsnivå. Det er høyt tempo, og høye krav. Andre barn har sosiale utfordringer, opplever mobbing eller problemer hjemme.

Også er det i tillegg skjermbruken: Telefon, nettbrett og TV.

– Jeg har et inntrykk av at man også har betydelige utfordringer med skolevegring hos en del ungdommer. De kan fremstå som skoleflinke, men klarer ikke være på skolen.

90 prosent av barn og unge med hodepine har såkalt primær hodepine. Det er i hovedsak enten stresshodepine eller barnemigrene, forklarer barnelege Gro Anita Gauslå.

Forskjellen på migrene og hodepine * Det er viktig at barn får stilt en korrekt hodepinediagnose, ifølge overlege Gro Anita Gauslå. Det er en tendens at barn og unge som er hyppig plaget med hodepine får en migrenediagnose. * Barn med migrene har andre symptomer enn barn med spenningshodepine. Migrene er akutt hodepine, som ofte, men ikke nødvendigvis, gir sterke smerter. Hos enkelte barn oppstår migreneanfallet mens de sover, og de våkner med hodepinen. Ofte beskriver barnet at smerten sitter i pannen. Hodepinen er av trykkende, noen ganger bankende karakter. Rundt halvparten har lys- og/eller lydskyhet. * Ved migrene ønsker barna ofte å være i ro, eventuelt i mørkt rom, under anfall. Symptomene blir gjerne verre ved aktivitet. Svært mange mister appetitten. Enkelte blir kvalme og/eller kaster opp. * Selv om det ved spenningshodepine ofte bør fokuseres på ikke-medikamentell behandling, er det annerledes med migrene. Det er svært viktig at barn og unge med migrene får god, riktig og nødvendig anfallsmedikasjon, ifølge overlege Gro Anita Gauslå. Kilder: Norsk helseinformatikk, overlege Gro Anita Gauslå. Vis mer

– Vi lever i et samfunn med mye stress og jag. Det skal presteres høyt både på skole og på idrettsarenaer, samtidig skal vi til enhver tid være tilgjengelige.

Ved barneavdelingen ser Gauslå at det, spesielt blant gutter, går med utallige timer til «gaming».

– Og for å rekke alt dette går det i mange tilfeller utover søvn, verdien av gode kostholdsvaner undervurderes, for noen er fysisk aktivitet fraværende - og en del barn og unge har det ikke bare bra.

Vi må huske på at en barnehjerne er i stadig utvikling, sier Gauslå. Hele tiden skal det dannes nye nerveforbindelser i hjernen.

– En barnehjerne er spesielt sårbar for stress og basale behov må være dekket for best mulig utvikling.

Hver morgen Astrid våknet, var det første hun tenkte: Har jeg vondt i hodet i dag?

Mamma Kristin ble bekymret, men hos legen var Astrids blodprøver helt fine.

Kristin prøvde å berolige seg med at hodepine blant barn er ganske vanlig.

– Siden Astrid ikke er så klagete, var det vanskelig å forstå hvor vondt hun hadde. Men etter hvert forsto vi at det var ganske ille, sier Kristin i dag.

Foto: Privat

Den andre gangen Astrid dro til legen, fikk hun henvisning til spesialist. Så fikk hun beskjed om at hun kunne ta Paracet for å døyve smertene.

Etter dette hadde Astrid med seg smertestillende i skolesekken. Men da Astrid tok en pille, hjalp det bare mot hodepinen i en times tid.

Mamma Kristin likte ikke at det til enhver tid lå en eske med Paracet i gangen.

Astrids pappa, Anders, tenkte at smertestillende var en midlertidig løsning til hodepinen var utredet:

– Så forsto jeg først senere at det ikke var så lurt, og at smertestillende faktisk kan gi mer hodepine over tid.

Smertestillende kan være til hjelp hvis man har veldig vondt i hodet, forklarer barnelege Gauslå.

Men det kan også bli et problem:

Bruker du paracetamol eller lignende mer enn 15 dager i måneden, i over tre måneder, vil dette i seg selv kunne gi hodepine.

– En del barn og unge som kommer til oss har dette og da må vi hjelpe dem med avvenning. De fleste som kommer til oss har brukt Paracet og/eller Ibux, men svært få har opplevd at det hjelper i tilstrekkelig grad, sier Gauslå.

Ved Stavanger universitetssjukehus er overlege Bente Brannsether Ellingesen veldig opptatt av at medisiner kan døyve smertene - men i liten grad forebygge plagene.

– Hodepine hvor man ikke finner en sykdomsårsak er vanligvis et tegn på at kroppen ikke er i balanse. Her er det først og fremst barnet selv sammen med familien som har mulighet for å finne ut hvor skoen trykker, sier Ellingesen.

Ved tilbakevennende hodepine, kanskje flere ganger i uken, må andre sykdommer utelukkes. Smertene i hodet kan også komme av synsproblemer, allergier, bihulebetennelse og luftveissykdommer.

– Først og fremst må vi fokusere på hvorfor barnet har så mye hodepine – og da må man tenke gjennom barnets rammebetingelser – som aktivitetsnivå, stress, bekymringer, døgnrytme og lignende, sier overlegen.

Ved Stavanger universitetssjukehus ber de familiene tenke over disse spørsmålene:

Kan dere se sammenhenger – ting som regelmessig utløser hodepine? Kan dere bruke den kunnskapen til å forebygge hodepine?

Til barnet: Hvis du kjenner at du har bekymringer eller er utrygg for noe – kan du snakke med noen om det?

Hvis ditt barn kjenner hyppig på hodepine – har det skjedd noe nylig som har vært vanskelig?

Er aktivitetsnivået til barnet blitt så høyt at det ikke får tid til å hente seg inn?

Er barnet ofte sliten i/rundt øynene - eller kniper barnet ofte øynene sammen? Da bør du få sjekket synet hos optiker.

Har barnet vansker med å sovne inn? Hvor mange timers søvn får barnet gjennom natten?

Hvordan forbereder barnet seg til å sove?

Er barnet mye inne og sitter foran skjerm?

– Var det virkelig så lett?

Da Astrid kom til barnelegen på Ullevål universitetssykehus, trodde hun at det kom til å bli som de andre legetimene:

At hun skulle ta blodprøver og få råd om å ta smertestillende.

Men da barnelegen begynte å stille Astrid spørsmål, ble hun overrasket:

Og da hun hadde svart på spørsmålene, var legen sikker, husker Astrid:

– Legen sa at hun visste hvorfor jeg hadde hodepine, og hvordan jeg kunne bli kvitt den.

Astrid synes det var bra, men var likevel nølende.

Hun visste ikke helt om hun trodde på det: Var det virkelig så lett?

For å bli kvitt hodepinen, måtte Astrid legge seg et par timer tidligere. Hun måtte bruke telefonen mindre, og spise mer regelmessig og drikke mer.

Mamma Kristin tenkte på at Astrid ofte droppet mellommåltidene. Kristin hadde lurt på om datteren kanskje trengte mer søvn, og om hun brukte for mye tid på telefonen.

Det barnelegen sa, ga Kristin en åpenbaring:

– Jeg tenkte sånn: Ah, selvfølgelig! Dette burde vi skjønt.

Pappa Anders ble glad for at Astrids hodepineproblem var lett å løse:

– Det var ikke noe hokus pokus. Det kokte ned til kosthold, søvn og mobilbruk. Hjernen ble sliten av alt sammen. Derfor hadde Astrid vondt.

Astrid var tvilende, men bestemte hun seg for å gi legens råd et fullhjertet forsøk. Og når Astrid først bestemmer seg for noe, gjør hun det fullt ut.

Foto: Privat

– Handler om å «se» hele barnet

På Ullevål universitetssykehus har de knekt koden:

Å ha fokus på gode leverutiner, og å gi barnet hjem til å håndtere vanskelige ting, har gitt virkelig gode resultater, forklarer overlege Gauslå:

– Det handler i all hovedsak om å «se» hele barnet. For veldig mange av barna dreier mye seg om altfor lite nattesøvn. Det finnes klare retningslinjer for hvor mye søvn barn og unge trenger. Vår erfaring er at de jevnt over i dag ikke får dette.

Det er også viktig å få til gode kostholdsvaner som inkluderer frokost og tilstrekkelig inntak av drikke, sier Gauslå. På Ullevål fokuserer de på positive effektene av fysisk aktivitet, og ulempene ved overdreven skjermbruk.Gauslås barneavdeling har samarbeidet med sykehus-BUP, som hun mener har vært helt uvurderlig.– Sykehus-BUP jobber ikke med psykisk syke barn.

De aller fleste barn og unge med kronisk hodepine lider heller ikke av psykiske lidelser. Vi ser derimot at de er utsatt for en «overbelastning» av nervesystemet som fører til hodepine og som det har vist seg at vi kan hjelpe dem med.Dette arbeidet har ført til at mange barn og unge i beste fall blir helt kvitt hodepinen, mener Gauslå.– Videre har vi sett at denne behandlingen har medført en betydelig reduksjon i behovet av forebyggende medikamenter for migrene.

– En stor lettelse

På kjellerrommet sitt i Oslo har Astrid begynt å sy med mormors gamle symaskin. Rommet, som hun har malt helt selv, er mørkeblått.

Hun kan trene igjen, fordi hodepinen er borte. Når hun er med venner, trenger hun ikke lenger forsøke å ignorere hodepinen.

Astrid hørte på legen: Hun begynte å legge seg tidligere. I stedet for å se på telefonen, tegnet hun i en liten bok.

Så, nesten over natten, ble hodepinen borte.

– Det var en stor lettelse...

Astrid smiler.

– Det var bare så rart å plutselig ikke føle hodepinen i det hele tatt. Hodepinen stoppet meg jo egentlig fra å gjøre det meste.

Hun tror søvnen har vært det viktigste. De helgene hun er på overnattingsbesøk, og skravler litt for mye med venninner om natten, kommer hodepinen dagen etter.

Nå går hun rundt med vannflaske hele tiden, og spiser mellommåltider.

– Jeg tror det har vært nødvendig for meg å hvile hjernen. Fra det blå lyset fra telefonen. Og å få sovet nok.

Først var Astrid bekymret for at det kom til å bli kjedelig å legge seg før ni, og legge fra seg telefonen.

– Egentlig trodde jeg ikke at det kom til å bli hverdagen min, fordi det hørtes så kjipt ut. Men nå har det blitt en vane for meg, så egentlig går det helt greit.

Foto: Mattis Sandblad

Symptomene er ofte akutte anfall med start i løpet av 2-15 minutter. Noen ganger starter anfallet mens barn sover og de våkner med hodepinen. Anfallene hos barn kan vare fra 30 minutter, men oftest 3–4 timer og enkelte ganger opp mot et par døgn.

Migreneanfallene gir ofte sterke smerter og barna ønsker ofte å ligge stille, og i et mørkt rom, under anfall. Svært mange mister appetitten. Enkelte blir kvalme og/eller kaster opp. Mange blir svimmel. Symptomene blir ofte verre ved aktivitet.

Såkalt migrene med aura, som blant annet kan gi synsforstyrrelser, er uvanlig blant barn. Aura består typisk av glitring og nedsatt syn i midten av synsfeltet med sikk-sakk formet avgrensning. Barnet kan for eksempel få problemer med å se bokstavene de prøver å lese. Etter eller mot slutten av auraen kommer hodepinen og de andre symptomene.

Migrene kan arte seg som anfallsvise magesmerter, ofte med blekhet og eventuelt kvalme.

Smerten ved spenningshodepine er ofte mer moderat enn smerter ved migrene. Den oppstår mindre akutt, og kommer som regel litt utover dagen.

Barna klarer ofte å fortsette aktivitetene sine selv om de er noe redusert. De har ofte bevart appetitt.

Hodepinen beskrives ofte som jevnt trykkende og lokalisert mer diffust inne i hodet, ev. som et bånd rundt hodet.

Hodepinen kan ofte ha et langtrukket forløp og kan strekke seg over en eller flere dager.

Kilder: Helsebiblioteket og norsk barnelegeforening.

Hvis barnet ditt har nyoppstått hodepine, spesielt på natt, kvalme, oppkast eller andre bekymringsfulle symptomer - oppsøk fastlege for en vurdering.

For hodepine som har vart over lang tid uten bekymringsfulle tilleggssymptomer vil det være til stor hjelp å føre en hodepinedagbok som man tar med til legen. Når barnet er så plaget at det medfører betydelig skolefravær er det viktig at barnet får hjelp i helsevesenet.

En hodepinedagbok skal gi et litt mer nøyaktig bilde av hyppighet av hodepine og lengde på anfall, assosierte faktorer, konsekvens av hodepinen (skolefravær), tiltak som ble gjort, effekt av tiltak og lignende.

Hodepine er en vanlig tilstand hos barn og er nesten alltid ufarlig. Hodepine som uttrykk for alvorlig sykdom har nesten alltid andre symptomer og/eller funn i tillegg.

Det finnes ulike typer hodepine og de vanligste hos barn er spenningshodepine, barnemigrene, og

mye sjeldnere: kronisk daglig hodepine.

Vanligvis har barn god effekt av hvile i forbindelse med hodepineanfall. Av og til må man ha smertestillende medisiner – og de fleste vil ha god effekt av vanlige medisiner som paracetamol eller ibuprofen.

Hvis du har migrene og ikke tilstrekkelig effekt av hvile eller vanlige smertestillende medisiner kan

det være aktuelt å forsøke spesifikke medisiner som brukes mot migrene. Dette får du i så fall råd om

fra legen din.

Hvis du har kronisk daglig hodepine vil medisiner vanligvis ikke hjelpe deg, kanskje heller forverre

tilstanden. Da er forebygging og tiltak i miljøet vil være viktigere. Dette må barnet, foreldre, skole og eventuelt helsetjenesten samarbeide om.

Hvis barnet er mye inne og tilbringer mye tid foran skjerm anbefales økt fysisk aktivitet, gjerne

variert og gjerne sammen med venner eller familie. Fysisk aktivitet 30-60 min daglig bidrar til bedre

søvn, bedre konsentrasjon, og økt produksjon av hormoner som virker avslappende og

smertestillende.

Kilde: Stavanger universitetssjukehus, Ullevål universitetssykehus.