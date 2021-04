EU: Kobling mellom bivirkninger og AstraZeneca-vaksinen

EUs legemiddeltilsyn (EMA) ser en mulig sammenheng mellom vaksinen og de spesielle sykdomstilfellene.

De har derfor nå konkludert med at de uvanlige blodpropptilfellene skal føres opp som en uvanlig bivirkning av AstraZenecas vaksine.

– Etter lange diskusjoner er vår konklusjon at disse sjeldne blodpropp-tilfellene er en veldig sjelden bivirkning av vaksinen, sier Sabine Straus i bivirkningskomiteen til EU.

Samtidig mener de at fordelene ved vaksinen totalt sett veier opp for risikoene. Vaksinen er altså fortsatt godkjent for bruk i Europa, og det er opp til det enkelte land å vurdere hvordan den skal brukes.

– Denne vaksinen er ekstremt effektiv i kampen mot covid-19, understreker EMA-direktør Emer Cooke.

Beslutningen er basert på en grundig gjennomgang av totalt 86 tilfeller av sjeldne blodpropper. 18 av dem døde.

Ulik tilnærming

Norge har midlertidig stanset bruk av vaksinen, i likhet med Danmark. Sverige, Tyskland og Finland er blant landene som har valgt å fortsette å bruke den for eldre aldersgrupper.

Onsdag ettermiddag skriver BBC at britiske myndigheter har besluttet ikke å gi vaksinen til personer mellom 18 og 29 år.

FHI har varslet en ny vurdering av AstraZeneca-vaksinen innen 15. april.

Forrige gang EMA skulle ta en vurdering av vaksinen, valgte de å legge de inn en advarsel om de spesielle sykdomstilfellene i vaksinens preparatomtale, men de mente ikke sammenhengen var godt nok dokumentert å føre dette opp på bivirknings-listen. Det førte til at representantene fra det norske legemiddelverket tok dissens

EMA minner helsepersonell og personer som får vaksinen om å være klar over muligheten for svært sjeldne tilfeller av blodpropp kombinert med lave nivåer av blodplater innen 2 uker etter vaksinasjon. Så langt har de fleste rapporterte tilfeller skjedd hos kvinner under 60 år innen 2 uker etter vaksinasjon.

Deres hypotese på hva som har skjedd, er lik den norske eksperter kom med i midten av mars, nemlig at pasientene har fått en immunreaksjon som har ført til sykdommen.