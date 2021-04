EMA: Kobling mellom sjelden blodpropp-tilstand og AstraZeneca-vaksinen

EUs legemiddeltilsyn (EMA) ser en mulig sammenheng mellom vaksinen og de spesielle sykdomstilfellene.

De har nå konkludert med at de uvanlige blodpropptilfellene skal føres opp som en uvanlig bivirkning av AstraZenecas vaksine.

– Etter lange diskusjoner er vår konklusjon at disse sjeldne blodpropp-tilfellene er en veldig sjelden bivirkning av vaksinen, sier Sabine Strauss i bivirkningskomiteen til EU.

Samtidig mener de at fordelene ved vaksinen totalt sett veier opp for risikoene. Vaksinen er altså fortsatt godkjent for bruk i Europa, og det er opp til det enkelte land å vurdere hvordan den skal brukes.

– Ingen konkrete risikofaktorene har blitt identifisert med de nåværende data, komiteen kan derfor ikke komme med konkrete retningslinjer, sa Strauss.

222 spesielle blodpropp-tilfeller

EMAs beslutningen er basert på en grundig gjennomgang av totalt 86 tilfeller av sjeldne blodpropper. 18 av dem døde.

Strauss sier det siste oppdaterte tallet på innrapporterte spesielle blodpropper fra den 4. april 222 - 169 av tilfellene er sinusvenetrombose (blodpropp i hjernen) og 53 tilfeller gjelder blodpropp i magen.

Alle disse tilfellene er hovedsakelig fra EU/EØS og Storbritannia, sier Strauss.

Rundt 34 millioner mennesker har fått AstraZeneca-vaksinen i EU og Storbritannia, ifølge Strauss.

På pressekonferansen sier EMA at de ikke har kunnet identifisere en utløsende årsak til de spesielle sykdomstilfellene, som kjennetegnes av en uvanlig kombinasjon av lave blodplater og spesielle blodpropper. Men de peker på en plausibel forklaring er at vaksinen kan ha utløst en immunrespons.

Det er det ekspertene som har undersøkt de totalt seks sykdomstilfellene i Norge har pekt på - og de ser ingen annen årsak til immunresponsen enn vaksinen.

EMA understreker at de mulige bivirkningene er sjeldne. EMA-direktør Emer Cooke sier også at vaksinen er ekstremt effektiv i kampen mot covid-19.

– For enhver nasjonal beslutning om den optimale bruken av vaksinen er det viktig å ta hensyn til den pandemiske situasjonen i landet, sier Cooke.

– Riktig beslutning

– Den beslutningen som sikkerhetskomiteen har tatt i dag er i tråd med det den norske representanten der har argumentert for en stund nå, så vi mener det er riktig og viktig beslutning, sier Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk.

Forrige gang EMA skulle ta en vurdering av vaksinen, for tre uker siden, valgte de å legge de inn en advarsel om de spesielle sykdomstilfellene i vaksinens preparatomtale. Da mente de ikke en sammenhengen var godt nok dokumentert å føre dette opp på bivirknings-listen. Det førte til at representantene fra det norske legemiddelverket tok dissens

– Det er klart det er en sjelden tilstand, men den er alvorlig, sier Hortemo.

Norge har midlertidig stanset bruk av vaksinen, i likhet med Danmark. Sverige, Tyskland og Finland er blant landene som har valgt å fortsette å bruke den for eldre aldersgrupper.

FHI har varslet en ny vurdering av AstraZeneca-vaksinen innen 15. april.

EMA minner helsepersonell og personer som får vaksinen om å være klar over muligheten for svært sjeldne tilfeller av blodpropp kombinert med lave nivåer av blodplater innen 2 uker etter vaksinasjon.

Så langt har de fleste rapporterte tilfeller skjedd hos kvinner under 60 år innen 2 uker etter vaksinasjon.

Srtauss i bivirkningskomiteen påpeker samtidig at AstraZeneca-vaksinen har blitt brukt på ulike befolkningsgrupper i ulike land - det gjør at de ikke kan konkludere med at alder og kjønn er klare risikofaktorer.

– Komiteen vil fortsette å vurdere alle beviser som blir tilgjengelige, sier Strauss.

Storbritannia: Briter under 30 får tilbud om annen vaksine

Storbritannia holdt pressekonferanse samtidig som EMA: Der sa vaksinesjefen Wei Shen Lim at de anbefaler at personer under 30 år bør få tilbud om en annen vaksine enn AstraZeneca, som følge av økende bevis om at blodpropp kan være en sjelden bivirkning av vaksinen.

Landets legemiddelverk kommer dermed med tre klare råd:

Informasjon som gis om vaksinen må oppdateres i henhold til de siste vurderingene fra det britiske legemiddelverket

De som har mottatt deres første dose av AstraZeneca må tilbys den andre dosen

Voksne mellom 18–29 år, som ikke har underliggende sykdom, skal få et alternativ til AZ om det er mulig .

En gjennomgang gjort av det britiske legemiddelverket MHRA viser 79 tilfeller av blodpropp i landet etter vaksinering. 19 av disse har mistet livet.

MHRA presiserer at det ikke finnes tydelig bevis på at vaksinen har forårsaket blodproppen, men at koblingen begynner å bli mer tydelig.

Storbritannia har i hovedsak brukt den britiskutviklede AstraZeneca-vaksinen i sitt vaksineringsprogram. Mer enn 46 prosent av befolkningen har fått satt minst én dose, mens 8 prosent er ferdigvaksinerte.