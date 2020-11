REAGERER STERKT: Ungdomspolitikerne til regjeringspartiene Venstre og KrF reagerer sterkt på utvisninsvedtaket mot Mustafa Hasan. Foto: MATTIS SANDBLAD

Ungdomspartier vil ha Hasan-saken i Stortinget: − På høy tid med lovendring

Utvisningen av Mustafa Hasan (18) opprører lederne i regjeringspartienes ungdomspartier.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark mener Utlendingsnemnda med utvisningsvedaket ser helt bort fra hvordan Stortinget har bestemt at barn på flukt skal behandles.

Han får støtte av leder i KrFs ungdomsparti Edel-Marie Haukland.

– Vi mener at bruken av begrepet «innvandringsregulerende hensyn» dras altfor langt. Venstre sikret en lovendring som skulle hindre slike utsendelser. Man må helt åpenbart se på loven på nytt, sier Hansmark.

Leder i KrFs ungdomsparti mener man må se på definisjonen av begrepet «innvandringsregulerende hensyn».

OPPRØRT: Unge Venstres leder Sondre Hansmark mener utvisningsvedtaket mot 18-åringen må føre til en «Lex Hasan». Foto: Geir Olsen

Vil ha «Lex Hasan»

Det er utvisningsvedtaket mot Mustafa Hasan (18) som opprører lederne i de regjeringspartienes ungdomsorganisasjoner.

I november fikk Hasan, som har bodd i Norge i 13 år, et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda: Han får ikke lenger bli i landet han har bodd i siden han var seks år.

– Hvis det som er kommet fram om Hasans bakgrunn er riktig, virker det som at det humane aspektet i innvandringspolitkkken er havnet i baksetet. Når begrepet innvandringsregulerende hensyn brukes så vidt, uten at vi helt forstår hvordan denne saken skal være regulerende for innvandringen, da er det på tide at Stortinget ser på hva det betyr, sier Haukland i KrFU.

Hansmark i Unge Venstre mener utlendingsmyndighetene ikke følger Stortingets vilje.

– Vi må få statsminister og justisminister til Stortinget for å forklare saken. De vil alltid svare at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men det må de nå. Vi fikk en lovendring med Marie Amelie-saken. Nå bør vi få en «Lex Hasan». Vi mener at vi sikret en lovendring som skulle hindre slike utsendelser. Barn skal ikke måtte svare for foreldrenes feil. Det UDI og UNE holder på med, er helt hårreisende, sier Hansmark.

INHUMANT: Edel-Marie Haukland, leder i KrFU, mener det er vanskelig å forstå hvordan vedtaket mot Mustafa Hasan kan være innvandringsregulerende. Foto: Astrid-Therese Theisen

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster i Utlendingsnemnda sier til VG:

– Det er et politisk spørsmål om man vil lage regler som presiserer nærmere begrepet innvandringsregulerende hensyn. Hvis det kommer den typen presiseringer, da vil UNEs beslutningstakere selvsagt forholde seg lojalt til det.

Raja-spørsmål om Mustafas sak til justisministeren

I mai 2019 stilte Venstres Stortingsrepresentant Abid Raja, nå kulturminster, spørsmål til daværende justisminister Jøran Kallmyr basert på Hasan-saken.

Raja spurte: «Mener justisministeren at det er riktig praksis fra utlendingsmyndighetenes side at barn som har bodd i Norge i ti år, gått på skole her i ti år, snakker norsk, har sterk tilknytning til familie, venner og nærmiljø i Norge, men liten tilknytning til hjemlandet sitt, og hvor forelder som oppga uriktig identitet på asylintervjuet har forlatt Norge, skal returneres?»

KRITISK: I mai i fjor spurte Venstres Abid Raja spørsmål til daværende justisminister Gøran Kalmyr, basert på Hasan-saken. Foto: Frode Hansen

Kallmyr svarte da at det ikke finnes noen bestemt grense for hvor lenge et barn må ha vært i Norge for å kunne få oppholdstillatelse på grunnlag av tilknytning til Norge.

– Det skal foretas en konkret, skjønnsmessig vurdering i den enkelte sak, svarte daværende justisminister.

Han pekte på flere forhold som ville være relevante for vurderingen om opphold:

– I tillegg til lengden av barnets opphold i Norge, sammenholdt med barnets alder, skal blant annet følgende vektlegges: Barnets behov for stabilitet og kontinuitet, hvilke språk barnet snakker, barnets psykiske og fysiske helsesituasjon, barnets tilknytning til familie, venner og nærmiljø i Norge og i hjemlandet, barnets omsorgssituasjon i Norge, barnets omsorgssituasjon ved retur og den sosiale og humanitære situasjon ved retur, svarte Kallmyr.

VG har ikke lyktes i å få kulturminister Abid Raja i tale om utviklingen i Mustafa Hansanis sak.

VG har heller ikke fått KrFs innvandringspolitikere i tale.

Støtte fra profilert Høyre-ordfører

Askers ordfører Lene Conradi(H) sendte lørdag brev til både Stortingets justiskomite og til kommunal- og forvaltningskomiteen.

Hun ønsker at regelverket skal praktiserer på en human og menneskelig måte og mener vedtaket strider mot det. Søndag holdt Høyre-ordføreren appell for 18-åringen under markeringen utenfor Stortinget.

OPPRØRT: Ordfører i Asker, Lene Conradi. Foto: Janne Møller-Hansen

I brevet til de to Stortingskomiteene skriver hun: - Jeg opplever at dette er svært problematisk, og jeg er oppriktig opprørt. I denne og liknende saker bør barns beste bli særskilt hensyntatt. Vi har tidligere påpekt fra Asker kommunes side at barn bør skjermes spesielt, og henstiller til Stortinget som lovgivende myndighet.

VG kontaktet i Arbeidpartiets Lene Vågslid som leder justiskomiteen på Stortinget. Hun henviste til partikollega Stein Erik Lauvås i kommunalkomiteen.

– De håndterer innvandring og spørsmål om utlendingsloven, svarte Vågslid.

ANSVARET HOS REGJERINGEN: Stein Erik Lauvås(AP) sier at det er uheldig at barn blir lenge i Norge før de returneres og at ansvaret ligger hos regjeringen. Foto: Oda Leraan Skjetne

Stein Erik Lauvås er APs fraksjonsleder i kommunalkomiteen.

– Det er utlendingsmyndighetene som sitter på detaljene i denne saken, og det er vanskelig for oss å uttale oss om enkeltsaker. Vi er opptatt av en rettferdig asylpolitikk, som også baserer seg på tillit. Det betyr at den enkelte må være ærlig om identitet, ellers vil vi ikke klare å ivareta asylinstituttet. Jeg registrerer at denne saken har vært gjennom alle retts-instanser i Norge. Det er selvfølgelig uheldig når barn blir lenge i Norge før man returneres, derfor må vi ha en effektiv saksbehandling samtidig som vi ivaretar rettssikkerheten og det ansvaret ligger hos regjeringen, sier han.

UNE: – Innvandringsregulerende hensyn avgjørende

Avdelingsleder i Utlendingsnemnda, Terje Østraat, sier til VG at Hasans sak og hans tilknytning til Norge har blitt grundig vurdert flere ganger opp gjennom årene.

– Hans sak har også vært oppe i tingretten og i lagmannsretten, der UNE fikk medhold. På generelt grunnlag, så skal det mye til for å få en oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Reglene er slik at tilknytning til Norge og sterke menneskelige hensyn skal veies opp mot innvandringsregulerende hensyn. Det skal mindre til for at et barn får opphold på humanitært grunnlag, enn en voksen.

– Selv om UNE er enig i at Hasan har en særlig tilknytning til Norge, har innvandringsregulerende hensyn vært avgjørende i hans sak. Familien har gitt uriktige opplysninger om identitet og har fremlagt falske dokumenter. Dette utgjør grove brudd på utlendingsloven, sier Østraat.

– Da UNE tok stilling til Hasans sak første gang, før saken ble brakt inn for domstolen, var han et barn. I det siste vedtaket fra nå i november, er Hasan blitt vurdert som en voksen fordi han nå er over 18 år. Når det gjelder spørsmål om retur, så er det Politiets utlendingsenhet som er rette instans til å svare. Det er de som gjennomfører returer, sier han.

Publisert: 30.11.20 kl. 13:45