Moderna søker EU-godkjenning av vaksine

I en pressemelding mandag kunngjorde legemiddelgiganten Moderna at de vil søke om en hastegodkjenning av vaksinen i EU og USA.

I en pressemelding skriver selskapet at forsøkene har vist at vaksinen er 94,1 prosent effektiv mot å få covid-19 og at den er 100 prosent effektiv mot alvorlige tilfeller av sykdommen.

De melder videre at vaksinen var 94,1 prosent effektiv i testfase tre, etter å ha blitt testet på 196 personer med covid-19.

Fra før er det Pfizer og BioNTechs vaksine og Oxford og AstraZenecas vaksine som har kommet så langt at de er under løpende vurdering for godkjenning i EU-systemet.

Moderna er det andre selskapet som søkt amerikanske myndigheter om slik hastegodkjenning, etter Pfizer søkte 20. november.

