Bildet er tatt ved Breistølen på Riksvei 52, retning Borlaug Foto: Statens vegvesen

Svært glatt på Hemsedalsfjellet, opptil 25 vogntog står bom fast

Det står mellom 20 og 25 vogntog på riksvei 52 i kneikene opp Hemsedalsfjellet og venter på strøbilen.

Nå nettopp

Det melder Statens vegvesen. Det var NRK som først omtalte saken.

– Jeg tror det har frosset på, sier Ketil Molvær, trafikkoperatør på Vegsentralen Vest, til VG.

Han forteller at en personbil har kjørt av veien og blitt hentet av en bergingsbil og at et vogntog står på tvers.

– Vi har veldig dårlig erfaring hvis de begynner å kjøre før strøbilen har vært der. Det er bart og vått nede og så går det over i litt snø og isdekke lenger opp, sier Molvær og legger til at det er bart på Borlaug-siden.

Også en annen personbil har hatt problemer.

Det skal ikke være snakk om personskader.

Breistølen retning Borlaug Foto: Statens vegvesen

Publisert: 26.11.20 kl. 17:07

