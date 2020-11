Bildet er tatt ved Breistølen på Riksvei 52, retning Borlaug Foto: Statens vegvesen

Forventer å gjenåpne Hemsdalsfjellet klokken 1830

Alle vogntogene unntatt ett har kommet seg opp de glatte kneikene opp Hemsedalsfjellet og riksvei 52 forventes å åpne igjen klokken 1830.

Det melder Statens vegvesen. Det var NRK som først omtalte saken.

– Fjellet er fortsatt stengt, men alle trailerne er kommet opp unntagen en som står der med en redningsbil, sier Ketil Molvær, trafikkoperatør på Vegsentralen Vest, til VG.

Tidligere torsdag ettermiddag sto mellom 20 og 25 vogntog bom fast på det glatte føret.

– Det begynte med at en personbil snurret og for i grøfta på polert snødekke. Det er vanskelig å få strøsanden til å ligge når det er polert, sier Molvær.

Personbilen er hentet av en bergingsbil. En tid sto også et vogntog på tvers.

– Strøbilen er på vei opp med lass nummer to og vi forventer å åpne ca klokken 1830, sier Molvær. Da strøbilen kom opp første gangen sto det kun seks-åtte vogntog igjen. Resten hadde kommet seg opp for egen maskin. Vedkommende som kjørte strøbilen sa at av de som sto igjen, var det ikke en som hadde kjettinger.

Breistølen retning Borlaug Foto: Statens vegvesen

Publisert: 26.11.20 kl. 17:07 Oppdatert: 26.11.20 kl. 17:57

