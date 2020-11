AVGJØRENDE TESTING: Så snart Pfizer har nok forskning til å vise at deres vaksine er effektiv og uten for store bivirkninger, kan godkjenning i Norge og EU vurderes. Testingen startet tidlig i år. Her får en forsøksperson vaksinen (eller en narrevaksine) i Baltimore i USA 24. mai. Foto: PFIZER / REUTERS

FHI antar at denne vaksinen har kommet lengst: − Kan få doser i januar

Tre vaksiner ligger i tet for godkjenning i EU og Norge, men FHI antar at vaksinen til Pfizer har kommet lengst.

Det er Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) som behandler søknader om godkjenning i EU og Norge. Og de har anslått at to vaksiner kan bli godkjent i siste halvdel av desember – hvis alt går som det skal.

Men når får vi da doser til Norge? Statsminister Erna Solberg sa denne uken at Norge kan få doser tidlig i 2021. FHI anslår nå at det kan skje i januar.

– Jeg tenker at det er mulig at vi kan få doser i til Norge i januar måned, i alle fall fra en av dem, hvis den blir godkjent, sier Geir Bukholm, som har ansvaret for vaksinasjonsprogrammet for corona i FHI.

– Hvilken en av vaksinene kan komme i januar?

– Jeg vil anta at det er Pfizer som ligger lengst frem, sier Bukholm.

Visste du? Godkjenningsprosessen for tre vaksiner har allerede startet for EU og Norge. Her kan du se hvilke tre det er. Klikk på hver enkelt for å lese mer om dem:

Kan kanskje få nok doser til å dekke risikogruppene

Fortsatt er det ikke klart hvor mange doser av Pfizer-vaksinen Norge faktisk kan få i starten. De tallene har ikke FHI fått fra Pfizer ennå. Men de antar at Norge kan få rundt 1 prosent av EUs totale innkjøp, som vil tilsvare rundt to millioner doser til Norge.

FHI har tidligere anslått at to millioner doser kan holde for å få vaksinert risikogruppene.

les også Ikke alle i risikogruppen kan få vaksinen først: – Harde etiske vurderinger

Men vi vil ikke få to millioner doser utav det blå i januar. Hvor mange doser som kommer når er ennå ikke avklart. Men noe kan altså komme allerede i januar.

– Ganske kort tid etter godkjenningen vil vi kunne få doser til Norge, sier Bukholm.

Hvis vi får en Pfizer-vaksine, hvilke fordeler og ulemper har den, sammenlignet med de andre to?

Ulempe med alle: To doser

Alle de tre vaksinene som godkjenningen har startet for, vil trolig kreve to doser. Altså kan det bli vanskeligere å organisere vaksinering for en av disse, en for en vaksine som bare krever én dose.

– Hvor stor ulempe er det egentlig?

– Det har den ulempen at de ter mer krevende å administrere og være helt sikker på at man får fulgt opp med dose nummer to. Det ene som kan skje er jo at folk som får dose nummer én faller fra, at de velger ikke å ta dose nummer to. Det er veldig uheldig, for da får man ikke full immunitet, påpeker Bukholm.

– Det andre er at man må ha et system som er bortimot hundre prosent sikkert for å få notert hvilke vaksiner folk har fått i dose nummer én, så helsetjenesten kan følge opp med riktig dose nummer to fra helsetjenestens side.

Uklart: Hvem som virker best

Mens Pfizer / BioNTech og Moderna har publisert pressemeldinger som sier at deres vaksiner er mer en 90 prosent effektive, mener AstraZeneca / Universitetet i Oxford at deres er 70 prosent effektiv i snitt.

Dette er imidlertid kun tall de har publisert i pressemeldinger, ingen har fått se dataene utregningene er basert på. Og det er også litt drama rundt resultatene StraZeneca har publisert.

FHI kan ennå ikke si hvem av de tre som faktisk virker best. Ennå vet vi heller ikke hvilke bivirkninger de vil gi.

– Vi vet foreløpig ikke noe om det er noen forskjell i effektivitet. Det vi har fått så langt er pressemeldinger, så vi har ennå ikke fått se bakenforliggende data, påpeker Geir Bukholm i FHI.

Mulig fordel: Rask produksjon

Produksjonen av alle tre vaksinene ser ut til å kunne oppskaleres raskt, påpeker FHI. Det er viktig, for hvis en vaksine virker og kan bli godkjent, så vil etterspørselen etter doser bli stor.

De tre produseres med to ulike teknologier.

– Begge typer av teknologier er teknologier som kan ha potensial til å produseres enkelt og raskt, påpeker Bukholm.

Ulempe: Kald lagring

Vaksinene til Pfizer / BioNTech og Moderna har en klar ulempe sammenlignet med vaksinen til AstraZeneca / Universitetet i Oxford. De to første krever nemlig lagring på frysetemperaturer, mens AstraZeneca kan lagres i kjøleskap.

FRYSEPARK: I et rom på størrelse med en fotballbane i Puurs i Belgia lagrer Pfizer ferdigproduserte vaksiner. Dosene må ligge i frysere på 70 minusgrader for å holde seg stabile. Foto: PFIZER Foto: PFIZER / X80001

– Pfizer / BioNTech krever minus 70 grader og en relativ kort tid etterpå kan den være i kjøleskapstemperatur, mens Moderna har en langtidslagring på minus 20 grader og er stabile en mye lengre tid i kjøleskapstemperatur. Det er de foreløpige meldingene fra selskapene, sier Bukholm.

Mulig ulempe: Store pakninger

Det er mye som må planlegges når en vaksine kommer til Norge. For før vaksinene skal sendes ut til kommunene, må FHI vite hvor mange doser det er i én pakke. Og der ser Pfizer ut til å ha en liten ulempe, i alle fall sammenlignet med Norges behov.

– Det vi vet er at når det gjelder Pfizer så er det ganske store minstepakker. Det er rundt 1000 doser per pakke, som er det minste man kan få, sier Bukholm i FHI.

Grunnen til at det er en utfordring er for eksempel hvis én kommune trenger 600 doser, en annen 1200 og en tredje 2200. Da kan man ikke sende alle flere enn de trenger og skal bruke. I alle fall ettersom vaksinene «går ut på dato» en viss tid etter de har blitt tatt ut av fryseren.

HVOR STORE? Her kan du se hvordan dosene til Pfizer ser ut. FHI må legge opp utkjøringen til kommunene etter hvor mange doser det er i hver pakke fra selskapet. Hadde det vært små pakker, kunne de gitt hver kommune akkurat så mange som de trenger. Er det 1000 i hver pakke, må noen kommuner kanskje få felles-leveranser de fordeler mellom seg. Foto: Pfizer / NTB Scanpix

Men FHI tror de er i ferd med å finne en løsning.

– Det får vi til, der er det spørsmål om hvordan vi får til et samarbeid mellom kommuner på en god måte. Vi jobber med det, der tror jeg vi har gode løsninger på gang, sier Geir Bukholm i FHI.

Totalbildet: - Lovende

– Totalt sett, vil du si at Pfizer er en lovende vaksine?

– Teknologien er lovende og det er solide metoder for utprøvning. Men vi må se resultatene før vi kan vurdere effekten, sier FHI-toppen.

Publisert: 27.11.20 kl. 13:08

