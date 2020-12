DOBBEL DOSE: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil gi støttepakke til bedrifter som på toppen av nasjonale corona-tiltak, er rammet av lokale tiltak. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Ap slår ny corona-alarm: − Nå kommer coronakuttene i kommunene

Sentralstyret i Ap vedtok mandag å kreve nye coronatiltak, blant annet til bedrifter rammet av lokale tiltak. De slår alarm om at ansatte i kommunene nå corona-kuttes for første gang.

Arbeiderpartiets sentralstyre var mandag samlet til digitalt møte. De vedtok enstemmig at bedrifter som rammes hardt av lokale smitteverntiltak skal få tilskudd – i tillegg til den generelle kompensasjonsordningen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til VG at de ikke setter noen grense for hvor mye det vil koste.

– Arbeiderpartiet er villig til å bruke det som trengs for å komme gjennom krisen. Det vil trolig dreie seg om noen hundre millioner kroner som hjelp til bedrifter som er rammet av de generelle coronatiltakene, og som på toppen har fått lokale tiltak.

Han sier det gjelder alle bransjer, med treningssentre, uteliv, servering, kinoer og underholdning som tydelige eksempler.

Støre sier at tusenvis av bedrifter møter julen uten at de vet hvordan de skal betale regningene sine.

– Det er virkelig krise og vi risikerer at ledigheten på nesten 200.000 blir enda høyere.

Ikke bare storbyer

Han sier tilskuddet skal beregnes ut fra bedriftens omsetning før coronaen.

– Hvordan skal bedriftene få disse pengene raskt: De generelle ordningene vedtatt i høst kommer i hovedsak til utbetaling først neste år?

– Det er avgjørende at tilskuddet utbetales raskt, for å sikre bedriften likviditet. Vi er svært kritiske til at regjeringen ikke så i sommer at det kom en annen bølge, som de burde sett og sikret et system for rask utbetaling. Regjeringens linje vil føre til at mange arbeidsplasser og bedrifter går tapt. Vi må derfor finne andre løsninger, sier Støre.

Han sier kommunene kan bli et utbetalingsverktøy.

– Omsetning fra i fjor er allerede kjent, og andre land har lignende ordninger. Med en slik innretning er det bare å starte å betale ut penger raskt, gjennom for eksempel GIEK/Innovasjon Norge eller kommunene.

Støre sier at midler kan gis som lån.

– Allerede før en tilskuddsordning er på plass, kan vi gi likviditet til flere ved å forbedre låneordningen for små og mellomstore bedrifter. Tyskland har allerede en ordning som garanterer for hele lånebeløpet for bedrifter som er hardt rammet.

DE HAR PRATET SAMMEN: AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem (f.v.), stortingsrepresentant Cecilie Myrseth, Ap-leder Jonas Gahr Støre, leder i Fagforbundet, Mette Nord og leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum stilte til intervju med VG rett etter sentralstyremøtet mandag. Foto: Hallgeir Vågenes

Han sier forslaget vil bli fremmet på Stortinget tirsdag, for hastebehandling. SV har også foreslått en lignende ordning.

– Det forslaget Ap leter etter, har vi allerede foreslått. Det kan vedtas, sikre utbetaling og redde sunne bedrifter fra konkurs før jul, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

VG møtte flere sentralstyremedlemmer etter møtet mandag.

– Kommunekrise vil forsterke coronakrisen

Blant dem leder Mette Nord i LOs desidert største forbund, Fagforbundet, med 395.000 medlemmer i kommunene.

Hittil har kommunene unngått permitteringer og nedbemanninger, men Nord sier at den kommunale corona-demningen nå brister.

– Budsjettinnstillingene som kommunestyrer skal behandle før jul, viser stopp i investeringer, innstramminger og kutt i antall ansatte. Kuttene er ikke vedtatt ennå, men foreslått av rådmennene blant annet i Sørfold, Hadsel, Bodø, Sandefjord, Grimstad – og Arendal, hvor det er foreslått kutt i 74 stillinger. Vi krever garanti mot oppsigelser, sier Nord.

Helseminister Bent Høie har forsikret at «kommunene skal få kompensert for kostnadene for corona» og gir 7,3 milliarder kroner til kommunene første halvår neste år.

– Burde ikke det holde?

– Det er bare penger til coronatiltak i kommunene. Det som nå skjer er at ringvirkningene av at folk går permitterte og blir ledige, slår inn. Kommunenes investeringer stanser opp og kuttene betyr at mange vil miste jobben. Det vil forsterke coronakrisen.

Unge i problemer

Hun viser til en undersøkelse Sentio Analyse har gjennomført i høst.

– Den viser at åtte av ti kommuner har vurdert, planlagt eller gjennomført reduksjoner i kommunale tjenester, og fire av ti kommuner har vurdert, planlagt eller gjennomført oppsigelser av ansatte.

Cecilie Myrseth har vært fylkesrådsleder i Troms og sitter i næringskomiteen på Stortinget.

– Oslo er spesielt truffet av smitte, men konsekvensene er like store mange andre steder. Her i Tromsø skulle det vrimlet med turister nå, på nordlysferie. Men det er ikke en eneste turist her. Mørketiden har aldri vært mørkere, sier Myrseth.

– Jeg møtte to resepsjonister nylig: Permitterte, hun ene med et åtte år gammelt barn. De frykter å bli oppsagt. Det er så mange i denne situasjonen i Norge nå, at vi må gjøre alt som står i vår makt.

På landsstyremøtet ble det slått alarm om to andre områder; de unge og industrien.

– Mange av de rammede bedriftene er steder hvor unge jobber, ofte ved siden av videregående og studier. Når de inntektene faller bort, risikerer vi at mange må droppe studier. Har du 8000 i studielån og 7000 i husleie, sier det seg selv at du vil slite hvis ekstrainntekten forsvinner, sier AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem.

Den siste som er med på treffet med VG mandag, er lederen i LOs nest største forbund, Jørn Eggum i Fellesforbundet, som organiserer 160 000 medlemmer i industrien og på hotellene.

– 3500 av våre 8000 medlemmer på hotellene er permittert. Når julebordsesongen ble avlyst, ingen flyr eller bor på hotell, da er det ikke bare mørkt, det er total mørke. Det er derfor vi krever ekstra tiltak nå og at tiltakene skal vare til coronakrisen er over.

– Må få hjelp nå

Han sier de også står foran en stor krise i industrien, hvor de har flest medlemmer.

– Eneste sektor som flyter, er petrosektoren, som fikk hjelp fra oljepakken vi kjempet frem. Men i store deler av den andre industrien begynner ordrebøkene å bli tomme. Det gjelder blant annet verft på Sunnmøre og bilindustrien, hvor det ikke kommer nye ordre.

Tiltaksplanen Dette er punktene Ap-sentralstyret samlet seg om mandag. Noe er nye tiltak, andre er forslag til utkast til partiets nye partiprogram. – Tilskudd til de som er hardest rammet Arbeiderpartiet foreslår at bedrifter som rammes hardt av lokale smitteverntiltak skal få et tilskudd i tillegg til den generelle kompensasjonsordningen. – Likviditet nå Ap foreslår at staten bidrar med likviditet umiddelbart for små og mellomstore bedrifter. – Mer forutsigbarhet for folk og bedrifter Bedrifter og arbeidsfolk skal være trygge på at fellesskapet stiller opp for å sikre arbeidsplasser så lenge smitteverntiltakene gjør det nødvendig. Derfor vil Ap ha lenger varighet og mer forutsigbarhet i tiltakene for folk og bedrifter. – Rettferdig inntektssikring Ap vil gi feriepenger på dagpenger. Den forhøyede dagpengesatsen, det reduserte inntektskravet, den maksimale dagpengeperioden og inntektssikringsordningene for selvstendig næringsdrivende og frilansere og permitterte lærlinger må derfor videreføres til 1. juli. Maksimal periode for mottak av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker forlenges tilsvarende. – Kraftige arbeidsmarkedstiltak for å få flere i jobb Fellesskapet må stille kraftigere opp for å hjelpe ledige og permitterte tilbake i jobb. Vi ha flere tiltaksplasser for arbeidssøkere. Økte ressurser til NAV for å følge opp permitterte og arbeidsledige. Ap vil ha særlig tettere oppfølging av unge og styrke arbeidsrettede kommunale integreringstiltak. – Ungdomsgaranti

Innføre en garanti om at alle unge under 30 år skal ha rett til jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en periode på to måneder. – Sette i gang aktivitet i kommuner og fylker En aktiv motkonjunkturpolitikk gjennom kommuner og fylker. Dette er tiden for å bygge for fremtiden, og satse på næringsutvikling i hele landet. I tillegg må vi sikre aktivitet i byggenæringen gjennom økt vedlikehold, oppgradering og rehabilitering. – Gjøre det rimeligere å være organisert og farligere å være skurk Ap vil styrke tilsynsmyndighetene i arbeidslivet og doble fagforeningskontingenten. – Stille opp og stille krav Bedrifter som mottar statlig coronastøtte, må få forbud mot å si opp ansette og å utbetale utbytter og bonuser. Vis mer

Det er en sak som slår inn neste år, som han sier sentralstyret bestemte seg for at de skal kjempe for.

– Vi vil gi feriepenger på dagpenger. Vi risikerer at 300 000 mennesker, som har gått permittert eller ledig siden mars, ikke får feriepenger i sommer. Det er uakseptabelt for dem som rammes, men også en forsterking av krisen. Får de feriepenger, vil de kunne reise rundt i Norge til sommeren, og hjelpe kriserammede hoteller og andre som sliter i reiselivet.

Kritisk

I Ap legges det ikke skjul på de må ha med Frp for å få flertall for doble tiltak.

Det kan bli vanskelig, fordi næringspolitisk talsperson i Frp, Morten Ørsal Johansen, mener Aps nye støtteforslag ikke kan gjennomføres raskt.

– Vi mener Aps forslag er ikke mulig å gjennomføre uten godkjenning fra ESA eller en lovendring, sier han.

Også næringsminister Iselin Nybø (V) sier de er i rute og mener det er formelle utfordringer i forslaget til Ap.

– Hverken Innovasjon Norge eller GIEK har systemer til å håndtere en slik ordning i dag. En støtteordning må dessuten ha lovverket på plass og godkjennes av ESA, og det er ikke mulig før nyttår, sier Nybø.

Hun sier støtten heller ikke kan gis som et lån inntil godkjennelse er klart.

– Lån som er ment å konverteres til støttetilskudd uten forutgående godkjenning fra ESA, vil være ulovlig tildelt støtte.

– Støre viser til Tyskland?

– Jeg har stor forståelse for at noen bedrifter har behov for likviditet før jul. Bankene har fått stor handlefrihet til å gi lån under lånegarantiordningen. Regjeringen innførte dessuten nylig utvidet løpetid på inntil seks år og for at bankene kan gi lånekunder avdragsfrihet på opptil tre år.

