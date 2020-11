FRUSTRERT: – Det er lett for dem å si at alle skal få standpunktkarakter. Hvordan skal jeg for eksempel kunne sette karakter i gym, spør Johann Falkenberg, ungdomsskolelærer i Bergen. Foto: Privat

Corona-fortvilet lærer: − Jeg blir gal

Johann Falkenberg opplever at han jobber døgnet rundt for at elevene skal få det tilbudet de har krav på.

For mindre enn 20 minutter siden

Han er ungdomsskolelærer i Bergen og tar nå et oppgjør med landets politiske ledelse. De har satt lærerne i en vanskelig situasjon under pandemien, mener han.

– Jeg er så lei for at Erna Solberg før sommeren sa at alle skulle få vitnemål. Vet hun hvor mye arbeid jeg og mange andre lærere måtte gjøre for å kunne få en god nok vurdering for 10. klasseelever? Det var helt tåpelig og lett for dem å si, når vi sitter igjen med alt arbeidet. Jeg føler at dagene mine ikke slutter klokken 16, men varer i 24 timer, sier han til VG.

les også Vil ta juleferie tidligere for å feire trygt med besteforeldre

Han forteller om en arbeidsdag som aldri tar slutt, og der foreldre ringer og vil ha tilbakemeldinger utover kvelden. I løpet av én kveld ga han 85 tilbakemeldinger til elever og foresatte.

Falkenberg lurer på om statsministeren og utdanningsminister Guri Melby egentlig vet hva de som lærere må gå igjennom.

– Det er lett for dem å si at alle skal få standpunktkarakter. Hvordan skal jeg for eksempel kunne sette karakter i gym?

– FORSTÅR: Utdanningsminister Guri Melby (V) sier hun forstår at dette er en krevende situasjon for mange ansatte i skolen, og at noen nå føler seg utrygge. Foto: Frode Hansen, VG

– Lærere skal ikke jobbe døgnet rundt

– Jeg forstår at dette er en krevende situasjon for mange ansatte i skolen, og at noen nå føler seg utrygge. Konsekvensene av å stenge skolene er veldig store, sier Melby (V) i en kommentar til Falkenberg.

– Derfor strekker vi oss langt for å holde smitten nede i resten av samfunnet for at barn og unge kan få opplæring. Det viktigste da er at lærerne kan møte på jobb, fortsetter hun.

– Jeg mener ikke at lærere skal jobbe døgnet rundt. Det er viktig at de også tar vare på helsen sin. Her må rektorer og skoleeiere, som er arbeidsgiverne, være flinke til å høre på behovene de ansatte har og hvilke begrensninger som er. Her tror jeg mange, både ansatte og rektorer, gjør så godt de kan, sier hun.

Han presiserer at kritikken er ment for politisk nivå og ikke skolene, som gjør det beste ut av situasjonen.

Og nå tyder det på at lærerne får avlastningen de sårt trenger.

– Mange lærere er slitne etter månedsvis i en ekstraordinær situasjon. Derfor tenker vi å bruke vesentlig flere studenter i jobb i skolene for å gi lærerne støtte og avlastning, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) til VG for noen dager siden.

Melby har registrert at spesielt to forhold tærer på lærerne:

– For det første – frykten for å bli smittet selv. For det andre har mange lærere og ansatte i skolen jobbet mye over lang tid, beskriver skolestatsråden som selv har bakgrunn både som lærer for elever og som lærer for fremtidige lærere, sier hun.

les også Lærer om coronahverdagen: Redd for å være den som smitter

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby hilser på førsteklassinger på Lakkegata skole i Oslo på første skoledag tidligere i år. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg blir gal

Falkenberg setter pris på forståelsen.

– Jeg tror vi lærere bare ønsker å ivareta elevenes læring. I tillegg vil vi ha forståelse og konkrete tiltak for å beskytte oss, sier Falkenberg, som kaller læreryrket en 24/7-jobb.

– I mange tilfeller må jeg vekke elevene og det er jo ikke mitt ansvar. Det er dessuten mange elever som mistet motivasjonen da eksamen forsvant, sier han.

– Noen elever er i karantene og noen elever har valgt å være hjemme. Vi må undervise på skolen, samtidig som vi har teams-undervisning for dem som er hjemme. Deretter må vi rette oppgaver som elevene leverer inn. Jeg blir gal!

les også Vurderer egne tiltak i Oslo-skoler

Mener han har foreldrerolle

Han ser at han får nærmere 400 tilbakemeldinger i uken, i tillegg kommer tilbakemeldinger fra foreldre. Han forteller at lærere nesten har en foreldrerolle når det kommer til fravær.

– Det er veldig vanskelig for oss å holde oversikt over fravær og om det skyldes sykdom, karantene eller skulk. Hvor ligger egentlig makten hos oss lærere nå? Vi har ingenting vi skulle si.

Melby sier de vil dekke vikarutgifter og andre nødvendige utgifter som skolene har som følge av coronautbruddet.

– Men det er klart at når vi står midt i en krise, så det er ikke alt som kan drives som før. Her må skolene finne løsninger som ligger så tett opp mot normalen som mulig, men i noen tilfeller vil det være krevende, sier hun.

les også Oslo vurderer strengere smittetiltak på enkelte skoler

Coronafrykt

Falkenberg er også bekymret for helsen, og peker på at lærere møter mange mennesker hver dag, og at svært mange tar kollektivtransport.

– Jeg kommer nok til å feire jul alene i år, fordi jeg kan være smittebærer, sier han.

– Jeg håper de finner en løsning som gjør at vi kan føle oss trygge på jobb. Akkurat nå fungerer det dårlig, legger han til.

Melby svarer slik:

– Heldigvis er det sånn at undersøkelser fra Folkehelseinstituttet viser at det ikke er mindre trygt å jobbe på skolen, enn i andre yrker. Likevel er det viktig at vi alle gjør det vi kan for å holde smitten nede.

Publisert: 27.11.20 kl. 11:30

Les også