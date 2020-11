BEBOERE: Michael Zeleke, Mohammed Abdu og Wondimagegn Dessanegn ytret fortvilelse over at smittede og friske deler rom på mottaket på Vinstra. Her er de avbildet utenfor mottaket lørdag 21. november. Foto: Geir Olsen

FHI og Helsedirektoratet uenige i om smittevernregler ble brutt på Vinstra

Folkehelseinstituttet (FHI) sier at det etter forholdene ikke er brudd på smittevernregler at ikke-smittede delte rom med smittede ved asylmottaket på Vinstra. Helsedirektoratet er uenig.

Søndag kveld ble det klart at 19 beboere som har testet negativt nå flyttes til Wadahl høyfjellshotell på Gålå. Det bekrefter Vinstra-ordfører Rune Støstad overfor VG, på vei inn i et krisemøte.

I natt måtte imidlertid fire personer som har testet negativt, deriblant et barn, sove på rom med smittede.

Tre av disse fire flyttes ifølge kommuneoverlegen nå til enerom på mottaket, fordi det er stor sjanse for at de vil utvikle symptomer i løpet av smitteperioden. De kan nemlig ha blitt smittet ved å sove på rom med en smittet i natt.

– Ja, det kan godt hende. Men de har bodd på rommene i mange dager, en natt fra eller til er ikke bra, men ikke mye sammenlignet med smitteeksponeringen som har vært. Må nesten betrakte dem som positive til det motsatte er bevist, sa kommuneoverlege Anders Brabrand til VG tidligere søndag.

FHI støtter ordningen:

– Vi tenker at de ideelt sett må skilles, men de hadde først den oversikten i går kveld og hadde da ikke ledige steder å flytte personer til, sa Petter Elstrøm i Folkehelseinstituttet til VG før nyheten om flyttingen kom søndag kveld.

Han legger til at å tilbringe én natt til i samme rom nok ikke har stor betydning for spredningen, ettersom personene har bodd sammen over tid og smittespredning derfor har pågått en stund.

– Vi forventer at det er størst risiko for smitte dersom man er tett sammen over tid. Derfor er det ofte vanskelig å unngå smitte innenfor samme husholdning.

SMITTEUTBRUDD: 43 personer har fått påvist smitte ved asylmottaket på Vinstra. Smitteutbruddet settes i sammenheng med flytting fra et annet mottak. Foto: Geir Olsen

– Må man ikke ta utgangspunkt i et negativt svar?

– Når en har positive i en husstand skal man isolere seg og så langt som mulig unngå kontakt. Imidlertid er det jo sånn at de andre i husstanden allerede vil være eksponert.

– Det kan oppleves verre å måtte dele rom med fem fremmede i stedet for samboeren din?

– Det skjønner jeg absolutt. Men jeg har forståelse for at det tar tid for kommunen og mottaket å finne en løsning når det er såpass mange som er eksponert og de ikke har flere rom på mottaket å spille på.

FHI og Helsedirektoratet uenige

Kommuneoverlegen erkjente at det er brudd på smittevernreglene å ikke skille smittede fra dem som testet negativt. Men FHI mener at det ikke er brudd, fordi kravet er å skille positive og negative i en bolig så godt som mulig.

– Også i private husstander er det risiko for at man må sove under samme tak over natten. Det er store forskjeller i en storby der det er ledig kapasitet på isoleringshoteller og positive raskt kan flyttes dit. Men mange plasser i landet er det ikke mulig få til raskt forflytning til alternative bosteder.

Helsedirektoratet er imidlertid av en annen oppfatning.

– Ifølge covid-19 forskriften så skal personer med påvist smitte isoleres. De som er definert som nærkontakter skal i karantene, skriver direktør for divisjon kvalitet og forløp i Helsedirektoratet, Johan Torgersen, i en e-post til VG.

– Dette er forskriftskrav som skal følges.

– Er dette noe dere vil ettergå, sanksjonere eller gå i dialog med kommunen om?

– Helsedirektoratet kommer ikke til å sanksjonere, det er eventuelt opp til andre myndigheter. Det viktige nå er at kommunen lærer av de feilene som er gjort og går gjennom sine planer og rutiner. Folkehelseinstituttet og fylkesmannen kan bistå dersom kommunen har behov.

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Pål Nesse, mener det bare er å ta en sveip på Finn.no for å finne ledige rom på Vinstra som ikke-smittede kunne ha blitt flyttet til.

– Man må ikke jakte på syndebukkene, men prøve å finne en løsning. Det ser det nå ut til at de er i ferd med å gjøre, så det er positivt, sier Nesse om flyttingen av ikke-smittede beboere til hotell.

– Det er positivt at Utlendingsdirektoratet (UDI) nå strekker seg for å dekke merkostnadene som er påført lokalsamfunnet med dette smitteutbruddet.

– Hva tenker du om at de ikke ble flyttet tidligere?

– Dette burde ikke ha skjedd. Men når man har gjort den glippen, så er det bra å se at de nå rydder opp.

GENERALSEKRETÆR I NOAS: Pål Nesse. Foto: NOAS

Han synes situasjonen er fortvilet:

– Det er særdeles trist for beboerne. Frykt er det siste de trenger å få mer av, sier han, og legger til at det også er trist for innbyggerne i Nord-Fron.

–Nord-Fron har vært svært vennlig innstilt overfor flyktninger og asylsøkere. Senest i september vedtok et enstemmig formannskap som ba om å få ta imot flyktninger fra Moria-leiren. Derfor er det ekstra trist at dette skjer hos dem.

Nesse mener at alle som flyttes fra et asylmottak fra et annet, må teste seg før de flytter over.

– Det må man ha som minstekrav. Hvis det er høyere smittetrykk fra steder de kommer fra, bør alle beboerne få svar på testene før de flytter.

