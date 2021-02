CORONARAMMET: Exit-beboer Mai (23) er heroinfri og frykter tilbakefall fordi hun må bo midlertidig en institusjon der det deles ut brukerutstyr. Foto: Tore Kristiansen, VG

Rusinstitusjon coronastengt: Heroinavhengige Mai (23) frykter tilbakefall

Et coronautbrudd av den britiske mutanten førte til nedstenging av Exit, Oslos eneste boenhet for yngre rusmisbrukere. – Folk er høye på heroin der jeg bor nå, sier Mai (23).

Publisert: Nå nettopp

Hun er livredd for tilbakefall.

– Jeg har vært rusfri i 61 dager og er veldig kritisk mot å bli plassert et sted med mye rus. Der jeg bor nå sovner folk omtrent med en sprøyte i armen, sier Mai (23) til VG.

Til vanlig bor hun på Exit mestringsenhet, den eneste boinstitusjonen i Oslo for yngre rusmisbrukere i alderen 18 til 25 år. Da coronautbruddet rammet for to uker siden, fikk fire av seks beboere påvist smitte. Mai, som fremdeles hoster og forteller om tap av smak- og luktesans, er en av dem.

Etter et opphold på isolasjons- og karanteneenheten Velferdsetaten har opprettet på Adamstuen, måtte hun mandag 15. februar flytte til en midlertidig bopel uten aldersrestriksjon. Her skal hun bo til Exit åpner igjen 22. februar.

23-åringen står frem for å gi unge rusmisbrukere et ansikt i pandemien. VG har valgt å omtale henne bare ved fornavn, men kjenner hennes fulle identitet.

les også Smitterammet rusbehandlingssenter sendte alle ut på dagen: – De gambler med livene våre

– Jeg fikk tilbud om å dra til Østensjøhuset, men nektet. Stedet er institusjonspreget og kryr av tunge misbrukere. Til slutt fikk jeg tilbud om å bo på Thereses hus, men der deler de ut brukerutstyr og alle de andre er aktive brukere. Jeg er livredd for å bli fristet til å begynne med heroin igjen, sier Mai.

– Hva gjør du for å ikke bli fristet?

– Unngår å henge med folk som ruser seg. Men det er umulig nå. Jeg vil ikke være på Thereses hus og er mest mulig hos venner. Men jeg har ikke så mange. Dagene går med til å sove og se på tv på mobilen.

– Vekker traumer

Thereses hus er et akuttilbud og krisesenter for kvinner i aktiv rus som ikke har fast eller midlertidig bopel. Stedet har tolv plasser.

– Jeg kan bekrefte at Mai bor hos oss. Hun får bo her til Exit åpner igjen, sier institusjonssjef Gun Hansen for Thereses hus på telefon til VG.

– Stemmer det at dere deler ut brukerutstyr?

– Ja, vi har et helt annet mandat enn Exit og deler ut brukerutstyr til våre beboere.

Selv uttrykker Mai fortvilelse og frustrasjon over situasjonen. Hun forteller at hun, etter en oppvekst i ulike fosterhjem, har vært inn og ut av barnevernsinstitusjoner fra hun var 12 år gammel, og vært heroinmisbruker fra hun var 16.

– Moren min døde av en overdose da jeg var fire år gammel. Jeg vet ikke hvem faren min er. Thereses hus vekker traumer fra da jeg var yngre og ble utsatt for omsorgssvikt. Jeg bor nå med heavy narkomane i alderen 20 til 60, tipper jeg.

les også Nå kommer rusreformen: Legger frem forslag på fredag

Som voksen har Mai vært til avrusning og vekslet mellom å bo på institusjoner og i leilighet. Etter siste avrusningsinnleggelse sprakk hun et par ganger før hun nå hevder at hun på egenhånd har klart å holde seg heroinfri i to måneder.

Hun får legemiddelassistert behandling og henter daglig en dose subuxone for å stoppe heroinsuget.

– Jeg er i ferd med å trappe ned på subuxone og ønsker å bli helt rusfri. Jeg har verken tatt dop, piller eller drukket alkohol på 61 dager. Det er dårlig gjort av kommunen å plassere meg på et sted som er full av aktive misbrukere når hele livet mitt har vært rusbasert. Det hadde vært greit å komme seg bort fra miljøet, sier Mai.

15 personer smittet hittil

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Exit-leder Øyvind Jensen, som ifølge kommunikasjonssjef Guri Hansen i Velferdsetaten er syk og ikke ønsker å svare på henvendelser fra media.

Avdelingsdirektør i Velferdsetaten, John Ingar Danielsen, bekrefter på telefon til VG at Exit ble midlertidig stengt 6. februar.

– Vi hadde et smitteutbrudd blant beboere og ansatte som gjorde at de fleste havnet i isolasjon og karantene. Brukerne er nå på vei ut av karantene og har fått midlertidig opphold på tre steder som er relativt rolige, sier Danielsen.

Alle beboerne og ansatte har ifølge avdelingsdirektør Danielsen tatt både hurtigtest og vanlig PCR-test. 11. februar kom bekreftelsen: Utbruddet skyldes den britiske virusmutasjonen. Så langt har fire av seks beboere, samt elleve Exit-ansatte, fått påvist smitte.

FØLER SEG TRYGG: Avdelingsdirektør John Ingar Danielsen i Velferdsetaten mener Exit-beboerne blir godt ivaretatt under coronautbruddet. Foto: Oslo kommune

Inntil Exit åpner igjen må brukerne bo på Karlsborg mestringsenhet, Bygdøy mestringsenhet og Thereses hus.

I motsetning til Exit som er aldersbestemt for brukere fra 18 til 25 år, har de alternative bostedene ingen aldersgrense. Det betyr at Exit-ungdommene må bo med rusmisbrukere med en ofte lengre og tyngre rushistorikk.

Frykter flere nedstenginger

– Dette er første utbruddet vi har hatt på våre rusinstitusjoner her i Oslo. Det var det britiske muterte viruset som spredde seg uhyre fort. Fra symptom ble oppdaget 4. februar til smitten var ute blant beboerne tok det bare et par dager, forteller avdelingsdirektør Danielsen i Velferdsetaten.

– Vi tok høyde for at det kunne være det britiske viruset da vi stengte institusjonen, påpeker han.

– Kunne Exit ha gjort noe selv for å forhindre utbruddet?

– Nei, de har fulgt smitteprotokoller og reglene. Det er et veldig lite sted, en villa med trange ganger og enkeltrom, noen kontorer og fellesarealer. Så Exit er et sted hvor viruset vil kunne trives, selv om man er flink med avstand og hygiene.

– Frykter dere at andre boinstitusjoner også kan bli stengt?

– Ja, absolutt! Derfor jobber vi hver dag med smittevernrutiner, renholdsrutiner og risikovurderinger. Vi er veldig skjerpet og har vært det i snart et år. Vi håper og tror at det har medvirket til å holde smitten nede, svarer avdelingsdirektøren.

les også De som måtte ut

Han opplyser at nedstengingen av Exit var nødvendig av smittevernhensyn.

– Vi har ikke personalressurser nok og kan ikke bemanne opp med folk som vi innhenter eksternt. Men jeg føler meg trygg på at beboerne er godt ivaretatt. De er plassert på steder med samme metodikk og målgruppe.

– VG har snakket med ansatte i rusmiddelomsorgen som mener dette går ut over beboerne og en Exit-beboer som frykter tilbakefall. Hva er din kommentar til dem?

– Jeg tror ikke det er større sjanse nå for tilbakefall. Men det stemmer at kun Exit er aldersdefinert blant boinstitusjonene for rusmisbrukere i Oslo, svarer Danielsen og legger til:

– Jeg forstår at beboerne opplever en viss utrygghet når de har vært i isolasjon og må flytte ut fra isolasjons- og karanteneenheten på Adamstuen til et midlertidig bosted. Men jeg føler meg trygg på at de blir ivaretatt. Så får vi håpe at det ikke vil øke sjansen for økt rusbruk.

Uenig i «kort»-definisjon

På en benk i snødekte Stensparken på Bislett i Oslo forteller Mai at hun i starten ikke hadde symptomer. Hun testet negativt på hurtigtesten og var derfor innom NAV og matbutikk før hun fikk påvist corona. Men hun hadde «en dårlig magefølelse» og avlyste derfor en venninneavtale.

– Kommunen mener det ikke er fare for tilbakefall for Exit-brukerne fordi det midlertidige oppholdet «bare er en kort periode»?

– Hva er kort? Det tar bare to minutter å fikse en sprøyte. Folk selger narkotika på huset jeg bor i. Det er bare å banke på hos naboen, svarer Mai.

– Er du fristet?

– Jeg prøver å ikke bli det.

– Hvordan løser du det?

– Jeg holder meg for meg selv. Jeg har flyttet mye rundt, men jeg har alltid funnet rusen og rusen har alltid funnet meg.

les også Se dokumentaren «Vinden snur»

Selv droppet Mai ut av skolen første året på videregående. Hun har aldri vært arbeidstager og drømmer om å få seg jobb i butikk. Kanskje ta opp fag. Få utdannelse. Det beste i livet var å ha hund. En periode bodde Mai med en puddel som ikke likte andre enn henne. Hun vil gjerne ha hund igjen. Og hun har et budskap til unge VG-lesere:

– Hold dere på skolen! Ikke begynn med rus. Jeg har sett på TV og ruset meg halve livet mitt. Jeg gir fort opp og må ikke sette meg for høye mål. Rusen har ødelagt mye.

Etter å ha hørt Mais historie, sier avdelingsredaktør John Inger Danielsen i Velferdsetaten følgende:

– Det er alltid en bekymring når det gjelder tilbakefall.

– Har du forståelse for Mais frykt?

– Ja, helt klart. Jeg vil presisere at Exit er en institusjon for unge i aktiv rus. Faren for at man blir eksponert for rusmidler også på Exit er derfor absolutt til stede, svarer Danielsen før han tilføyer:

– Vi har også plasser på rusfrie institusjoner som kan være bedre alternativ. Hvis Mai har blitt rusfri på egen hånd, høres det ut som om hun skulle vært et annet sted. Jeg kjenner ikke til de individuelle vurderingene og må ta en ekstra sjekk på hvorfor hun ikke er tilbudt plass på en institusjon for rusfrie, og om det er rimelig å gi henne et annet tilbud.