MANGELVARE: Hvert Pfizer-glass inneholder mellom 6–7 doser. Så langt er det ikke nok av dem. Foto: Helge Mikalsen

Norske eksperter: Trygt å drøye andre dose av Pfizer-vaksine

Nye tall viser at Pfizer-vaksinen gir god beskyttelse etter bare én dose. Nå skal FHI vurdere om det er grunnlag for å utsette dose nummer to.

Publisert: Nå nettopp

– Med resultatene fra Israel har man nå nok observasjoner til å si at én dose beskytter bra nok i første omgang, og at man trygt kan vente inntil 12 uker på neste dose, sier professor Anne Spurkland om Pfizer-vaksinen.

Hun er immunolog ved Universitetet i Oslo (UiO) og forfatter av boken «Immun».

Og ikke bare det:

– Kanskje beskyttelsen til og med blir bedre av å ha en lengre avstand mellom de to dosene vaksine, sier hun.

EKSPERT: Anne Spurkland forsker på immunforsvaret og vaksiner ved Universitetet i Oslo. Foto: Marius Knutsen

Den israelske studien Spurkland sikter til, har fulgt 7000 helsearbeidere over tid.

Der har de sett at effekten etter bare én dose ligger på 85 prosent, 15–28 dager etter første dose.

I dag settes første og andre dose av Pfizer-vaksinen med tre ukers mellomrom, et intervall som er presisert i vaksineselskapets bruksanvisning. Etter to doser er effekten på 95 prosent.

I lys av knappheten på vaksine her til lands, kan altså en kursendring til et en-dose-regime gjøre at langt flere får vaksiner raskere.

– Godt nok beskyttet

I den israelske studien er ikke effekten av bare én dose etter tre måneder målt, fordi ingen land har kommet så langt i vaksineringen.

Men den gode prosenten etter fire uker understøtter den immunologisk logikken om at en dose med vaksine som gir beskyttelse den første måneden, sannsynligvis beskytter også måneden etter.

Hun sier hun ikke er overrasket over at beskyttelsen varer lenger, fordi vaksiner ofte fungerer best med et langt intervall mellom dose én og to.

– Hvis jeg får mRNA-vaksine kan jeg godt vente i 12 uker, da er jeg foreløpig godt nok beskyttet for alle praktiske formål, sier hun.

Hun mener de aller fleste kan klare seg med én dose i første omgang, bortsett fra de eldste og de med underliggende sykdommer.

To kanadiske forskere har også skrevet et brev i New England Journal of Medicine, der de har regnet på data Pfizer leverte inn til FDA i forbindelse med godkjenningen av vaksinen i USA. De mener også det er grunn til å vente med andre dose.

– Med en så beskyttende første-dose og så få vaksiner, kan fordelene maksimeres ved å utsette dose to til alle risikogrupper har fått minst en dose, skriver de.

Pfizer/BioNTech har tidligere presisert at de ikke har data som kan understøtte en utsettelse av dose to. Men noen land har tatt saken i egne hender og handlet etter det de mener er mest sannsynlig: Helsemyndighetene i Både Storbritannia og Finland har valgt å utsette dose to av Pfizer-vaksinen til det har gått 12 uker etter den første.

Ifølge Spurkland er årsaken til at Pfizer har valgt 21 dager som intervall rett og slett at de ikke hadde tid til å vente så lenge med de kliniske studiene, og tre uker er det korteste intervallet man kan velge.

– Grunnen til at helsemyndighetene insisterer på å følge dette, er nok at man ikke vil bli tatt for å gjøre noe man ikke har vitenskapelig bevis for, det er også et styrende prinsipp for Folkehelseinstituttet (FHI).

– Grunn til å vurdere

Også vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved UiO mener disse tallene kan være god grunn til å vurdere endring av vaksinestrategien:

– Med så gode indikasjoner på effekt etter en vaksinering kunne det i hvert fall være grunn til å vurdere rask distribusjon til friske voksne som ikke er i risikogruppene.

FHI: Vurderer fortløpende

FHIs vaksineekspert Sara Sofie Watle Viksmoen sier at de følger med på disse dataene fortløpende.

– Vi vurderer jevnlig om ny kunnskap tilsier at rådene våre bør oppdateres, sier hun.

– Det vi ser på, er om effekten etter dose én fortsatt vil være god inntil 12 uker.

Basert på immunologisk logikk, vil man ofte få bedre effekt av en vaksine hvis man forlenger intervallet mellom første og andre dose:

– Grunnen er at immunresponsen modnes, så klarer man å få enda bedre immunrespons, sier FHI-forskeren.

Nå ser FHI på kliniske studier og erfaringer fra andre land, på hva som er immunologisk sannsynlig, og legger dette sammen til slutt.

– Vi ser på dette hele tiden, vi må hele tiden optimalisere bruken av dosene, noe som gjør at våre anbefalinger kan endres.

– Hvorfor kan vi ikke gjøre det basert på det vi vet fra immunologisk logikk?

– Da handler det om hva slags situasjon landet er i. I land med høyt smittepress, høy belastning på helsetjenesten og knapphet på vaksinedoser så kan det være fornuftig å tilby én dose til flere, svarer Watle.

– Men i Norge har vi et stengt samfunn og begrenset med vaksiner. En-dose-strategi kan gjøre at vi får leve normalt raskere?

– Formålet med Norges vaksinestrategi er å unngå alvorlig sykdom og død, og dermed vaksinere dem som har størst risiko for det. Neste fase blir å vurdere hva som skal til og hvordan kan man med vaksiner bidra til at kan gradvis åpne samfunnet.

For personer som har hatt covid-19 tidligere, begynner det å komme en del litteratur som støtter at kun én dose vaksine kan være nok. Derfor vurderer FHI nå om dette skal gjøres her til lands, opplyste de til VG torsdag formiddag.

Frykter ikke monstermutasjon

VG har tidligere skrevet om forskere som er redde for at en-dose-strategi kan føre til «monstermutasjoner»: At kroppen kan reagere dårlig på ikke å få full beskyttelse og bli grobunn for vaksine-resistente virus.

Det tror ikke Spurkland:

– Jeg er ikke så bekymret for at litt dårligere immunrespons på grunn av bare en dose vaksine vil gi grunnlag for å fremelske nye skumle mutanter. det skal nok litt til for at viruset skal klare å unngå immunforsvaret og komme inn i cellene.

– Mener du FHI burde legge om kurs nå?

– Den vurderingen må FHI ta. Jeg er glad det ikke er jeg som er ansvarlig.