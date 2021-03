KRITISK: Marit Arnstad i Senterpartiet krever mer åpenhet fra helseministeren. Foto: Ørn E. Borgen

Krever vaksinesvar: − Regjeringen har vært helt blendet

Opposisjonen krever tydeligere svar på hvem Norge snakket med for å sikre seg en best mulig vaksineavtale.

– Vi fortjener svar på hvem regjeringen har vært i kontakt med, hva slags type samtaler, og hvilke vurderinger de gjorde for muligheten til å inngå egne avtaler, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet til VG.

Hun reagerer på at helseminister Bent Høie (H) nekter å svare på hvilke vaksineselskaper Norge var i samtale med før EU-samarbeidet kom på plass.

Israel har fullvaksinert over en tredel av befolkningen og er på god vei til å åpne samfunnet. I Norge er tallet på 2,8 prosent.

Den store forskjellen dreier seg om tilgang på vaksiner. Mens Israel og Storbritannia inngikk egne avtaler med selskaper som Pfizer og AstraZeneca, sikret Norge seg vaksiner gjennom EU.

Pfizer har bekreftet til VG at det har vært noe dialog med Norge, men Høie ønsker verken å bekrefte eller avkrefte dette og avfeide det som ikke relevant hvem som avsluttet dialogen.

Det er Senterpartiet helt uenig i:

– Jo, det er veldig relevant. Jeg vil gjerne vite om Norge valgte bort Pfizer og heller valgte EU-samarbeidet, eller om det var Pfizer. Hvis det var det første, har de tatt et tydelig politisk valg, sier Arnstad.

– Vi hadde valgmulighet til å inngå egne avtaler og da er det nødvendig å vite hvorfor man ikke brukte det, både fordi vi ikke er EU-medlem og fordi vi er en kapitalsterk stat.

– Må være ærlig

Sp-politikeren mener offentligheten har rett på å vite hvor langt Norge kom i samtaler med vaksineselskapene, og om de var i dialog med flere enn Pfizer.

– Dette mener jeg Bent Høie må være åpen og ærlig om. Det er en debatt av særdeles allmenn interesse. Regjeringen har vært helt blendet av EU-samarbeid og markedsført det som det eneste som var mulig.

– Høie har tidligere sagt at de ikke ønsker å kommentere dialog med enkeltselskaper, kan det være kompromitterende å gå ut med denne informasjonen?

– Det er jo ikke kompromitterende når de ikke inngikk avtale. Det er Pfizer selv som bekrefter at regjeringen vært i kontakt med dem. Høie må selvsagt avklare med selskapene, men det virker som han bruker det som unnskyldning for ikke å ta debatten om åpenhet, svarer Arnstad, som er utdannet jurist.

Arbeiderpartiet: Udemokratisk og arrogant

Også Arbeiderpartiet reagerer på at regjeringen ikke vil si hvilke selskaper de var i kontakt med for å skaffe Norge vaksiner:

– Dette er udemokratisk, og jeg stiller meg veldig undrende til hvorfor Høie holder denne informasjonen tilbake, sier helsepolitisk talsperson Tuva Moflag.

Tuva Moflag i Arbeiderpartiet mener Høie må legge fakta på bordet. Foto: Helge Mikalsen

– Jeg reagerer på måten Høie svarer på. Det fremstår overfladisk og til dels arrogant, i en sak som folk i hele landet er sterkt opptatt av. Det er vel lite som engasjerer oss mer nå, enn når vaksinen blir tilgjengelig for oss, sier hun.

– Høies måte å svare på etterlater ubesvarte spørsmål, som dessverre er egnet til å svekke tilliten til regjeringens vaksinehåndtering.

Når Høie tidligere har forklart hvordan Norge landet på å kjøpe vaksiner gjennom EU, har han sagt at tilbakemeldingene Norge fikk fra sonderinger i begynnelsen var at vi var et for lite land.

– Vi fikk svar om at det var lite realistisk for et land som Norge å få enkeltavtaler som ville gi vaksiner raskt, og at en burde søke samarbeid med andre land, har han sagt.

Han forklarte også at man på det tidspunktet ikke visste hvilken vaksine som ble godkjent, og at dersom Norge hadde måttet satse på én eller få avtaler kunne man endt opp med noen av vaksinene som ikke er godkjent i dag.

Frp: Skylder befolkningen svar

Frp mener regjeringen skylder folk å være helt åpne om hva som ble gjort for å sikre nordmenn vaksine:

– Når myndighetene har gått inn med så inngripende tiltak, forventer jeg at man også er åpen om det som er mulig å være åpen med, sier helsepolitisk talsperson Morten Stordalen.

Departementet: Gjort alt vi kan

Helsedepartementet sier til VG at de fortsatt ikke ønsker å nærmere inn på disse samtalene, men at samarbeid med EU fremstod som det alternativet som ville skaffe befolkningen i Norge vaksiner raskest.

– Vi har gjort alt vi kan for å skaffe vaksiner til befolkningen i Norge så raskt som mulig. Vi vurderte ulike muligheter, og hadde samtaler med en rekke aktører, inkludert legemiddelindustrien, kolleger i andre nordiske og europeiske land og Europakommisjonen, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H).

Han sier også at man ikke visste hvilke selskaper som ville lykkes med utviklingen.

– Dersom vi skulle satset på en avtale med Pfizer alene, skulle vi hatt mye is i magen. Det var ikke de som lå best an på det tidspunktet vi inngikk avtale med EU, og denne vaksinen var basert på en helt ny teknologi. EU satset på avtaler med en rekke ulike selskaper for å være sikkert på at noen lykkes.